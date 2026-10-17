Alonzo Verge y el rebote son los caminos del Básquet Coruña para ganar en Girona

Verge entra a canasta durante el partido contra el Zaragoza CARLOTA BLANCO

Con todo a punto para disputar su cuarto partido del campeonato queda claro que Alonzo Verge Jr. es uno de los principales termómetros del Básquet Coruña. No ya porque sea en los albores de la competición el máximo anotador de la Liga (18,67 puntos de promedio, unas décimas más que Justin Jaworski y Francis Alonso) sino porque en el equipo de Carles Marco nadie tira más a canasta que él (17 intentos por partido). Si Verge está atinado los caminos hacia el triunfo parecen más sencillos porque en su mejor versión anota y propicia que se anote (es tercero en la clasificación de asistencias por detrás de Ricky Rubio y de James Akinjo, base del Andorra). Pero hace una semana el Zaragoza mostró cómo rebajar su efectividad, le tapó las vías hacia el aro y rebajó su aportación al equipo. De que el Básquet Coruña encuentre en Girona como impedir que maniaten de nuevo a Verge dependerá buena parte del éxito.

Un análisis de las zonas desde la que Verge intenta los tiros a canasta muestra una querencia tan evidente que invita a que las defensas rivales se cierren de una manera muy determinada. 33 de los 51 tiros de campo ejecutados por el base norteamericano se efectuaron desde la zona, y algo más de la mitad de ellos justo desde debajo de canasta. Verge trabajó su tiro de larga distancia sobre todo en los últimos años en la universidad y en la primera división de la NCAA llevó su promedio en triples desde el 28 al 33% en una competición en la que los equipos no abusan tanto de ese recurso como en el baloncesto europeo. El curso pasado en la Bundesliga lo elevó aún más, hasta el 35%. Pero en esta campaña está en el 27% con un pírrico balance de tres aciertos en un total de once intentos.

Verge busca el triple sobre todo desde una posición frontal a canasta. Hasta ocho veces lo ejecutó en lo que va de campeonato desde ahí, con dos aciertos y seis fallos. Es evidente que no es un tirador, pero los rivales le van a llevar hacia esa faceta. Y el equipo debe encontrar soluciones si su base no puede entrar en la zona rival. En esas anda el entrenador. “Tenemos que conocernos y evolucionar”, apunta Carles Marco. El técnico sabe que en la medida de que las defensas se cierren sobre Verge se van a poder generar tiros liberados para otros compañeros desde el perímetro. Falta que llegue el acierto que tanto se echó de menos en el partido contra el Zaragoza.

Con todo, tanto Marco como Moncho Fernández, entrenador del Girona, ponen el foco en otras facetas del juego. Por ejemplo en el rebote. “Si queremos correr necesitamos rebote y defensa”, explica Fernández. Son palabras que también podría suscribir el técnico del Básquet Coruña, que es el equipo líder en capturas bajo el aro rival con un promedio de 16,3 por partido y el técnico compostelano ya ha advertido a sus pupilos de esa fortaleza naranja. Pero el equipo que mejor rebotea bajo la canasta del rival es el que peor lo hace bajo la propia (19,3 por partido, nada menos que dos puntos por detrás del penúltimo, que es el Manresa antes del inicio de la cuarta jornada). Esa es la paradoja del Básquet Coruña, que en los tres partidos que ha disputado sufrió el martillo de los pivots rivales en su propia zona, terreno en el que Conditt, Skapintsev y tampoco Silins, en su rol de cuatro-cinco, no han logrado imponerse. Que eleven su rendimiento bajo tableros, sobre todo el propio, también sería otro camino hacia la segunda victoria en cuatro partidos.