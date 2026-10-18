El 1x1 del Básquet Coruña en Girona: Uleckas se confirma como un buen multiusos entre la atonía general

Bandeja de Uleckas ante Maric acb Photo / Sergi Geronès

El esfuerzo colectivo mantuvo al Básquet Coruña en el partido durante tres cuartos y le hizo llegar con ventaja al último parcial, pero el detalle sobre las individualidades alerta de que son bastantes las piezas que deben mejorar y a las que cabe exigir un mayor rendimiento. Una vez más, Lukas Uleckas fue el mejor.

Cuevas (-). Apenas tres minutos en pista y un triple fallado como único rastro estadístico. Con todo, estaba al volante en el buen final de segundo cuarto que sentó las bases de la remontada en el tercero.

Verge (5). Bajó su producción y sobre todo su incidencia en el equipo respecto a partidos anteriores. Sigue fallón en el tiro, pero al menos cuando es consciente de ello trata de hacer jugar al equipo (seis asistencias).

Jorgensen (4). Tiene que aterrizar en la Liga Endesa y hay que confiar que con su talento acabará haciendolo. Le cuesta que entren los tiros, aunque un triple suyo (el único anotado de cinco intentos) sirvió para empatar el partido en el tercer cuarto. Si el equipo corre va a lucir más.

Jou (-). Inadvertido con poco menos de siete minutos en pista y apenas un rebote en su estadística.

Radoncic (5). Siempre deja buenas sensaciones, pero es como si no acabase de explotar del todo. Valoró doce créditos porque apenas falló en lo que intentó, pero debe y puede hacer más.

Pacheco (4). Apenas miró el aro en tres ocasiones durante quince minutos en pista. Otro que debe elevar su rendimiento porque el equipo le necesita.

Uleckas (7). Se está revelando como un auténtico multiusos porque lo mismo brila en el rebote (capturó diez, el que más en el equipo) que lanza triples (tres aciertos de siete intentos) o se faja en defensa. 17 puntos y 20 créditos de valoración.

Conditt (6). Mejoró respecto a otros partidos aunque no brillase en el rebote, pero sí que estuvo acertado en ataque (cinco de seis). Aún debe dar más en defensa.

Silins (4). La anotación (16 puntos, siete desde el tiro libre) refleja bastante más de lo que aportó. No capturó rebotes y pareció superado en bastantes fases del partido.

Dimsa (4). Siete triples intentados y apenas dos embocados. Falló en su especialidad y le desbordaron en defensa.

Skapintsev (3). Partió como titular, pero firmó un partido decepcionante con apenas trece minutos en pista y un 1 de 4 tanto en tiros de campo como desde el tiro libre. Siguen los problemas con los pivots.

Jacobo Díaz (4). Apenas se dejó ver con un triple anotado en un momento importante del partido. Perdió dos balones. No logró reactivar al equipo como en jornadas pasadas.