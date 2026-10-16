Ouwa Camara lidera la Tercera FEB con 18 rebotes por partido

Ouwa Camara posa con la camiseta del Xiria en el Vila de Noia D. B.

Ouwa Camara llegó este verano a Galicia para sumarse a las filas del Calvo Xiria carballés, así como ayudar al Básquet Coruña a través del convenio de vinculación del que disfrutan ambos clubes.

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Interior de 2,04 metros de altura, también cuenta con experiencia internacional con las categorías inferiores de su selección, Mali. De hecho, la más reciente es de las últimas semanas, cuando ha estado disputando el Afrobasket sub-18 en el que su equipo ha quedado en cuarta posición.

“Ouwa Camara es un interior de 2008. Aunque es de Mali lleva ya muchos años en España y pese ser su primer año senior ya tiene experiencia en ligas senior. Es también un gran defensor y con capacidad para el rebote y jugar en transición”, dijo a este diario sobre él Héctor Méndez, entrenador del Basket Xiria.

En apenas dos jornadas de liga en el grupo AB de Tercera FEB, Ouwa Camara ya ha dejado su sello convirtiéndose en el máximo reboteador no solo de su grupo, sino de toda la competición con una media de 18 capturas por encuentro.

El Xiria se estrenó con victoria por 60-84 en el derbi contra el Culleredo, que ese día estuvo falto de jugadores interiores. Ese día, Ouwa Camara se fue hasta los 26 créditos de valoración con 14 puntos y 19 rebotes, 9 de ellos ofensivos. Una actuación similar a la que firmó este pasado fin de semana en el Vila de Noia contra Marín, donde a pesar de caer por 72-74, Camara hizo 11 puntos y cogió 17 rebotes, 7 ofensivos.

Precisamente el equipo pontevedrés será el rival del Xiria en la gran final de la Copa Galicia de Tercera FEB. Un partido que, en un principio, estaba previsto para la semana pasada, pero que todavía está pendiente de disputa.