El 1x1 del rival del Básquet Coruña | Un Girona con un gran potencial ofensivo todavía por despertar

Mac Mcclung durante el partido contra el Baskonia de esta temporada acb Photo / Aitor Bouzo

Con hasta nueve caras nuevas, Girona se encuentra en proceso de adaptación, pero llega al partido con un potencial ofensivo más que notable, sobre todo en un juego exterior liderado por McClung y Jassel Pérez.

Jassel Pérez, el 'indisciplinado rey del pop' que ya brilla a las órdenes de Moncho Fernández Más información

(0) Mac McClung: Base, 1,89.

El fichaje más mediático del verano en la Liga Endesa ha empezado la temporada de manera irregular. Letal en uno contra uno y capaz de generarse sus propios tiros, viene de hacer sus dos mejores actuaciones con Girona.

(1) David N'Guessan: Ala-pívot, 2,06.

Interior móvil, de cuerpo fino y gran agilidad. Posee una muy buena capacidad de intimidación gracias a la que consigue modificar e incluso taponar lanzamientos con facilidad.

(2) Maxi Fjellerup: Escolta, 1,98.

Quinta temporada para el argentino en Girona, en la que todavía no ha debutado en ACB tras las tres primeras jornadas.

(4) Pep Busquets: Alero, 2,01.

Uno de los jugadores importantes en la rotación de Moncho, pero no estará tras sufrir un esguince de grado tres en su tobillo izquierdo.

(5) Aljaz Kunc: Ala-pívot, 2,05.

Alero alto que no goza de mucho protagonismo ofensivo, pero que aporta en la parcela defensiva.

(9) Dominykas Stenionis: Base, 1,79.

Base bajito que no está teniendo mucha participación en la rotación. No es mal tirador de larga distancia.

(10) Isaac Vázquez: Base, 1,93.

El base gallego recién llegado desde el COB Ourense tampoco estará en este partido, ya que ha tenido que pasar por el quirófano tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

(11) Stanley Whittaker: Base, 1,83.

Base veterano (31 años) con buen potencial anotador. Anotó 19 puntos durante la victoria contra Murcia.

(12) Martinas Geben: Pívot, 2,08.

Pívot menos móvil, pero con buena mano de media distancia e incluso de tres si se le presenta la ocasión. No es mal pasador.

(20) Khory Brunot: Alero, 1,98.

El joven alero francés casi no ha participado en este inicio liguero, apenas cinco minutos ante Baskonia.

(21) Andrzej Pluta: Escolta, 1,84.

Algo incosistente y ansioso a la hora de seleccionar sus lanzamientos a canasta. Su mecánica no es precisamente la más purista. Regresa a la Liga Endesa tras debutar con 16 años con el Betis en la 2016-17.

(23) Sergi Martínez: Alero, 2,02.

El chico para todo del equipo, no necesita protagonismo, pero siempre aporta en todas las facetas del juego. Fue el más consistente de su equipo en la derrota contra Breogán.

(24) Jassel Pérez: Escolta, 1,90.

Una de las sensaciones del inicio de temporada. Quinto en valoración y octavo en anotación en toda la liga, es letal en el uno contra uno y en transición. Además, está aportando casi dos robos por encuentro en la parcela defensiva, donde es un jugador bastante activo.

(25) Nikola Maric: Ala-pívot, 2,06.

Interior más tradicional, el más tosco y menos habilidoso del equipo. Zurdo, no se anima mucho de media distancia.