Carles Marco: "No tenemos que hacer una montaña de la derrota ante el Zaragoza, todavía es pronto"

Carles Marco, durante la rueda de presa previa al partido contra el Zaragoza Carlota Blanco

Carles Marco busca que su equipo dé un paso adelante este domingo (12.00 horas) en Girona, donde el Leyma Coruña tratará de corregir sus errores defensivos y recuperar sensaciones tras la derrota ante el Zaragoza.

Estado físico. “El lunes estábamos todos y nos quedan dos entrenamientos para el partido. Espero que hoy volvamos a estar todos, porque durante la semana ha habido alguna baja por gripe y han estado un par de ellos enfermos y han faltado algún entrenamiento, pero los que hemos estado bien. Yo creo que llegarán. Están haciendo algo de físico y espero que estemos todos para el partido de Girona”.

Semana larga tras perder. “Cada uno lo lleva como puede. Creo que tampoco tenemos que hacer una montaña de eso. Estamos en latercera jornada, hemos perdido dos partidos, hemos ganado uno. El equipo tiene una buena mentalidad, entrenamos bien, sabemos qué tenemos que hacer para jugar mejor, pero ya somos el staff los que le damos vueltas. Ellos tienen que estar bien y con ganas de jugar otro partido en un campo súper bonito, contra un muy buen equipo. Espero que el estado anímico sea perfecto y que vayamos a tope”.

¿Qué incidiste más esta semana? Moncho dijo que habían hecho una pretemporada mala, como muchos equipos, como nosotros también. Estamos incidiendo en cosas básicas que no acabamos de hacer bien y prioritariamente cosas a nivel defensivo, de estar mejor, de ir todos en el mismo camino, de coger más mecanismos. Podremos fallar un día, podremos jugar mejor o peor, pero la consistencia defensiva tiene que ser desde el principio alta y no estamos regulares en nuestros esfuerzos, entonces hemos insistido en eso”.

Desconexiones del equipo. “No me preocupan las desconexiones. Me preocupa, en general, que no somos regulares en nuestros esfuerzos, que no somos capaces de hacer dos defensas seguidas bien, pero esto ya no es un tema de mentalidad, sino es un tema de estar todos juntos, que todos estemos haciendo el mismo esfuerzo, que nos comuniquemos. Me preocupan muchas cosas que podemos hacer mucho mejor, porque creo que tenemos margen de mejoras. Somos optimistas y sabemos el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos. Sabemos que podemos hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho, tanto en las derrotas como en las victorias”.

Pagando una pretemporada atípica. “Sí, estamos pagándolo. No hemos tenido a todos, no hemos podido entrenar bien, pero como muchos equipos. Lo que sí que es cierto es, por ejemplo, ves a Girona y han jugado dos partidos en Europa, o San Pablo Burgos, y ves que ya van cogiendo más mecanismos y que cada día dan un paso adelante. Nosotros lo hacemos en el entrenamiento y es un partido a la semana. Hay que coger ese ritmo de competición y ya hay que intentar conocernos más. También hago hincapié en cosas tácticas que no estamos haciendo bien, pero es pronto”.

¿Puede ser una motivación la derrota ante Zaragoza? “Esperemos que sí. Es cierto que Girona también viene de perder los dos partidos que ha jugado en la Liga Endesa y también estarán motivados. Además juegan en casa. Aquí hay que buscarnos cosas y motivaciones para jugar bien, pero no creo que tengamos que motivar a nadie, porque para nosotros tiene que ser un regalo ir a Girona a jugar el domingo contra un equipo que juega en Europa, que lleva haciendo las cosas muy bien estos últimos años y que es un ariciente ya de por sí jugar en cualquier sitio en la Liga Endesa y ese tiene que ser nuestro sentimiento y nuestro pensamiento. Cada partido es importante, cada entreno es importante, cada jugada, cada minuto que estemos en la pista tiene que ser importante para nosotros”.

Inicio de temporada del Girona. “Como ha dicho su entrenador, que además lo escucho mucho porque me gusta mucho cómo juegan y cómo transmite Moncho, les ha costado. Tienen muchos jugadores nuevos, pretemporada diferente, además han tenido parte de las ventanas, lesiones… Hándicaps que seguramente no les han hecho mejorar. Mucho potencial, muchos jugadores con mucha capacidad para hacer puntos, mucho uno contra uno, juegan muy rápido, van muy bien al rebote, un poquito como nosotros, con diferentes matices, pero quieren correr. Muchos puntos, jugadores versátiles en las posiciones interiores, treses que pueden jugar a cuatro, como Sergi Martínez, cuatros cincos, Geben que puede abrirse… Tienen un arsenal muy amplio en ataque. Defensivamente es un equipo agresivo que quiere recuperar el balón rápido para correr. A mí siempre me ha gustado, entiendo que les haya costado al principio, pero han jugado ya dos partidos contra Dinamo Bucharest y Oostende en Europa y eso hace que vayan entrando más en ritmo de competición y cogiendo sus mecanismos. El partido contra Ostende estuvieron muy bien”.

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Afición. “Creo que no tenemos que dramatizar tantas cosas. No creo que tengamos mal rollo ni hemos tenido, todo lo contrario, sabemos lo importante que es para nosotros la afición, y ellos saben lo importante que son para nosotros. Pasó lo que pasó, pero olvidado está. Fue fantástico, los jugadores estuvieron con ellos, ellos han estado con nosotros, vino mucha gente, pudimos entrenar con ellos, vieron lo que hacemos a principios de semana. No queremos tener malos rollos con nadie, y menos con nuestra gente, porque ellos saben de la importancia, nosotros sabemos de la importancia, y que si no estamos juntos en el barco, pues será mucho más difícil. Aunque no fuera un buen día porque perdimos, fue un muy buen día, porque pasó lo que pasó, y hubo una buena comunión. Espero que siga. Ahora jugamos dos partidos fuera, pero que nos estén animando desde sus casas, y que cuando volvamos a la jornada 6, contra Tenerife, estemos aquí todos juntos para hacer piña, y para sacar esto adelante”.

Consecuencias para el Girona de haber jugado Europa. “A veces jugar, para muchos de los jugadores, los prefieren entrenar. Puede que la fatiga la tengamos los equipos que no jugamos en Europa, porque entrenamos seis días seguidos, y los jugadores lo que quieren es que llegue el siguiente partido, y a ellos no les pasa”.

Desgaste del Girona. “Están en viaje, juegan, entonces aquí hay que ponerlo todo un poco en remojo, y pensar pues que depende del equipo, depende de los jugadores, puede ser bueno o puede ser malo, depende de las dinámicas, puede ser bueno o puede ser malo. Tampoco lo quiero pensar mucho, nosotros estamos en otra competición, que es la de los que no jugamos en Europa. Ese desgaste que pueden tener ellos de partidos y viajes tenemos que intentar no tenerlo nosotros en entrenamientos”.

Cambios de entrenadores. “Ya tengo muchas cosas como para pensar en esto. A mí no me gusta que compañeros de profesión vivan esas situaciones. Ellos habrán tenido sus motivos, no sé si en verano o ahora, pero ya te digo que no quiero entrar mucho y que lo único que puedo hacer es mandar un abrazo. Somos compañeros y esto no es plato de buen gusto”.

Moncho. “La opinión que tengo sobre él es buenísima porque siempre ha tenido una buena palabra para mí. Nos hemos enfrentado en los barrios, hemos compartido cosas y me gusta mucho cómo juegan sus equipos antes, cómo juegan sus equipos ahora, cómo se va moviendo y bueno, eso es porque le gusta lo que hace. Creo que es un buen ejemplo para el resto de entrenadores gallegos. Es un referente”.