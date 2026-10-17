Previa | Identidad y carácter hacia una nueva victoria

Conditt y Pacheco realizan un dos contra uno a Normantas durante el Básquet Coruña-Bilbao de esta temporada en el Coliseum Javier Alborés

El Básquet Coruña vuelve este domingo al ruedo de la ACB. Tras dos partidos seguidos en el Coliseum, el Leyma visita Fontajau (12.00 horas) para medirse al Bàsquet Girona. Los dos equipos llegan al encuentro con el mismo récord tras las tres primeras jornadas, una victoria y dos derrotas, y una sensación similar tras el último encuentro en el que ambos fueron sobrepasados por sus respectivos rivales.

Jassel Pérez, el 'indisciplinado rey del pop' que ya brilla a las órdenes de Moncho Fernández Más información

El conjunto naranja sufrió un duro correctivo frente a su público el pasado sábado. Zaragoza fue superior en todos los aspectos del juego y el Leyma no jugó, ni mucho menos, su mejor baloncesto. Muchas concesiones defensivas, poco acierto ofensivo y un resultado negativo que el equipo intentará revertir este domingo en tierras catalanas. Como dijo Carles Marco en la rueda de prensa al encuentro: “Creo que tampoco tenemos que hacer una montaña de eso. Estamos en la tercera jornada, hemos perdido dos partidos, hemos ganado uno. El equipo tiene una buena mentalidad, entrenamos bien, sabemos qué tenemos que hacer para jugar mejor, pero ya somos el staff los que le damos vueltas. Ellos tienen que estar bien y con ganas de jugar otro partido”.

Salvo sorpresa, el técnico catalán podrá tener a toda la plantilla a su disposición en Fontajau, a pesar de casi no haber podido entrenar con todos ellos a la vez en toda la semana debido a procesos gripales entre los jugadores. Tomas Dimsa sumará así su segundo partido oficial con la camiseta naranja tras debutar el pasado fin de semana contra Zaragoza y dejar buenas sensaciones, incluyendo un inicio muy acertado desde más allá del arco.

Por su parte, Girona ha sumado a la baja del gallego Isaac Vázquez la de Pep Busquets, uno de los jugadores más utilizados por Moncho Fernández en este inicio de temporada 2026-27. El alero catalán ha sufrido un esguince de grado tres en su tobillo izquierdo y no estará contra el Básquet Coruña.

Sí estarán, sin embargo, dos jugadores que forman una de las parejas exteriores más potentes de toda la Liga Endesa como son Mac McClung y Jassel Pérez. El base estadounidense fue uno de los fichajes más mediáticos del verano ya no solo a nivel nacional, sino también europeo. Tres veces campeón del concurso de mates de la NBA y dos veces MVP de la G-League, es un jugador capaz de generarse sus propios tiros en ataque y, a pesar de que le está costando encontrar su ritmo y su lugar en este inicio de temporada, viene de firmar sus dos mejores actuaciones con la camiseta de Girona. En el caso de Jassel Pérez, el dominicano está siendo una de las sensaciones del inicio de curso en Liga Endesa. Líder ofensivo del Girona, se trata de un jugador eléctrico en ataque, con recursos y puntos que se le caen de las manos y un buen aporte defensivo. Eso sí, se trata de dos jugadores que acaparan mucho balón y eso hace que cometan muchas pérdidas. De hecho, Girona lidera la liga en este apartado estadístico con más de 17 por encuentro.

La rotación interior la componen jugadores más que interesantes como Sergi Martínez, asentado en su rol, y la dupla de pívots que forman Geben y N’Guessan, complementarios dentro de sus diferencias.

Precedentes

Marc Gasol durante un Leyma-Girona de la temporada 2021-22 en el Palacio de Riazor Archivo DXT Campeón

Básquet Coruña y Bàsquet Girona se han enfrentado entre sí siete veces en partido oficial, todas ellas en los últimos cinco años, con un balance de dos victorias y cinco derrotas para los herculinos. La primera tuvo lugar precisamente en Fontajau en 14 de noviembre de 2021 como parte de la liga regular de LEB Oro. Aquel día ganó el Leyma, pero la venganza de Girona, comandado por un tal Marc Gasol, fue dura: victoria en el Palacio en la segunda vuelta y un contundente 3-0 en los cuartos del playoff.

Ambos equipos se volvieron a encontrar en la temporada 2024-25, ya en Liga Endesa. La historia se repitió, ya que el Leyma ganó en Fontajau y Girona hizo lo propio en A Coruña. De ese último partido quedan cinco supervivientes, todos ellos en la plantilla del conjunto gironí: Moncho Fernández, Martinas Geben, Pep Busquets, Maxi Fjellerup (también presente en los duelos de LEB Oro) y Sergi Martínez.

El Leyma tratará de sacar tajada del viaje intersemanal de Girona a tierras belgas, donde se impuso al Ostende por 76-91 en la fase de grupos de la FIBA Europe Cup.