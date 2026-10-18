Así fue | El Básquet Coruña cae en Girona en el show de Jassel Pérez
El conjunto naranja busca su segunda victoria de la temporada en Liga Endesa contra el equipo entrenado por Moncho Fernández
Final
Final en Fontajau. El Leyma cae 110-90 en una exhibición ofensiva de Jassel Pérez, que lideró el parcial de 36-14 en el último cuarto a favor de un Girona que llegó por debajo a este período
108-90
Triple de Uleckas
108-87
Alley-oop que acaba N'Guessan. La pierde inmediatamente el Leyma antes de pasar el medio campo para otro triple de Jassel. 40 puntos
103-87
Suma Alonzo desde el tiro libre
101-86
Triple de Jassel
97-86
Quinta de Conditt
94-86
Buena canasta en transición de Jorgensen
97-84
Suma Jassel desde el tiro libre. 34 puntos la criatura
95-84
Suma Jacobo desde el tiro libre. 4:05 para el final
93-82
Suma Silins desde el tiro libre
93-78
Triple de Sergi Martínez, lo está bordando Girona ahora, les entra todo
90-78
Muy fácil Sergi Martínez
88-78
Suma Silins desde el tiro libre
88-76
Y otro triple de Jassel. Se acaba de cargar el partido él solito con un parcial de 14-0. Tiempo muerto del Leyma. 7:06 para el final
85-76
Sin sentido el triple que acaba de meter Jassel Pérez, 29 puntos para el dominicano
82-76
Otra contra de Girona, la acaba en mate Geben
80-76
Otro triple de Girona, ahora de Pluta en transición a pase de Jassel Pérez. Lo para Carles Marco
77-76
Tres más para Jassel
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Conditt
Final
Final del tercer cuarto en Fontajau. Buena reacción de un Leyma que se puso por delante en la última acción del cuarto gracias a una canasta de Conditt debajo del aro. 74-76
74-74
Triiiiiple de Alonzo, lo empata el Leyma en un momento
74-71
Triiiiiple de Jacobo Díaz
74-68
Triple de Pluta. Lo para Carles a un minuto para que acabe el cuarto
71-68
Suma N'Guessan desde el tiro libre. Le sacó la tercera a Uleckas
70-68
Perdona los dos Dyma desde el tiro libre. 1:27 para que acabe el cuarto
70-68
Suma Silins desde el tiro libre
68-66
Suma Silins desde el tiro libre
68-65
Triplazo de Stenionis
65-65
Triiiiiiple de Jorgensen que empata el partido. Primeros puntos del escolta del Leyma
65-62
Muy fácil N'Guessan rebasando a Silins para acabar con un mate liberado
63-62
Devuelve el triple Uleckas. 14 puntos y 8 rebotes para él
63-59
Triple de Jassel Pérez
60-59
Mate a la contra de Dyma, a uno el Leyma
60-57
Canastón de Uleckas, que se deshizo de su marcador con una gran finta de tiro. Cerca del doble-doble el lituano
60-55
2+1 en transición de N'Guessan, que está haciendo muchísimo daño al Leyma. Falla el adicional
58-55
Suma Alonzo desde el tiro libre. Recibió falta disruptiva de Pluta
58-53
Otros dos para Lukas Uleckas
58-51
Lo devuelve Jassel Pérez
55-51
Triiiiiiple de Uleckas
55-48
Anulan la canasta los colegiados, consideran que el tapón de Geben fue legal
55-50
Dos para Dino Radoncic remontando línea de fondo
55-48
Señalan falta los árbitros en lo que era un tapón más que legal de Conditt. Suma Geben desde el tiro libre
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Conditt
Estadísticas
Al descanso, Jassel Pérez lidera el partido en anotación (17) y valoración (19). Le sigue N'Guessan con 12 puntos. En el Leyma, Conditt y Dimsa suman 10 pnutos cada uno, Uleckas 7 rebotes y 2 asistencias y el equipo en su conjunto13 pérdidas
Final
Descanso en Fontajau. Sale vivo el Básquet Coruña de una mala primera parte. Girona domina en el marcador 53-48
53-48
Suma Dino desde el tiro libre
53-46
Triiiiiple de Dimsa, lo encontró muy bien Dídac, que está jugando sus primeros minutos del partido
53-43
Anotó tras rebote ofensivo Maric y forzó el tiempo muerto de Carles Marco. 1:57 para el descanso y de nuevo 10 abajo el Leyma
51-43
Suma Jassel desde el tiro libre. 2:22 para el descanso
49-43
Dos de Alonzo en uno contra uno. Se deshizo bien de su defensor para acabar con un buen tiro de media distancia
49-41
Triple de Kunc y canasta de Conditt
46-39
Matazo de Conditt, muy atenteo para atacar el rebote ofensivo tras el fallo de Verge en la bandeja
46-37
Validan la canasta los árbitros
46-37
Dos más para Jassel en transición. Pide challenge Carles Marco para que retiren la canasta. 12 pérdidas de balón lleva el Leyma
44-37
Buena canasta en 1x1 de Alonzo. Lo para Moncho Fernández tras un parcial de 0-6. 4:10 para el descanso
44-35
Canasta de Dino a la contra
44-33
Recogió el rebote en ataque Uleckas para sumar dos puntos para el Leyma
44-31
Triplazo escandaloso de Jassel Pérez, partidazo del dominicano
41-31
Triiiiple de Radoncic
41-28
Solo N'Guessan en la esquina, triple
38-28
Triiiiiple de Dimsa que devuelve Jassel
35-25
Vuelve a sumar a la contra Girona, ahora Jassel Pérez
33-25
Triple de McClung y matazo de N'Guessan a la contra. No le ha gustado la salida de cuarto a Carles Marco, que pide tiempo muerto con apenas minuto y medio transcurrido
28-23
Hasta tres oportunidades desde el triple ha tenido GIrona en su primer ataque del segundo cuarto, todas erradas
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Conditt
Final
Final del primer cuarto en Fontajau. Un triplazo de Pluta en la última posesión enfría la reacción del Leyma, que acaba los primeros 10 minutos con desventaja en el marcador, 28-23
25-23
Y oooootra de tres del Leyma, ahora de Silins, que está en 7 puntos ya
25-20
Triiiiiple de Caio Pacheco, el primero del Leyma en el encuentro
25-17
Suma Dimsa desde el tiro libre
25-15
Suma Stenionis desde el tiro libre. Lleva 8 faltas el leyma en este cuarto y todavía faltan 2:25 para que acabe
23-15
Suma Jassel Pérez desde el tiro libre, se vuelve a alejar ligeramente Girona con un parcial de 7-0
21-15
Falla solo debajo del aro Dyma y en la transición Jassel le saca el 2+1 al ucraniano
18-15
Suma Maric desde el tiro libre
16-15
Canastón de Alonzo para estrenar su casillero particular
16-13
Aprovecha la bola extra el Leyma con una buena canasta de Silins cortando por línea de fondo
16-11
Suma Conditt desde el tiro libre
16-9
Flagrante de Maric sobre Conditt, recibió un codazo en la cara el jugador del Leyma cuando defendía al interior de Girona. Serán dos tiros libres y posesión para el Básquet Coruña
16-9
Otros tres de Girona, ahora Sergi Martínez
13-9
Muy inspirado N'Guessan, que ahora anota desde el 6,75. Le flotó el Leyma y no se lo pensó el neerlandés
10-9
Primeros puntos para Silins, que anotó con una buena penetración siendo agresivo desde fuera
10-7
Canastón de N'Guessan
8-7
Remata N'Guessan un buen alley-oop de Stenionis. Mal la defensa del Leyma en esta jugada
6-7
Primeras rotaciones y primera canasta de la sociedad Verge-Conditt. Primeros puntos del puertorriqueño en el partido
6-5
Suma Dyma desde el tiro libre
6-4
Triple de Geben
2-4
De nuevo muy buen juego de pases del Leyma. Pacheco encontró a Dyma en poste alto y el ucraniano vio a la perfección el corte por línea de fondo de Uleckas para la bandeja fácil
2-2
Inaugura el marcador Dimsa en una gran acción de pizarra del Leyma. La devuelve Stenionis con una bandeja a tabla
Inicio
Arranca el partido en Fontajau!! La primera posesión será para el Girona
Cuenta atrás
Equipos presentados en Fontajau, últimas ruedas de calentamiento y todo listo para que arranque el partido
Quintetos
Sorprende Carles Marco con el cinco titular. Caio Pacheco le gana la partida a Alonzo Verge en el puesto de base. Al brasileño lo acompañarán de inicio Dimsa, Uleckas, Radoncic y Skapintsev.
Por su parte, Girona saldrá a pista con Stenionis, McClung, Sergi Martínez, N'Guessan y Geben
Colegiados
Los árbitros del encuentro serán Rafael Serrano, Alfonso Olivares y Leandro Lezcano, este último recién ascendido desde Primera FEB, igual que el Leyma
A pista
Los jugadores del Leyma ya realizan los últimos ejercicios de calentamiento sobre la pista de Fontajau a 10 minutos del salto inicial
Declaraciones
Por rueda de prensa pasó Carles Marco antes de este encuentro. En sus declaraciones, el técnico catalán quiso quitar hierro a la derrota de la semana pasada contra Zaragoza. Puedes leerlas al completo aquí
El rival
A pesar de las ausencias de Busquets y Whittaker, Girona sigue teniendo una plantilla con mucho potencial ofensivo. Puedes conocerla mejor con nuestro 1x1
Enfermería
Por segundo fin de semana consecutivo, Carles Marco tiene a toda la plantilla del primer equipo a su disposición. No puede decir lo mismo Moncho Fernández, que ha perdido a Pep Busquets por un esguince de grado 3 en el tobillo. Tampoco jugará Whittaker, baja de última hora en el conjunto gironí por molestias en la muñeca. Entran en la convocatoria los jóvenes Enric Sanmartín y Sergi Juher
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de Liga Endesa contra el Girona? Os dejamos la previa de Raúl Ameneiro
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 4 de Liga Endesa entre Bàsquet Girona y Básquet Coruña