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Básquet Coruña | Jornada 4

Así fue | El Básquet Coruña cae en Girona en el show de Jassel Pérez

El conjunto naranja busca su segunda victoria de la temporada en Liga Endesa contra el equipo entrenado por Moncho Fernández

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
18/10/2026 11:32
Paul Jorgensen durante el Girona-Leyma
Paul Jorgensen durante el Girona-Leyma
acb Photo / Sergi Geronès
Bàsquet Girona
110-90
Básquet Coruña
4Q

Final

Final en Fontajau. El Leyma cae 110-90 en una exhibición ofensiva de Jassel Pérez, que lideró el parcial de 36-14 en el último cuarto a favor de un Girona que llegó por debajo a este período

108-90

Triple de Uleckas

108-87

Alley-oop que acaba N'Guessan. La pierde inmediatamente el Leyma antes de pasar el medio campo para otro triple de Jassel. 40 puntos

103-87

Suma Alonzo desde el tiro libre

101-86

Triple de Jassel

97-86

Quinta de Conditt

94-86

Buena canasta en transición de Jorgensen

97-84

Suma Jassel desde el tiro libre. 34 puntos la criatura

95-84

Suma Jacobo desde el tiro libre. 4:05 para el final

93-82

Suma Silins desde el tiro libre

93-78

Triple de Sergi Martínez, lo está bordando Girona ahora, les entra todo

90-78

Muy fácil Sergi Martínez

88-78

Suma Silins desde el tiro libre

88-76

Y otro triple de Jassel. Se acaba de cargar el partido él solito con un parcial de 14-0. Tiempo muerto del Leyma. 7:06 para el final

85-76

Sin sentido el triple que acaba de meter Jassel Pérez, 29 puntos para el dominicano

82-76

Otra contra de Girona, la acaba en mate Geben

80-76

Otro triple de Girona, ahora de Pluta en transición a pase de Jassel Pérez. Lo para Carles Marco

77-76

Tres más para Jassel

4Q

Inicio

A pista el Leyma con Verge, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Conditt

3Q

Final

Final del tercer cuarto en Fontajau. Buena reacción de un Leyma que se puso por delante en la última acción del cuarto gracias a una canasta de Conditt debajo del aro. 74-76

74-74

Triiiiiple de Alonzo, lo empata el Leyma en un momento

74-71

Triiiiiple de Jacobo Díaz

74-68

Triple de Pluta. Lo para Carles a un minuto para que acabe el cuarto

71-68

Suma N'Guessan desde el tiro libre. Le sacó la tercera a Uleckas

70-68

Perdona los dos Dyma desde el tiro libre. 1:27 para que acabe el cuarto

70-68

Suma Silins desde el tiro libre

68-66

Suma Silins desde el tiro libre

68-65

Triplazo de Stenionis

65-65

Triiiiiiple de Jorgensen que empata el partido. Primeros puntos del escolta del Leyma

65-62

Muy fácil N'Guessan rebasando a Silins para acabar con un mate liberado

63-62

Devuelve el triple Uleckas. 14 puntos y 8 rebotes para él

63-59

Triple de Jassel Pérez

60-59

Mate a la contra de Dyma, a uno el Leyma

60-57

Canastón de Uleckas, que se deshizo de su marcador con una gran finta de tiro. Cerca del doble-doble el lituano

60-55

2+1 en transición de N'Guessan, que está haciendo muchísimo daño al Leyma. Falla el adicional

58-55

Suma Alonzo desde el tiro libre. Recibió falta disruptiva de Pluta

58-53

Otros dos para Lukas Uleckas

58-51

Lo devuelve Jassel Pérez

55-51

Triiiiiiple de Uleckas

55-48

Anulan la canasta los colegiados, consideran que el tapón de Geben fue legal

55-50

Dos para Dino Radoncic remontando línea de fondo

55-48

Señalan falta los árbitros en lo que era un tapón más que legal de Conditt. Suma Geben desde el tiro libre

3Q

Inicio

A pista el Leyma con Verge, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Conditt

Descanso

Estadísticas

Al descanso, Jassel Pérez lidera el partido en anotación (17) y valoración (19). Le sigue N'Guessan con 12 puntos. En el Leyma, Conditt y Dimsa suman 10 pnutos cada uno, Uleckas 7 rebotes y 2 asistencias y el equipo en su conjunto13 pérdidas

2Q

Final

Descanso en Fontajau. Sale vivo el Básquet Coruña de una mala primera parte. Girona domina en el marcador 53-48

53-48

Suma Dino desde el tiro libre

53-46

Triiiiiple de Dimsa, lo encontró muy bien Dídac, que está jugando sus primeros minutos del partido

53-43

Anotó tras rebote ofensivo Maric y forzó el tiempo muerto de Carles Marco. 1:57 para el descanso y de nuevo 10 abajo el Leyma

51-43

Suma Jassel desde el tiro libre. 2:22 para el descanso

49-43

Dos de Alonzo en uno contra uno. Se deshizo bien de su defensor para acabar con un buen tiro de media distancia

49-41

Triple de Kunc y canasta de Conditt

46-39

Matazo de Conditt, muy atenteo para atacar el rebote ofensivo tras el fallo de Verge en la bandeja

46-37

Validan la canasta los árbitros

46-37

Dos más para Jassel en transición. Pide challenge Carles Marco para que retiren la canasta. 12 pérdidas de balón lleva el Leyma

44-37

Buena canasta en 1x1 de Alonzo. Lo para Moncho Fernández tras un parcial de 0-6. 4:10 para el descanso

44-35

Canasta de Dino a la contra

44-33

Recogió el rebote en ataque Uleckas para sumar dos puntos para el Leyma

44-31

Triplazo escandaloso de Jassel Pérez, partidazo del dominicano

41-31

Triiiiple de Radoncic

41-28

Solo N'Guessan en la esquina, triple

38-28

Triiiiiple de Dimsa que devuelve Jassel

35-25

Vuelve a sumar a la contra Girona, ahora Jassel Pérez

33-25

Triple de McClung y matazo de N'Guessan a la contra. No le ha gustado la salida de cuarto a Carles Marco, que pide tiempo muerto con apenas minuto y medio transcurrido

28-23

Hasta tres oportunidades desde el triple ha tenido GIrona en su primer ataque del segundo cuarto, todas erradas

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Conditt

1Q

Final

Final del primer cuarto en Fontajau. Un triplazo de Pluta en la última posesión enfría la reacción del Leyma, que acaba los primeros 10 minutos con desventaja en el marcador, 28-23

25-23

Y oooootra de tres del Leyma, ahora de Silins, que está en 7 puntos ya

25-20

Triiiiiple de Caio Pacheco, el primero del Leyma en el encuentro

25-17

Suma Dimsa desde el tiro libre

25-15

Suma Stenionis desde el tiro libre. Lleva 8 faltas el leyma en este cuarto y todavía faltan 2:25 para que acabe

23-15

Suma Jassel Pérez desde el tiro libre, se vuelve a alejar ligeramente Girona con un parcial de 7-0

21-15

Falla solo debajo del aro Dyma y en la transición Jassel le saca el 2+1 al ucraniano

18-15

Suma Maric desde el tiro libre

16-15

Canastón de Alonzo para estrenar su casillero particular

16-13

Aprovecha la bola extra el Leyma con una buena canasta de Silins cortando por línea de fondo

16-11

Suma Conditt desde el tiro libre

16-9

Flagrante de Maric sobre Conditt, recibió un codazo en la cara el jugador del Leyma cuando defendía al interior de Girona. Serán dos tiros libres y posesión para el Básquet Coruña

16-9

Otros tres de Girona, ahora Sergi Martínez

13-9

Muy inspirado N'Guessan, que ahora anota desde el 6,75. Le flotó el Leyma y no se lo pensó el neerlandés

10-9

Primeros puntos para Silins, que anotó con una buena penetración siendo agresivo desde fuera

10-7

Canastón de N'Guessan

8-7

Remata N'Guessan un buen alley-oop de Stenionis. Mal la defensa del Leyma en esta jugada

6-7

Primeras rotaciones y primera canasta de la sociedad Verge-Conditt. Primeros puntos del puertorriqueño en el partido

6-5

Suma Dyma desde el tiro libre

6-4

Triple de Geben

2-4

De nuevo muy buen juego de pases del Leyma. Pacheco encontró a Dyma en poste alto y el ucraniano vio a la perfección el corte por línea de fondo de Uleckas para la bandeja fácil

2-2

Inaugura el marcador Dimsa en una gran acción de pizarra del Leyma. La devuelve Stenionis con una bandeja a tabla

1Q

Inicio

Arranca el partido en Fontajau!! La primera posesión será para el Girona

Previa

Cuenta atrás

Equipos presentados en Fontajau, últimas ruedas de calentamiento y todo listo para que arranque el partido

Previa

Quintetos

Sorprende Carles Marco con el cinco titular. Caio Pacheco le gana la partida a Alonzo Verge en el puesto de base. Al brasileño lo acompañarán de inicio Dimsa, Uleckas, Radoncic y Skapintsev
​Por su parte, Girona saldrá a pista con Stenionis, McClung, Sergi Martínez, N'Guessan y Geben

Previa

Colegiados

Los árbitros del encuentro serán Rafael Serrano, Alfonso Olivares y Leandro Lezcano, este último recién ascendido desde Primera FEB, igual que el Leyma

Previa

A pista

Los jugadores del Leyma ya realizan los últimos ejercicios de calentamiento sobre la pista de Fontajau a 10 minutos del salto inicial

Previa

Declaraciones

Por rueda de prensa pasó Carles Marco antes de este encuentro. En sus declaraciones, el técnico catalán quiso quitar hierro a la derrota de la semana pasada contra Zaragoza. Puedes leerlas al completo aquí

Carles Marco, durante la rueda de presa previa al partido contra el Zaragoza
Carles Marco, durante la rueda de presa previa al partido contra el Zaragoza
Carlota Blanco
Previa

El rival

A pesar de las ausencias de Busquets y Whittaker, Girona sigue teniendo una plantilla con mucho potencial ofensivo. Puedes conocerla mejor con nuestro 1x1

Mac Mcclung durante el partido contra el Baskonia de esta temporada
Mac Mcclung durante el partido contra el Baskonia de esta temporada
acb Photo / Aitor Bouzo
Previa

Enfermería

Por segundo fin de semana consecutivo, Carles Marco tiene a toda la plantilla del primer equipo a su disposición. No puede decir lo mismo Moncho Fernández, que ha perdido a Pep Busquets por un esguince de grado 3 en el tobillo. Tampoco jugará Whittaker, baja de última hora en el conjunto gironí por molestias en la muñeca. Entran en la convocatoria los jóvenes Enric SanmartínSergi Juher

Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de Liga Endesa contra el Girona? Os dejamos la previa de Raúl Ameneiro

Conditt y Pacheco realizan un dos contra uno a Normantas durante el Básquet Coruña-Bilbao de esta temporada en el Coliseum
Conditt y Pacheco realizan un dos contra uno a Normantas durante el Básquet Coruña-Bilbao de esta temporada en el Coliseum
Javier Alborés
Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 4 de Liga Endesa entre Bàsquet Girona y Básquet Coruña

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