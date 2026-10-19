El Básquet Coruña sigue fabricando historia en su contra

Los jugadores de Girona felicitan a Jassel Pérez tras su gran exhibición ante el Leyma acb Photo - Sergi Gerones

El Básquet Coruña continúa fabricando MVPs en Liga Endesa, pero no precisamente a su favor. El partido de este domingo en Fontajau contra el Bàsquet Girona pasará a los anales de la historia del club catalán, pero también del baloncesto nacional por la exhibición que dio Jassel Pérez: 40 puntos (9/13 en triples), 2 rebotes, 2 asistencias y 4 robos para 41 créditos de valoración.

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No se puede decir que el Leyma no estuviera sobre aviso, porque ‘el rey del pop’ venía siendo una de las sensaciones del inicio de temporada ACB. Quinto en valoración y octavo en anotación en toda la liga era antes de este encuentro, dos aspectos que ahora lidera tras su exhibición, además de ser segundo en robos de balón. “Era lo que habíamos trabajado durante la semana, que McClung y Jassel no nos desbordaran, incluso Pluta, en uno contra uno”, reconoció Carles Marco en la rueda de prensa posterior al partido. A McClung no le entraron los tiros, pero el dominicano fue imparable. “El no estar con la actividad necesaria todo el equipo desde el principio ha permitido que haya jugadores que cogen confianza y son imparables. Eso es lo que ha pasado. ¿Que ha metido más puntos al final? Sí, pero todo comienza al inicio ganando confianza”, añadió Carles Sobre Jassel Pérez.

El partido del dominicano ya forma parte de la historia del Bàsquet Girona, ya que supuso el tope individual de anotación de un jugador del equipo en un partido de competición ACB. Además, superó con un margen bastante amplio el récord anterior, que estaba en manos de Ike Iroegbu con 30 puntos en un partido con dos prórrogas ante Andorra en el 2023. Aquel día, Girona consiguió su máxima anotación colectiva en Liga Endesa con 115 puntos, tan solo 5 más de los que anotó ayer en diez minutos menos de juego.

La actuación de Jassel Pérez supone la máxima anotación en un partido de ACB desde los 40 puntos que metió Mario Hezonja el pasado mes de mayo ante Murcia pero con la ‘ventaja’ de haber jugado una prórroga en el que a día de hoy sigue siendo el partido más anotador de la historia de la competición. La del dominicano ha sido también la undécima máxima anotación individual de lo que va de siglo en la Liga Endesa. El tope lo marcó en el año 2018 Sylven Landesberg para el Estudiantes, aunque las actuaciones más recientes que superaron los 40 puntos fueron las de Kassius Robertson (44 con Obradoiro). Marcelinho Huertas (43 con Tenerife) y Jerrick Harding (41 con Manresa), todas ellas en el año 2023. La lista la completan otros nombres ilustres de la historia de la ACB como Charlie Bell, Luis Scola, Nico Laprovittola o Arturas Karnisovas. Eso sí, todos ellos se quedaron lejos del tope histórico de la competición: los 54 puntos de Epi en la 1983-84.

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Precedentes

La de Jassel Pérez no es la primera actuación individual histórica que sufre en su contra el Básquet Coruña en Liga Endesa. Durante su primera experiencia en la categoría en el curso 2024-25, el Leyma tuvo muchos verdugos. Si la del dominicano supuso la mayor anotación de un jugador de Girona, la de Rubén Domínguez en diciembre de 2024 supuso en su momento la máxima de un jugador de Bilbao Basket.

Los 35 puntos del jugador gaditano destrozaron al Leyma en el Coliseum, pero esa marca fue superada en marzo de este mismo año por otro viejo conocido de la parroquia naranja como Justin Jaworski, que se fue hasta los 36.

El escolta estadounidense fue uno de los principales culpables de la derrota del Leyma en la jornada 3 contra Zaragoza, pero ya había hecho heridas a la afición coruñesa en el pasado. Jaworski chafó los sueños húmedos de ascenso del Básquet Coruña durante el playoff de la temporada 2022-23, cuando firmó una serie estelar con Gipuzkoa para eliminar a los herculinos.