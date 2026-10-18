Carles Marco: "Es difícil ganar en esta Liga si recibes tantos puntos con tanta facilidad"

Carles Marco durante el Girona-Básquet Coruña acb Photo / Sergi Geronès

Segunda derrota consecutiva para el Básquet Coruña, que sucumbió en un mal último cuarto contra Girona en Fontajau (110-90). Así valoró el entrenador del Leyma, Carles Marco, el partido de su equipo en rueda de prensa.

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Valoración. "Creo que nuestra salida no ha estado mal, pero hemos ido a intercambiar canastas y no es lo que queríamos. Queríamos estar con más energía y más actividad. Nos han metido 53 puntos en la primera parte con algún tiro fácil. En ataque, haciendo bien las cosas, con algunas pérdidas que nos han castigado. La puesta en escena del tercer cuarto ha sido buena, hemos hecho los mejores minutos y nos hemos puesto por delante. Parecía que teníamos otro punto de energía. En los dos primeros minutos del último cuarto hemos tenido opciones de estar de tú a tú, no los hemos metido y nos han castigado. Nuestra frustración, que ya nos pasó en el segundo cuarto con Zaragoza, nos ha podido más y hemos bajado los brazos. Ellos han estado con un nivel de acierto brutal, 20 triples, algunos de mérito y otros de demérito nuestro. A seguir trabajando y mejorando para que no nos pasen estas cosas. Sobre todo esos dos minutos de desconexión cuando tenemos bastantes minutos en el partido controlados".

Defensa. "Es difícil ganar en esta liga si recibes tantos puntos con tanta facilidad en tan buenos porcentajes. Tenemos que hacer las cosas mejor defensivamente, nos ha faltado un punto de energía, nos ha faltado hacer alguna falta o algo para parar a Jassel. Nos ha faltado ayudarnos, no frustrarnos. Ya sabemos las cualidades de nuestros jugadores y de los contrarios, pero no significa que no hagamos las cosas que trabajamos de la mejor manera posible, y ha habido momentos que no lo hemos hecho".

Jassel decisivo al final. "No solo al final, el último cuarto entero y también al principio, que nos hace once puntos en uno contra uno. Era lo que habíamos trabajado durante la semana, que McClung y Jassel no nos desbordaran, incluso Pluta, en uno contra uno. El no estar con la actividad necesaria todo el equipo desde el principio ha permitido que haya jugadores que cogen confianza y son imparables. Eso es lo que ha pasado. ¿Que ha metido más puntos al final? Sí, pero todo comienza al inicio ganando confianza.

Moncho Fernández

Valoración. "Poner en valor el esfuerzo del equipo. Pienso que eso es lo que me produce más orgullo de ser el entrenador de este equipo. Todo lo que han hecho hoy después de jugar Europa, los viajes... Teníamos mucha gente lesionada y mucha preocupación en el rebote ofensivo de Coruña, que es el mejor de la ACB. Han hecho un 25%, nosotros el 75% en defensivo, que es súper élite. Hoy todas mis palabras son para el equipo por su compromiso, su esfuerzo y su ayuda. Muy contento por la victoria, que nos da fuerzas para seguir en esta temporada, que está siendo muy exigente".

Jassel Pérez. "Es muy buen jugador y estoy muy feliz por él, pero estoy más feliz por el equipo. Es un jugador que quiere ganar. He entrenado a muchos jugadores muy buenos, que también han llegado a 40 puntos, pero lo importante no es hoy. Es el espíritu de defensa, de trabajar... porque ahora tenemos en la cabeza los 40 puntos, pero ha hecho una actuación defensiva increíble y eso es lo que me hace más feliz como entrenador. Un jugador que es capaz de sacrificarse y trabajar para el equipo y encima meter 40 puntos. Sé que en su cabeza la mayor muestra de felicidad es que el equipo ha ganado".

Mejora defensiva. "Si ves los resultados de la liga, son de números muy altos. Habrá que ver cuántos puntos por posesión hemos encajado, pero pienso que hemos hecho una muy buena defensa. Sobre todo en el rebote, porque Coruña estaba en el 40% de rebote ofensivo. La defensa está muy relacionada en el ataque. Si reboteamos, podemos correr. Pero también el ataque está muy relacionado. Normalmente hacemos valoraciones separadas, pero son cosas que están juntas. Cuanto mejor es una parte del juego, mejor es la otra".

Stenionis. "Es un jugador que ha llegado y está dando lo mejor de sí mismo. Es un soldado y tiene una fuerza mental muy grande. No es que no sean capaces de superarlo, sino que siempre está trabajando, entiende el baloncesto dando siempre el 100%".

McClung. "Le dije que estaba haciendo una buena actuación. Ha fallado muchos tiros al principio y ha cambiado la manera de ayudar al equipo dando asistencias a sus compañeros. Para mí es una muestra de profesionalidad, de falta de egoísmo cuando es un súper anotador. Ha puesto el beneficio del equipo por delante, así que lo que le he dicho es que muchas gracias por su actitud".

¿Hoy es el camino a seguir? "Todo nuestro juego gira alrededor del esfuerzo, en defensa y en ataque. Lo que es más importante es que el equipo ha dado todo lo que tenía dentro. Cuando el equipo da todo lo que tiene, solo queda aplaudir por parte del entrenador".