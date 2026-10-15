Jassel Pérez, el 'indisciplinado rey del pop' que ya brilla a las órdenes de Moncho Fernández

Jassel Pérez celebra una canasta contra UCAM Murcia acb Photo - Sergi Geronès

Hasta ocho nuevos fichajes ha incorporado el Bàsquet Girona, rival del Leyma el domingo, este verano de cara a la temporada 2026-27. Entre ellos, el del mediático Mac McClung, dos veces MVP de la G-League y triple campeón del concurso de mates de la NBA. Junto a él llegaron a la disciplina de Moncho Fernández Andrzej Pluta, Dominykas Stenionis, el gallego Isaac Vázquez, Stanley Whittaker, David N’Guessan o Aljaz Kunc. Uno de los más tardíos, sin embargo, fue el dominicano Jassel Pérez, un viejo conocido del baloncesto español que se encontraba disputando los playoffs por el título de la liga puertorriqueña hasta poco antes del comienzo de la Liga Endesa.

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Nacido en septiembre del año 2001 en la localidad dominicana de San Cristobal, Jassel Pérez dio los primeros pasos de su carrera baloncestística entre su país natal, Estados Unidos y Venezuela. En casi todas las temporadas superó los 15 puntos de media por partido, algo que llamó la atención del Granada en el verano del 2025. El club nazarí se hizo con sus servicios en propiedad, pero lo envió cedido inicialmente al Cantabria de Primera FEB. Su debut no pudo ser mejor: 30 puntos y 36 de valoración en la victoria contra el Obradoiro.

Con el equipo de Torrelavega tan solo llegó a disputar nueve partidos oficiales, ya que tras destacar en ellos con 15,1 puntos, 4,1 rebotes y 3,3 asistencias de promedio, Granada decidió reclamar de vuelta sus servicios para tratar de mantenerse en ACB. En la que fue su primera experiencia en Liga Endesa, Jassel Pérez dejó buenas sensaciones con unos promedios de 11,3 puntos, 3,8 rebotes y 1,8 asistencias en más de 21 minutos de juego en los 23 partidos que disputó con los andaluces. Sin embargo, ni él ni sus compañeros fueron capaces de evitar el descenso a Primera FEB.

El MVP del pueblo

Al término de la temporada, Jassel Pérez volvió a poner rumbo al continente americano, en esta ocasión a Puerto Rico. Allí firmó por Vaqueros de Bayamón a principios del mes de junio, un equipo que venía de sufrir varias salidas importantes de manera reciente. El dominicano lideró ofensivamente al vigente campeón del Baloncesto Superior Nacional (BSN), promediando 21,4 puntos ,4 rebotes y 3,3 asistencias en los nueve partidos que disputó en la fase regular del campeonato.

Vaqueros se clasificó para los playoffs por el título, buscando revalidar el mismo. Durante la postemporada, el promedio de Jassel Pérez fue de 18,7 puntos, 5,3 rebotes y 4,4 asistencias, unos números que mejoró durante la serie final hasta los 19,6 puntos, 4,7 rebotes y 5 asistencias. En esa gran final, Vaqueros de Bayamón y Santeros de Aguada tuvieron que llegar al séptimo partido de la serie para decidir el campeón de la liga puertorriqueña.

Finalmente fue Vaqueros de Bayamón quien se llevó el gato al agua, pero, a pesar de sus grandes números, Jassel Pérez no fue elegido como MVP de la final. Lo fue su compañero Renaldo Balkman, que a sus 42 años promedió 8,6 puntos y 5,4 rebotes con un acierto del 64,9% en tiros de campo. Tras esta decisión se abrió un debate sobre si el galardón se lo debería haber llevado Jassel, a quien se apodó como ‘el MVP del pueblo’. Otro de sus apodos es el de ‘el rey del pop’, que hace referencia a su celebración insignia en la que emula un paso de baile de Michael Jackson.

Jassel Pérez con el trofeo de campeón de BSN BSN / Joseph Colón

A nivel baloncestístico, Jassel Pérez es un jugador muy eléctrico con una capacidad ofensiva fuera de lo común. Durante los playoffs de la liga de Puerto Rico no fueron pocos los aficionados del Básquet Coruña que reclamaron su fichaje para el Leyma, pero finalmente recaló en Girona, donde está destacando en este inicio de temporada a las órdenes de Moncho Fernández. Hasta ahora, promedia 17,7 puntos (9º mejor marca de toda la liga), 5,7 rebotes, 3 asistencias y 1,7 robos para 20,7 de valoración (5º mejor dato).

En cuanto a carácter también es un tipo particular. En su historial cuenta con un episodio de ‘indisciplina’ con la selección de República Dominicana. El jugador fue apartado en diciembre del 2025 por “actos de indisciplina injustificados”, según la Fedombal, después de que circularan por redes sociales vídeos de Jassel de madrugada en una discoteca durante la concentración del equipo nacional.