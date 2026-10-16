Especial Liga Endesa | El Básquet Coruña por posiciones: las torres de Carles Marco

Los pívots del Básquet Coruña Carlota Blanco

Dino Radoncic

Dino Radoncic agradece a la afición el cariño el día de su despedida contra Tizona Básquet Coruña/Mónica Arcay

Que Dino Radoncic iba a acabar siendo deportista profesional parecía escrito en sus genes. Su madre, Vanja, jugaba al voleibol, y su padre, Damir, fue internacional por Yugoslavia y Bosnia en balonmano. Fue precisamente la carrera de su padre la que llevó a Dino a nacer en Alemania, cuando Damir jugaba en Giessen. Sus primeros pasos baloncestísticos los dio en Serbia y en 2013 llegó a la cantera del Barcelona, aunque una temporada más tarde se marchó al Real Madrid.

En la cantera blanca coincidió con Luka Doncic, de quien se hizo gran amigo en su adolescencia. Apenas mes y medio separa sus fechas de nacimiento y sus procedencias les hicieron casar desde el principio. Ambos empezaron a destacar y debutaron a edades tempranas con el primer equipo, proclamándose campeones de ACB y Euroliga juntos en 2018 de la mano de Pablo Laso. Un equipo en el que coincidieron con un ex del Leyma: Trey Thompkins.

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Se trata de una generación dorada del Real Madrid. En esos años, el equipo merengue tenía en sus filas a Luka Doncic, Dino Radoncic, Jonathan Barreiro, Santi Yusta, Felipe dos Anjos o Emanuel Cate. Pero coincidir con Doncic no son todo sonrisas. “La verdad es que Luka nos jodió a todos los que veníamos por detrás (risas). En serio, lo peor que le puede pasar a un jugador joven es que le comparen con él porque provoca mucha presión. Él es uno entre un millón”, afirmó Radoncic en una entrevista al diario Marca. Radoncic se llegó a plantear dejar el baloncesto tras unos primeros años complicados como profesional. “Cuando salí de Murcia en febrero tuve dudas sobre qué hacer con mi vida. No disfrutaba del baloncesto, no me apetecía ir a entrenar”, dijo a ese mismo periódico.

Internacional absoluto por Montenegro, Dino Radoncic llegó al Básquet Coruña en un momento complicado como fue el de la salida por motivos extradeportivos de Yoanki Mencía la temporada pasada. Dino venía de estrenarse en Primera FEB por todo lo alto con el Betis, con quien consiguió el ascenso en la Final Four, pero los problemas económicos de un equipo que se fue a pique condenaron sus opciones de volver a la ACB.

“Siento que estoy en un equipo perfecto para mí”, dijo en la rueda de prensa de su presentación. Y es que en A Coruña parece haber encontrado su lugar. De la mano de Carles Marco no tardó nada en volverse un fijo en los quintetos del entrenador catalán y una de las piezas clave de la rotación naranja la temporada pasada. Cuando estaba en su mejor momento, una trombosis venosa lo frenó y le hizo perderse el final de temporada: “Fue bastante duro. Cuando me lo comunican paso un día llorando, pero el día siguiente ya salió el sol y había que seguir para delante. En ese momento, me sentía mejor que nunca, con muchísima confianza y ayudando muchísimo al equipo. Tenía una sensación de que todo lo que me imaginaba en la cabeza lo podía hacer en la cancha”, recordó Dino en una entrevista este verano con este diario. En ella también expresó sus ganas de jugar en ACB con el Leyma: “Es obvio que después de dos ascensos en dos años, me merezco jugar en ACB ya y si es en un club al que tengo tanto cariño y en una ciudad donde me siento muy cómodo, mejor”. Dicho y hecho, Dino fue una de las primeras renovaciones anunciadas y regresará a la Liga Endesa de la mano del Básquet Coruña.

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Dino Radoncic es un 3-4 fuerte de algo más de dos metros de altura (2,02). Ese físico imponente le ayuda a potenciar sus principales virtudes, entre las que está atacar el aro con potencia tanto para anotar como para rebotear en ambos lados de la pista. Con la izquierda como mano principal, es un buen finalizador cerca del aro, fuerte en el poste y, aunque no destaca por ello, no es mal tirador, sobre todo si empieza metiendo y coge confianza desde el principio del partido. Fue uno de los jugadores más destacados del equipo la temporada pasada y continuó su buen momento durante la pretemporada, a la que dio la sensación de haber llegado con un tono físico por encima de el del resto de sus compañeros.

El montenegrino se ganó la confianza de Carles Marco en poco tiempo. Aporta en ataque con penetraciones potentes a base de fuerza, pero también habilidad, es generoso con sus compañeros a la hora de asistir y pelea por cada rebote ofensivo como si fuera el último. Además, su aportación en aro propio también destaca. Intensidad, músculo y ese carácter balcánico que siempre quieres tener en tu equipo. Con la salida de Beqa Burjanadze, se echaba de menos una personalidad como la suya, que conectara también con la gente a base de energía.

Todo eso sumado a lo que no se ve en la estadística. Esa intensidad y ese carácter que le han caracterizado a lo largo de su carrera. Una personalidad y un estilo de juego que han casado a la perfección en el equipo naranja y que seguro que tanto él, como sus compañeros, como su entrenador, Carles Marco, esperan que sigan dando muchas alegrías al conjunto naranja.

Karlis Silins

Jugó trece partidos de naranja, los últimos de la temporada 2024-25. Poco más de un tercio de una temporada que, cuando llegó para reforzar el juego interior a causa de los problemas físicos de Gus Lima, ya estaba notablemente torcida para el Básquet Coruña.

Aunque no llegó en un momento fácil para poder lucirse, en su debut con el escudo de la Torre de Hércules dejó, en el Nou Congost, el hogar del Manresa, una de las canchas con más sabor añejo de la ACB, uno de los mejores mates de aquel curso.

Con aquel imperial vuelo por encima de un empequeñecido Emanuel Cate (esta temporada enrolado en el UCAM) exhibió unas cualidades atléticas superiores a las que pudiera parecer a primera vista por su aspecto algo desgarbado.

Más center que ala-pívot, su director deportivo, Charlie Uzal, lo califica de “5-4; un ‘5’ que puede jugar de ‘4’ y que corre bien el campo”. Buena talla para intimidar, aunque no sea lo suyo, casi destaca más por cerrar el rebote para sus compañeros que por recolectar muchos.

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En ataque sabe jugar tanto en el poste bajo como en el medio y el alto. Su rango de tiro llega hasta el arco de 6,75 metros, donde es una continua amenaza, especialmente desde las esquinas. Una cualidad con la cual, cuando actúa al ‘5’, saca a sus pares de sitio y abre huecos para sus compañeros. Más fino que fajador, pese a ello no es un jugador que rehúya los contactos.

Se perdió prácticamente toda la pretemporada (únicamente jugó el último partido, el Trofeo Teresa Herrera contra el Manresa) al lesionarse en la boca en un amistoso previo a la ventana FIBA de agosto, jugando contra la Ucrania de su compañero Dmytro Skapintsev. Es por ello que hay que tener más paciencia con él que con el resto de la plantilla.

Formado en la LMT Basketball Academy de su país, Silins firmó con 18 años su primer contrato profesional con el BK Barons Kvartals, club de su ciudad natal, la capital Riga, con el que disputó trece encuentros de la Latvijas Basketbola Liga (LBL), la primera división letona.

Sus medias, en unos modestos diez minutos por partido, fueron de apenas 2,3 puntos y 2,1. Con porcentaje de (des)acierto en triples del 12,5%, de muy largo el más bajo de un periplo profesional en el que fue convirtiendo los lanzamientos lejanos en una de sus armas más poderosas. Lo certifica el hecho de que en las seis últimas temporadas siempre se ha movido por encima del 35%, una muy buena aportación para un jugador interior. En la 2025-26, con la camiseta del Trabzonspor turco, hizo cima: el 42,9% de sus intentos desde el arco de 6,75 metros pasaron por el aro.

Después del debut profesional, Silins volvió al (por aquellas fechas) baloncesto aficionado, la NCAA. Cumplió su primer curso en Mississippi (OleMiss), una universidad de cierto prestigio. Como apenas jugó al principio –y después de ocho partidos sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda– decidió cambiar a una mucho más modesta, Florida Atlantic, donde sí fue una pieza importante, sobre todo en su año sénior (el cuarto y último), que completó con 10,5 puntos, 4,4 rebotes y 11,2 créditos de valoración de media.

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En las filas de los Owls compartió vestuario con Michael Forrest, actual base del UCAM. En los Running Rebels de Mississippi coincidió con el internacional español Sebas Saiz.

Finalizada la aventura americana, Karlis regresó a casa, para jugar en el Liepajas Lauvas, cuyos colores defendió durante dos temporadas.

Su siguiente etapa la consumó en la primera categoría de Alemania. Con el Goppingen volvió a una competición continental, la EuropeCup, nueve años después de disputar, con el VEF Riga sub-18, el Adidas Next Generation Tournament.

El interior letón promedió 14,7 tantos, 5,3 rechaces y 1,8 asistencias en el torneo europeo y 12, 6, 5,4 y 1,3 en el doméstico. Unos meses después emigró a Italia, donde jugó 19 partidos de la Seria A con el Pistoia (13.7 puntos, 5,9 rebotes y 1,0 pases de canasta) antes de ser fichado por el Leyma Básquet Coruña. Trece meses antes había debutado con la selección nacional absoluta de su país, en la fase de clasificación para el Eurobasket 2025. Lo hizo contra España.

El club naranja quiso conservarle, pero el descenso frustró la renovación. La última temporada la empezó en el Trabzonspor turco, con el que disputó solamente ocho partidos. A mediados del pasado mes de enero firmó con el Neptunas Klaipeda lituano, con que llegó a las semifinales ligueras. Y ahora está de vuelta en A Coruña.

Dmytro Skapintsev 'Dyma'

Dmytro Skapintsev fue uno de los dos jugadores del Básquet Coruña con más/menos positivo ante el Zaragoza ACB Photo/Mónica Arcay

La fase de preparación no ha enseñado la medida real de su posibilidades, aunque el causante de ello, las ventanas FIBA, mostró a un pívot que gana importancia cada partido en su selección, que no es precisamente de tercera fila (rival directo de España por la clasificación para el Mundial de Qatar 2027).

Muy alto y muy ancho, Dyma –así le llaman en el vestuario– Skapintsev es mucho más ágil, de movimientos y de piernas (corre la pista mejor de lo esperado en alguien de su volumen) de lo que puedan sugerir sus 216 centímetros de estatura. Atrás, aunque le falta cierta, y lógica, velocidad en los desplazamientos laterales, es un buen defensor del pick & roll, aunque más por envergadura que por colocación. Una envergadura que le convierte en una amenaza para quien se acerca a desafiarle al poste bajo.

No es un gran reboteador, pero lo suple cambiando muchos tiros con sus largos brazos. También es capaz de recuperar la posición bastante rápido después de un flash alto. “Es un jugador que bloquea muy, muy bien, especialmente en situaciones de repick [segundo bloqueo], lo cual nos va a dar muchas posibilidades en el juego de bloqueo directo. Además continúa y sella muy bien”, puntualiza Charlie Uzal.

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En ataque ha dejado muchos y buenos detalles, como el juego de espaldas –una suerte casi perdida en el baloncesto moderno– o lo bien que mueve los pies para enfilar el aro. Ayuda a los compañeros con los bloqueos; es capaz de variar el ángulo de los mismos, sin caer en la falta en ataque, para alfombrar el camino del aro a los manejadores. Y su roll es veloz para alguien tan grande. Tiene mano, y buena mecánica, para lanzar desde larga distancia; aunque en pretemporada no ha estado fino, ni cerca ni lejos del aro. Solo necesita un poco de confianza.

Confianza también para asentarse en una competición de primera línea, una vez aparcado –al menos de momento– el sueño americano. Un sueño que empezó como pesadilla: reclutado por una universidad de segunda fila, Cal State Northridge. Pasó algunos meses en su seno pero no llegó a vestir en partido oficial la camiseta de los Matadors.

Volvió a Europa para jugar en el Kiev, pero la invasión rusa de Ucrania le obligó a emigrar a la liga lituana. Pasos previos al regreso a Estados Unidos. Esta vez más cerca de la NBA. Entre 2022 y 2024 jugó en los Westchester Knicks, equipo vinculado al vigente campeón de la mejor liga de baloncesto del planeta. El que le dio la oportunidad de estrenarse entre los mejores. El 23 de diciembre de 2023 recibió un regalo anticipado de Santa Claus: jugó 63 segundos con New York ante los Bucks. Una semana después, 65 frente a los Pacers. Estuvo convocado otras cuatro veces. Y vuelta a la G-League, esta vez con el ‘filial’ de los Celtics. Sin oportunidades. Tampoco con los Blazers. Israel fue su puerta de regreso al Viejo Continente.

Internacional absoluto desde 2021, disputó dos partidos del Eurobasket 2022, contra Gran Bretaña y Grecia. En el presente año, en un partido contra Georgia de la fase de clasificación para el Mundial 2027, firmó su mejor actuación: 17 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias, 1 robo, 2 tapones y 27 créditos de valoración. Fue dieciocho días antes de que en A Coruña se anunciase su fichaje para un Básquet Coruña que espera ahora su mejor versión.

George Conditt IV

Mate de George Conditt IV en el Teresa Herrera contra el Manresa Patricia G. Fraga

Cáracter. Un rasgo del que va servido el pívot puertorriqueño. El pasado mayo, ese carácter fuerte le llevó a tomar una decisión precipitada. Todo lo contrario que en la cancha, donde rara vez suele intentar algo que no está en su guion.

A raíz de un incidente con un empleado del Coliseo Rubén Rodríguez, conocido popularmente como El Rancho, dónde había jugado con su equipo más habitual, Gigantes de Carolina, contra el Vaqueros de Bayamón, George Conditt IV subió a redes sociales un mensaje que hizo pensar en que renunciaba definitivamente a seguir defendiendo la camiseta de Puerto Rico. “Agradecido por haber tenido la oportunidad de vestir este uniforme por mi país. Ha sido un viaje. El número 1 se despide (...) Recuerden que yo soy el payaso”.

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El 27 de junio, y después de la mediación del presidente de la federación boricua, Yum Ramos, el pívot explicaba que, luego de conversar con su equipo médico y evaluar su condición física, no se encontraba al 100% para jugar con la selección. Y añadía que “representar a Puerto Rico siempre será un honor para mí, y mi intención es regresar tan pronto esté completamente listo.”

Un mes menos cuatro días más tarde se anunciaba su fichaje por el Básquet Coruña, Y un mes justo después volvía a jugar con la selección, en un choque de clasificación para el Mundial 2027 contra Argentina. Punto final al culebrón.

Nacido en Chicago, empezó a despuntar en su propia ciudad, en las filas del instituto Corliss. Un buen hacer que le sirvió como trampolín a una buena universidad, Iowa State. En sus cuatro años compartió vestuario con una estrella NBA, Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), con uno que soñó serlo –LeBron James llegó a señarlo como su posible sucesor–, Talen Horton-Tucker (Fenerbahce), con otro jugador con buen cartel en la Euroliga, Nick Weiler-Babb (ASVEL Villeurbanne) y con dos que debutan este año en la ACB, Rasir Bolton (Breogán) y Aljaz Kunc (Bàsquet Girona).

George Conditt debutó en la máxima competición española al mismo tiempo que su nuevo equipo, solo que su nota fue mucho mejor que la del Básquet Coruña.

A pesar de su buena campaña con el Gran Canaria (7,4 puntos, 4,0 rebotes, 1,1 asistencias y 10,8 créditos de valoración en 17 minutos de media en cancha), ningún equipo le ofreció continuar en España. Y a Conditt parece que le tiran mucho sus raíces, ya que ha jugado en tres periplos diferentes en esos Gigantes de Carolina, uno de los equipos más destacados de la BSN (Baloncesto Superior Nacional), la primera categoría de Puerto Rico, que se antoja su segunda casa.

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En su nuevo hogar ya ha podido demostrar que es un jugador ACB. La conexión con Alonzo Verge se ha dejado notar tanto en pretemporada –lo poquito que coincidieron debido a las ventanas FIBA– como en los primeros partidos del curso liguero. Conditt es un pívot con mucha movilidad, veloz corriendo la pista en transición y, raro, en estos tiempos, no lanza desde larga distancia más que cuando no queda otro remedio.

Potente, físico, atlético (salta más de lo que parece) e intuitivo para capturar rebotes en los dos aros, ejecuta muy bien el pick and roll. También finaliza jugando por encima de aro y tiene un rango de tiro efectivo hasta cuatro o cinco metros, lo que le ayuda a sacar de sitio a su par. Buen bloqueador, tanto de rivales como de rechaces de la canasta, tal vez es más difícil de mover en ataque que en defensa.

“Es un pívot con más poste bajo que Silins. Con mucha capacidad para moverse con habilidad por dentro de la zona. Encaja muy bien en nuestro juego de bloqueo directo, tanto llegando como estático”, dice del interior boricua el director deportivo Charlie Uzal.