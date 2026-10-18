Así fue | El Básquet Coruña cae en Girona en el show de Jassel Pérez

Enfermería

Por segundo fin de semana consecutivo, Carles Marco tiene a toda la plantilla del primer equipo a su disposición. No puede decir lo mismo Moncho Fernández, que ha perdido a Pep Busquets por un esguince de grado 3 en el tobillo. Tampoco jugará Whittaker, baja de última hora en el conjunto gironí por molestias en la muñeca. Entran en la convocatoria los jóvenes Enric Sanmartín y Sergi Juher