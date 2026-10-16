Especial Liga Endesa | La importancia del trabajo menos visible

Trabajadores y trabajadoras del Básquet Coruña acb Photo - Xosé Durán

Detrás de los focos, que apuntan fundamentalmente a los jugadores y al entrenador, hay otros engranajes que hacer funcionar correctamente la máquina de un equipo de élite. Gente con diferentes y variopintas funciones que mantienen estable la nave.

Especial Liga Endesa | Un staff que ya conoce el éxito Más información

En el del Básquet Coruña 2026-27 sobresalen, sin desmerecer a los demás, tres personas. En primer lugar, Gus Gago. El preparador físico nacido en A Pobra do Caramiñal es el integrante de la entidad que más tiempo lleva en ella: 22 años consecutivos.

Con su sempiterno rostro de adolescente aplicado con los libros, Gus es un amigo más de los jugadores. Y de quien le conoce bien. Siempre positivo, su habitual sonrisa puede ser tan tonificante como sus sabias artes de puesta a punto. No se concibe un Básquet Coruña sin él. Porque, además de cumplir con su cometido, y de hacerlo muy bien (instrumental en una filosofía de Carles Marco que exige un alto rendimiento físico a sus pupilos), siempre está dispuesto para ayudar en lo que haga falta.

Multicargo, o más bien multiequipo, es el doctor Carlos Lariño, un hombre ligado, en los últimos muchos años, a prácticamente todos los clubes deportivos profesionales de A Coruña, en ocasiones de manera simultánea.

Al igual que a Gus Gago, es raro verle con semblante negativo. Es el supervisor de las pruebas médicas de pretemporada y del cuidado de los lesionados.

De los jugadores con molestias (y sin ellas) se encargan también Edu Seoane y Bruno Camblor, los fisioterapeutas del equipo. El primero es un tipo sencillo, no demasiado hablador, que parece vivir eternamemente feliz. Y dirige la reputada clínica Fisiosport.

Del césped al parqué

El segundo, tiene una historia curiosa: fue portero de fútbol. Y de nivel importante. Se formó en Mareo, la factoría del Sporting de su Gijón natal, donde ingresó en edad cadete. Militó en el filial durante seis temporadas. También jugó, ocho partidos, en el primer equipo. Cinco en la temporada 1999-00 y dos menos en la siguiente, ambas con el equipo rojiblanco en Segunda. También pasó por la Cultural Leonesa y el Avilés Industrial, donde colgó los guantes en 2005. Con 25 años. Dos después llegó a nuestra Comunidad. Cumple su décimo sexta temporada en nómina del Básquet Coruña.

Para Álex Hernández es la quinta campaña, la primera fuera de la cancha. El exbase murciano, retirado el pasado abril, al no superar una lesión de muñeca era uno de los jugadores más queridos por los técnicos, los compañeros y la afición. Y no tardó en entrar de nuevo en la disciplina del conjunto naranja, donde de corto no pudo mostrar todo su potencial a causa de los problemas físicos, ya que en la temporada 2021-22 sufrió, en el partido de liga regular en la cancha del Palencia, la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha.

Especial Liga Endesa | Charlie Uzal y el bagaje de un auténtico hombre de club Más información

Hernández continúa de naranja, pero no únicamente por carácter, sino por su preparación, ya que cuenta con una amplia formación académico-deportiva: graduado en Administración y Dirección de Empresas, dos másters en Dirección de Entidades Deportivas y en Dirección Deportiva de Baloncesto y Curso de Entrenador Superior de la FEB, entre otros estudios. Su primer cargo fuera del rectángulo de juego es el de responsable de relaciones institucionales y del área de márketing, unas funciones que devuelven a Yago Álvarez al puesto de gerente de la entidad, cargo que compagina con el de director de negocio (expansión del club y búsqueda de patrocinadores).

Después de dos décadas dentro de la estructura del Básquet Coruña, Adrián Seijas vuelve a ser el delegado del primer equipo, misión que ya desempeño durante la temporada 2016-17. Además, fue jugador de cantera desde infantil de segundo año, así como entrenador en las categorías de formación del club herculino. Sus dos predecesores, Jorge Carreira y Fran Fernández, fueron dos personas muy queridas dentro de sus respectivos equipos, así como por la afición más cercana a la plantilla naranja.

En el departamento de comunicación continúan Gemma Castiñeira y Carolina Suárez. Gemma vive en esta segunda etapa dentro del club –entre medias pasó por el Real Club Deportivo– su tercera temporada al frente del departamento. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo de la comunicación y el márketing que le han llevado a puestos en la Autoridad Portuaria de A Coruña o la empresa ‘R’. Por su parte, Carol, becaria emérita de DXT Campeón, un año después de salir de la redacción de este diario se unió de manera definitiva al club, con el que colaboraba anteriormente. Suma ya ocho cursos de manera consecutiva dentro de la estructura del Básquet Coruña. Entre ambas se encargan de gestionar entrevistas, ruedas de prensa, redes sociales y toda la estrategia de comunicación del club.