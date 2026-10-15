Especial Liga Endesa | El Básquet Coruña por posiciones: tres bases para controlar el ritmo

Los bases del Leyma durante el partido contra el Bilbao en el Coliseum Javier Alborés

Caio Pacheco

Caio Pacheco celebra el ascenso a ACB con la bandera de Brasil Carlota Blanco

Caio Pacheco tomó la decisión de cruzar el charco y llegar a España en el año 2021 con un objetivo claro entre ceja y ceja: jugar en la Liga Endesa. En esa temporada lo logró de la mano del UCAM, pero tan solo disputó tres partidos. Por aquel entonces todavía contaba como extracomunitario, una circunstancia que le dificultó la continuidad en la liga.

El base brasileño –fogueado en Argentina, de ahí su perfecto castellano con marcadísimo acento de Bahía Blanca– tardó dos años en regresar a España. Entre medias, un breve paso por Italia, así como aventuras en Polonia y la G-League estadounidense. Su retorno no fue a la ACB, sino a la todavía denominada LEB Oro. El Real Betis fue el primero en apostar por él, pero con los sevillanos apenas jugó dos partidos y puso rumbo al Tizona de Burgos.

Una historia, esta última, con bastantes similitudes con la de su homólogo y compañero Dídac Cuevas (estuvo en la segunda categoría nacional, e incluso en la tercera, en condición de cedido), un base con el que se complementó a la perfección la temporada pasada, en la que el internacional verdeamarelho fue el jugador más regular de la plantilla de Carles Marco, a pesar de perderse cuatro partidos, por una lesión de tobillo, en los primeros compases del curso.

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Pacheco es un base moderno. Alto, atlético y muy fuerte, aunque usa menos de lo que podría su poderoso tren superior. Es capaz de rendir plenamente tanto a ritmo alto –aunque este está a cargo más de Cuevas– como con un tempo más pausado.

Sin ser un tirador, su puntería ha mejorado notablemente en las dos últimas temporadas completas, tanto en catch and shoot como después de bloqueo de finta, ampliando el espectro también hasta las esquinas de la cancha, una zona desde las que hace unos años no solía tirar.

Pero su punto (más) fuerte es otro. La dirección. Magnífico pasador, de los que suman asistencias sin grandes filigranas o adornos. Aquí si aprovecha su gran físico para abastecer de balones de canasta a sus compañeros después de dividir la zona, incluso es efectivo pasando en salto.

Sus prestaciones defensivas han crecido de la mano de Carles Marco. Y es que, bajo su batuta, el que no lo dé todo atrás tiene muy complicado ser protagonista. Esta mejoría, unida a su cuerpo y su potencia, le habilita asimismo, aunque solo para momentos puntuales o en caso de bajas en el backcourt, para jugar al ‘2’. Lo ha hecho en este inicio de campaña, debido a la ausencia de Tomas Dimsa, y ha salido airoso del trance.

Caio Pacheco es, a día de hoy, un jugador ya de mucho nivel, pero que sigue creciendo. Desoyó cantos de sirena de otros equipos ACB para seguir unido a la filosofía de Carles Marco. “No tuve que analizarlo mucho, fue un poco lo que mi corazón dijo: seguir. Así que súper contento con mi decisión y súper ilusionado con esta nueva etapa”, dijo en una entrevista con este diario antes de iniciar la presente temporada.

Un baloncesto, el que propone el entrenador badalonés, que le ha hecho avanzar posiciones también dentro de una selección de su país con la que, hasta hace un año –en el verano de 2025 participó muy poco en la conquista del título de campeona de América que levantó Brasil–, su papel no pasaba de poco más que testimonial.

Las ventanas FIBA estivales (una en julio y otra en agosto, fechas inusuales hasta este años) de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2027, no le permitieron hacer la temporada completa con sus compañeros.

Factura estival

Los largos viajes le pasaron factura. Cuando regresó a A Coruña, después de un largo periplo entre aeropuertos para disputar el último de los dos compromisos de la segunda ventana, lo hizo literalmente destrozado. Apareció por la presentación de sus nuevos seis compañeros totalmente destemplado y pálido como la nieve. Un desfase que siguió pagando durante unos días más, por eso el Pacheco de la fase de preparación se pareció muy poco al de verdad.

“Mi idea, mi sueño, es jugar el Mundial. Sé que tengo muchos jugadores buenos en mi posición, pero soy uno de los que están en la pelea. Ahora estoy súper concentrado en el club y ojalá que en noviembre pueda nuevamente ayudar a mi patria, que es algo súper importante para mí”, declaraba el 23 de septiembre en una entrevista concedida a este diario.

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Ahora está en un ‘momento zen’, como cuando puede llevar a cabo dos de sus pasiones: la lectura –afición adquirida de su madre, maestra de profesión– y fundirse con la naturaleza. En A Coruña tiene verde y mar de sobra. Un entorno perfecto para que siga progresando un jugador cuyo –como se dice ahora– prime aún está por llegar.

Si lo alcanzase con el escudo del balón y la Torre de Hércules en el pecho, sería una muy buena señal para el Básquet Coruña. Primero, porque significaría que el equipo naranja continúa en la máxima categoría, el hábitat natural de este Caio Pacheco. Segundo, porque la ciudad seguiría disfrutando de las virtudes de un jugador que, en realidad, a poco que le vayan bien las cosas y le respeten las lesiones, está destinado a vestir la camiseta de un equipo importante.

Dídac Cuevas

Dídac Cuevas se hace un selfie con un aficionado naranja Patricia G. Fraga

Segunda oportunidad ACB para el base barcelonés, la pasada campaña elegido capitán de la plantilla por sus compañeros. El staff técnico se decantó por Guillem Jou. Este curso, los dos catalanes vuelven a ser los ‘jefes’ de la plantilla naranja.

Su carisma, su garra, su intensidad y su espíritu defensivo le convierten en una pesadilla para cualquiera y compensan la falta de centímetros (es el tercer jugador más bajo, junto con el baskonista Markus Howard, de la máxima categoría española) y de un físico más apto para la lucha cuerpo a cuerpo.

A pesar de ello no se deja intimidar por nadie. Lo sabe bien su compañero durante esta pretemporada Leo Westermann, veinte centímetros más alto y al que le costó Dios y ayuda sacárselo de encima –casi literalmente–, en los dos apasionantes derbis entre los dos mejores equipos de la Primera FEB 2025-26.

“Se trata de un perro de presa; magnífico defensor y muy intuitivo a la hora de robar balones, también gracias al scouting que hace de los rivales”, dice de él el director deportivo del Básquet Coruña, Charlie Uzal.

Es un pasador de lujo, por cantidad y calidad, aunque posee una muñeca extraña: su tiro lejano suele ganar fiabilidad en momentos calientes y/o complicados. Juega muy bien el pick and roll, aunque la corpulencia de algunos bases de la ACB podrían dificultarle la tarea de conectar con los interiores. Por el contrario, su velocidad y su matiz escurridizo le conceden oportunidades de dividir la pintura y encontrar a compañeros liberados en el perímetro.

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Tras disputar solamente catorce partidos con el Zaragoza en la temporada 2023-24 (antes de cederle al San Pablo Burgos, con el que consiguió el ascenso directo a la máxima categoría), pocos le ganan en motivación por mostrarse en la ACB. Por más que ‘el Kuko’ (su apodo) parta de inicio como tercer base de la plantilla, un rol muy complicado de llevar. Sin embargo, Carles Marco tiene mucha confianza en él. Porque sabe que puede actuar como revolucionario de partidos, tanto en un lado de la pista como en el contrario.

Dídac Cuevas no ha tenido fácil el acceso a la cumbre del baloncesto nacional. Ni siquiera con el aval de sus años mozos, donde se fogueó en la fertilísima cantera del Joventut de Badalona, donde estuvo, en el equipo júnior a las órdenes del actual técnico del primer equipo verdinegro, Dani Miret.

Desde muy joven fue convocado por las distintas selecciones españolas de formación. Y posee tres medallas en tres categorías de edad distintas: campeón de Europa sub-16 en Polonia 2016 y subcampeón, también continental, en sub-18 (Eslovaquia 2017) y en sub-20 (Israel 2028). Ese último año debutó en el baloncesto profesional, en las filas del CB Clavijo riojano, equipo que navegaba por la LEB Plata (actual Segunda FEB). Fue su primera cesión cuando todavía forma parte de la familia de la Penya.

El segundo préstamo, también bajo el seno del Joventut, le llevó al más cercano CB Prat, conjunto con el que saboreó un triste descenso a la tercera categoría nacional.

Luego pasó por el Decano de la segunda categoría, el Melilla, con el que disputó sus primeros playoffs. Después de una temporada en el filial del Barcelona, Cuevas pondría rumbo a una de las ciudades que ha cambiado su vida, Burgos. Con el Tizona vivió un ascenso a LEB Oro. Su suerte había cambiado. Aunque no tanto como para regalarle una plaza fija en la ACB. El Zaragoza no confió en él. Y ascendió con el San Pablo. El club burgalés no le renovó. Y ascendió con el Básquet Coruña.

Llega una segunda oportunidad para uno de los tipos más extrovertidos que pueblan las canchas de baloncesto de nuestro país. Un tipo distinto, tanto dentro como fuera de la cancha (en el vestuario es lo opuesto a un DJ por sus gustos vintage). Un tipo que se ha ganado a pulso, incluso peleando en el barro, el derecho a probarse de nuevo entre los mejores.

Alonzo Verge

Alonzo Verge Jr. marca jugada durante la final de la Copa Galicia contra el Breogán Patricia G. Fraga

El fichaje estrella del Básquet Coruña de cara a su regreso a la Liga Endesa esta temporada ha sido el de un viejo conocido: Alonzo Verge Jr. El base estadounidense ya sabe lo que es vestir de naranja, aunque cuando lo hizo la otra vez, iba acompañado de rayas blancas diagonales.

Verge llegó a un Leyma que ya estaba matemáticamente descendido a Primera FEB y que dejó salir a Brandon Taylor rumbo a la Virtus de Bolonia para jugar Euroliga. Alonzo llegó para suplir esa baja procedente de la segunda división de Turquía, donde había destacado durante 28 encuentros con unos promedios de 28 puntos, 6 rebotes y 10,9 asistencias por partido. Apenas disputó las últimas tres jornadas de la temporada 2024-25 de la ACB, pero ya dejó algunos destellos interesantes. En apenas 14 minutos de juego de media, Verge promedió 11,7 puntos y 4,3 asistencias y consiguió sacar varios ‘oh’ de la grada del Coliseum a pesar de su corta estadía.

El pasado verano, tras consumarse el descenso del Básquet Coruña, puso rumbo al Rasta Vechta de la primera división alemana, equipo que le abrió las puertas de la FIBA Europe Cup. En ambas competiciones fue un jugador destacado. En la competición doméstica se fue hasta los 18,2 puntos, 3,6 rebotes y 6,5 asistencias. En Europa, bajó en anotación hasta los 15,1 puntos, pero sus números en cuanto a pases de canasta escalaron hasta las 8,1 asistencias por encuentro, a las que añadió 3,5 rebotes. En liga alemana disputó tanto el play-in como los playoffs por el título, pero el Rasta Vechta quedó eliminado contra el Alba Berlín, que luego se proclamó campeón.

Estilo de juego

Base de brazos muy largos, será la principal arma ofensiva del Básquet Coruña esta temporada. Su principal fortaleza es el uno contra uno y siempre tiene el aro entre ceja y ceja: apenas necesita unos centímetros o unas décimas de segundo de despiste de su defensor para tomar la decisión de atacar el aro en busca de una ventaja que generar, ya sea para sí mismo o para sus compañeros.

Cuenta con un buen manejo de balón. La longitud de sus brazos le permite marcar mucho más los cambios de dirección y proteger con mayor facilidad la pelota de los intentos de robo de los defensores. Es capaz de cambiar de mano y de ritmo con facilidad para superar marcadores, así como de absorber contactos en el aire a pesar de que de primeras pueda parecer frágil a nivel físico. El tiro exterior no está entre sus virtudes, de hecho, ya se ha visto a Manresa y Barcelona flotándole ligeramente en alguna ocasión. Desde media distancia se defiende mejor, pero su gran fortaleza son las finalizaciones cerca del aro, donde consigue la mayor parte de sus puntos. Suele sacar faltas ya sea en acción de tiro o en las penetraciones, pero sus porcentajes desde la línea de personal no son los mejores, al menos con respecto a la media de su posición (69,6% en Alemania el curso pasado).

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Pero no solo la anotación es su virtud. Verge también sabe pasar, y de qué manera. El nuevo base del Básquet Coruña va a más de un highlight por partido con sus asistencias. Capaz de ver líneas de pase donde no las hay y huecos que nadie ve, sus nuevos compañeros ya se han tenido que ir acostumbrando a que, cuando Alonzo tiene el balón, tienen que estar listos para recibirlo en cualquier momento aunque parezca imposible que esa línea de pase exista.

Más allá de la falta de lanzamiento exterior (si lo tuviera estaría jugando en Euroliga), si hay que ponerle dos pegas a Alonzo, seguramente sean las pérdidas de balón y la defensa en uno contra uno. En el aspecto defensivo es capaz de robar balones gracias a una gran intuición en línea de pase y de sus brazos largos sobre el atacante con balón. Sin embargo, en el uno contra uno directo sufre un poco más, sobre todo contra jugadores más altos y corpulentos que él. En cuanto a las pérdidas, suele ser un factor recurrente en este tipo de jugadores ‘de fantasía’. Las jugadas que intenta, tanto para él como para el resto, conllevan un nivel de riesgo que suele traer consigo varios borrones por encuentro. El caso está en que tanto él como sus compañeros sepan minimizar el impacto de los errores.

“Determinante en el 1x1, aunque tal vez tenga más debilidad a la hora de defender, y con una capacidad tremenda de pase; hace dos temporadas, aun siendo un gran anotador, daba cerca de diez asistencias. Es muy bueno dividiendo defensas y asistiendo. Si está en esta plantilla, es por su capacidad ofensiva, pero tiene físico y rapidez para defender. Y roba muchos balones porque es rápido e intuitivo”, afirma sobre él Charlie Uzal, director deportivo del Leyma.

Encaje

El Básquet Coruña de Carles Marco tiene una identidad y un estilo de juego muy marcados. ¿Encaja ahí Alonzo Verge? La respuesta parece clara: sí. Y por varios motivos. Es capaz de robar en defensa para salir rápido en transiciones que puede acabar tanto por su cuenta como con pases medidos a sus compañeros. Sin embargo, la diferencia con los otros dos bases es también contundente.

La de base es una de las posiciones más importantes del baloncesto, pero sobre todo en un estilo como el de Marco. La llegada de Verge soluciona, a priori, algunos de los problemas que el equipo tuvo la temporada pasada en el ámbito ofensivo. En estático, el Leyma solía atascarse, algo con lo que ayudará la capacidad del estadounidense para generar situaciones de ventaja desde parado con su uno contra uno y sus pases de fantasía. También puede ser el go to guy en situaciones de necesitar una canasta en rachas malas o en final de partido.

Preguntado sobre sus primeras sensaciones al compartir posición con Verge, Caio Pacheco dijo: “Son muy buenas. Es un chico muy especial, muy buen chico. Dídac y yo tratamos de seguir compitiendo cada día en el entrenamiento como siempre hicimos y tratamos de traerlo a esa competencia, de que nosotros tres seamos un poco el alma del equipo, los que empiecen presionando el balón y luego trasladándolo al ataque. Es muy importante el cómo estamos nosotros a nivel de energía los tres para trasladar esa energía al resto del equipo y que tanto ellos como la afición se contagien. Queremos conseguir lo del año pasado, estar todos involucrados por un mismo objetivo y sentir esa energía positiva, que creo que fue uno de los factores que nos hizo lograr todo lo que hicimos el año pasado”.