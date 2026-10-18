El Básquet Coruña rema y se hunde en la orilla ahogado por un estratosférico Jassel Pérez (110-90)

Radoncic culmina un contragolpe ante el acoso de Stenionis acb Photo / Sergi Geronès

La derrota fue dolorosa porque el equipo remó mucho y se hundió en la orilla, porque se sobrepuso a sus defectos y problemas para entrar en un partido tras estar largos minutos haciendo la goma en el marcador y logró ponerse por delante justo en el final del tercer cuarto. Se trabajó el Básquet Coruña sus opciones para sacar un triunfo de Girona, pero todo se difuminó al conceder un 14-0 en el inicio del último cuarto. Del 74-76 se pasó a un 88-76 en menos de tres minutos de juego y nueve de esos puntos se los aportó al Girona el dominicano Jassel Pérez desde el triple. Una vez más el Básquet Coruña está por medio en un partido de récords de un rival. El inclasificable Jassel, un verso libre, firmó su mejor anotación en la ACB: 40 puntos, sin fallo en los tres tiros de dos que intentó, tampoco marró las siete veces que fue al tiro libre y lo rubricó todo con nueve triples de trece intentos para un estratosférico 69% de acierto en esa faceta. “MVP”, le gritaba la gente en Fontajau mientras nadie en el Básquet Coruña era capaz de detenerle.

Quiso pero no pudo el equipo de Carles Marco, que con todo encontró un camino a seguir con el rendimiento, y sobre todo la actitud, del equipo en el tercer cuarto. Ocurrió que a 1:57 para llegar al descanso y diez abajo en el marcador junto a sus chicos en un tiempo muerto en el que lanzó un mensaje muy clarito: “It’s about defense”. En efecto, el tema iba de defender. Girona sumaba 53 puntos en apenas 18 minutos y por más que el ataque sostenía al equipo la paliza se veía venir porque el equipo se había pasado toda la primera parte en el alambre, incluso afortunado para sostenerse cuando el rival hacía el amago de escaparse en el tanteo.

Marco había retocado algunas cuestiones en busca de una mayor agresividad bajo su tablero. Por el camino sacrificó el rebote en ataque, cuestión además sobre la que Moncho Fernández había aleccionado a sus jugadores. No dispuso apenas de segundas oportunidades el Básquet Coruña en los dos primeros cuartos de partido y padeció un calvario para frenar al ataque del Girona. Pero, mal que bien, se sostuvo. Una flagrante de Maric a Conditt frenó la primera insurrección local tras un inquietante 16-9 que lució en cuanto entraron los primeros triples. N’Guessan conducía a los Moncho mientras Jassel, que como Verge empezó el partido en el banquillo, no había dicho esta boca es mía.

El segundo amago del equipo catalán llegó con un 23-15 que viró cuando llegó el primer triple coruñés después de cuatro intentos fallidos. Lo firmó Pacheco casi al mismo tiempo que Conditt y Skapintsev se cargaban con dos personales en el epílogo del primer cuarto. Una canasta de N’Guessan para castigar una pérdida en ataque relanzó al Girona a un 33-25 en el inicio del segundo cuarto y propició un tiempo muerto de Marco. A partir de ahí el Básquet Coruña se empezó a mover con desventajas por encima de los diez puntos. Un triple de Jassel puso un inquietante 44-31 que durante bastantes minutos fue la máxima ventaja local porque Uleckas y Verge acortaron distancias mientras Conditt encontraba conexiones, sobre todo con Verge. Mejoró sus prestaciones el pivot de origen puertorriqueño respecto a partidos anteriores, más aplicado en defensa y hábil en ataque. Pero Girona siempre encontraba argumentos para relanzarse. Un rebote en ataque y canasta de Maric agotó la paciencia de Carles Marco, que llamó a capítulo a los suyos y les advirtió de que la chicha del partido no estaba en lucirse de vez en cuando ante la canasta rival sino en bajar el culo y apretar los dientes ante la propia. En esas llamó a Dídac Cuevas para conducir a la tropa en los casi dos minutos que quedaba y los mandó a la guerra. Del 53-43 se pasó al 53-48 cuando la bocina mandó a todos al descanso.

“Este no es el camino”, les había dicho Marco. Evidentemente en el descanso el mensaje que les transmitió fue también por ahí. Y el equipo fue otro. Uleckas, Radoncic y Dimsa que ya habían sido titulares de inicio repitieron tras el receso. Verge y Conditt entraron por Pacheco y Skapintsev. Tampoco importan mucho esas alineaciones en el libreto del entrenador badalonés, pero Uleckas, que de nuevo fue el máximo anotador del equipo, anotó cinco puntos que reactivaron a todos (58-53) y aplacaron el inicio de la exhibición de Jassel Pérez. La primer rotación, con Pacheco, Jorgensen y Skapintsev en pista completó el trabajo. Dimsa falló un triple para el empate, también Silins. Pero en la tercera oportunidad fue Jorgensen el que acabó de traer de vuelta al partido al Básquet Coruña (65-65 y tres minutos y medio por jugar en el tercer cuarto). El partido entró en la fricción, con errores, precipitaciones y mucha brega. El rebote ofensivo empezó a aportar sobre todo con Uleckas, siempre atento a pescar en río revuelto, y un ulterior tiempo muerto de Marco ajustó piezas para que un parcial de 0-8, con el único triple anotado por Verge por medio, pusiese al equipo en ventaja (74-76) en el receso antes del último cuarto.

El Básquet Coruña había hecho lo más complicado. Su última ventaja había sido un inocuo 6-7 inicial, pero ahí estaba tras lamerse las heridas, recuperarse de los golpes que le había propinado el rival y dispuesto a pelear desde una mínima ventaja por el triunfo. Fue ahí cuando el castillo de naipes se vino abajo. Lo tiró, con estrépito, Jassel Pérez con ese 14-0 que debería invitar a la reflexión por inadmisible. El talento del escolta dominicano es indudable, nada que no se hubiese advertido. Pero una vez más el Básquet Coruña esta en medio del gran día de un rival. El inicio del último cuarto sepultó en menos de tres minutos todo el trabajo de una larga mañana. Decantó un partido en el que Jassel anotó ante una defensa superada y mientras el equipo acumulaba triples marrados (Dimsa, Verge, Uleckas y otra vez Dimsa) como el día del Zaragoza. Se le volvieron a pelar los cables al Básquet Coruña en otra desconexión difícil de justificar.

Marco lo paró todo cuando el equipo iba doce abajo, cambió a todo el equipo: Dimsa, Verge, Radoncic, Uleckas y Conditt dejaron su sitio a Jorgense, Jacobo, Pacheco, Skapintsev y Silins. Se trató de parar el golpe y con 94-86 Jorgensen falló un triple que hubiese dejado la desventaja en apenas cinco puntos y algo más de tres minutos por jugar. Fue la última oportunidad y la escupió el aro. De ahí al final ya no hubo más, solo un desplome para que el triunfo local engordase y con él la estadística de Jassel Pérez, que llegó a los 40 puntos con un triple festejado por la parroquia local en un festival postrero que deja aún un mayor amargor por lo que pudo haber sido y no fue. La realidad es que tras cuatro jornadas, el Básquet Coruña presenta un bagaje de una victoria y tres derrotas. El sábado habrá una nueva oportunidad en Murcia.