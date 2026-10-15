Especial Liga Endesa | El Básquet Coruña por posiciones: tamaño y talento en las alas

Los aleros del Básquet Coruña Javier Alborés y Carlota Blanco

Paul Jorgensen

Paul Jorgensen, en la imagen contra el Manresa, es duda para el duelo en el Palau Blaugrana Patricia G. Fraga

El Príncipe Harry de Harlem va a cumplir un sueño, jugar en la ACB, un objetivo que se marcó cuando llegó a España hace menos de cinco años, pese a lo cual habla un castellano perfecto. De lo que es capaz de hacer en una cancha dejó constancia, en su máximo esplendor, en la final de los últimos playoffs de Primera FEB, donde alfombró el ascenso con dos minutos mágicos. Y, en algo menor medida, en la de la Copa Galicia, con una sobresaliente segunda parte en la final contra el Breogán.

Las dudas acerca de su escasez de centímetros para jugar al ‘2’ en la segunda mejor liga de baloncesto del planeta las está disipando el de New Jersey a base de mejorar y mejorar en la faceta defensiva.

“En cuanto a altura, se queda un poco corto. El físico de Primera FEB no es el de ACB”, apunta Charlie Uzal. Pero cuando está en inferioridad de estatura suele colocarse muy rápido por delante de su par. A ello le ayuda su poderoso físico: es un toro en miniatura. También la buena defensa que hace sobre el hombre balón, atacando la mano buena del manejador.

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Al otro de la cancha tiene múltiples recursos. Capaz de penetrar con las dos manos, ya que es un gran manejador del balón (se notan sus años mozos en los exigentes ‘playgrounds’ de Nueva York, donde forjó la leyenda del Príncipe Harry) y puede anotar muchos puntos después de contacto, incluso contra jugadores mucho más altos, o de matar partidos a base de triples en un abrir y cerrar de ojos.

Además es velocísimo, y tiene un letal cambio de dirección, al contraataque. Cuando entra en trance es capaz de taladrar el aro rival de cualquier manera (in)imaginable. Y cuando no tiene el día de cara al aro puede facilitar muchas canastas a sus compañeros gracias a una más que notable visión de juego. En caso de extrema necesidad podría ofrecer un rendimiento aceptable jugando al ‘1’.

El apodo se lo ganó en una pista callejera del célebre barrio neoyorquino de Harlem, una zona que respira baloncesto por los cuatro costados. Y por arriba, ese cielo, no siempre limpio de la Gran Manzana, al que aspiran a subir muchos aspirantes a estrellas. Un universo urbano, en el de la capital del mundo, donde han brillado estrellas del calibre de Kareem Abdul-Jabbar, Connie Hawkins, Julius Erving, Kobe Bryant, LeBron James o Kevin Durant.

Paul Jorgensen fue rey por un día. Y qué día. El 31 de mayo de 2013, cuando era un chico de 17 años que ya despuntaba en el instituto Don Bosco de su New Jersey natal el escolta del Básquet Coruña era el único jugador blanco en un partido del Tri State Classic de Harlem, torneo en memoria de Alimoe, apodo de Tyrone Evans, también conocido como The Black Widow (La Viuda Negra), otra de esas estrellas específicas del firmamento callejero, fallecido unos meses antes.

La ruta hacia la leyenda comenzó con una serie de crossovers culminados con un triple cayendo hacia atrás y con el defensor encima. Ese anónimo número 11 saldría en cinco de las otras seis instantáneas que introdujeron a Jorgensen en la nobleza de Harlem: siete posesiones seguidas anotando.

La coronación del Príncipe Harry de Harlem en la jaula de la calle 145 con la avenida Lenox fue el preámbulo del algo, en el fondo más serio (el basket callejero tiene mucho de espectáculo).

Poco después, ese mismo año, el héroe de la última Final Four de Primera FEB firmó 18 puntos en la final sub-17 del prestigioso torneo veraniego Adidas Super 64, disputado, sobre parqué, en Las Vegas, donde su equipo, el New Heights, batió al Milwaukee Rebels liderado por... Kevon Looney, tres veces campeón de la NBA con los Warriors.

Después, Jorgensen jugó en dos universidades de la NCAA; la segunda de ellas, Butler, cuyo pabellón, el Hinkle Fieldhouse, fue escenario del icónico largometraje ‘Hoosiers’. En la primera, George Washington, compartió vestuario con Kevin Larsen y Pato Garino. Ambos se quedaron el curso pasado en Primera FEB, de donde Paul Anders Jorgensen salió para cumplir el sueño de jugar en la ACB. Le costó, pero aquí está para hacerlo.

Tomas Dimsa

Dimsa y Marco charlan durante el Teresa Herrera PATRICIA G. FRAGA

El último jugador en llegar a la nueva plantilla del Básquet Coruña fue el lituano Tomas Dimsa. Quizás no era el perfil esperado por buena parte de la afición, pero sí uno que encaja en la filosofía, identidad y estilo de juego del equipo del entrenador Carles Marco. Lo más buscado era un anotador con muchos puntos en las manos, y no es que Dimsa no pueda tenerlos, pero se trata un jugador polivalente capaz de ayudar y aportar en ambos lados de la pista.

A sus 32 años, Tomas Dimsa ha pasado la gran mayoría de su carrera en su Lituania natal. Habitual en las categorías inferiores de su selección nacional, empezó su carrera en categoría sénior en el filial del mítico Zalgiris de Kaunas. En 2013 dio el salto al primer equipo, con el que se proclamó campeón de liga antes de poner rumbo a la liga alemana de la mano del Skyliners Frankfurt. Desde entonces, Dimsa ha ido cambiando de equipo con asiduidad, pero siempre regresando a su país natal cada poco. Ha pasado por Italia, Grecia y España, así como por varios equipos de Lituania como Juventus Utena, Lietkabelis o de nuevo el Zalgiris, con quien fue campeón en 2023 y cayó en 2024 a manos de su ahora compañero Lukas Uleckas.

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Su debut en Liga Endesa fue en la temporada 2020-21 con el Gran Canaria. En su estreno en la ACB promedió 7 puntos, 1,5 rebotes y 1,4 asistencias en algo más de 21 minutos de juego por partido con el equipo insular. Cuatro años más tarde, con el 2025 ya empezado, le llegaría una nueva oportunidad en la liga española. En esta ocasión con un Zaragoza que optó por contar con los servicios de Dimsa para el tramo final de la temporada, recomendado por Porfirio Fisac, que ya le había dirigido en el Granca.

Pero las lesiones le tuvieron bastante tiempo parado. Jugó once partidos con un minutaje menor, por lo que sus promedios también fueron inferiores: 6,4 puntos, 1,8 rebotes y 0,4 asistencias.

Además de con categorías inferiores, Tomas Dimsa también sabe lo que es jugar a nivel de selecciones con el equipo absoluto de Lituania. Es un habitual en fases clasificatorias, pero su estreno en un torneo mayor llegó en el Mundial de 2023. Su selección cayó en cuartos de final contra una Serbia que terminaría siendo plata, solo derrotada por Alemania en la gran final. Lituania fue, finalmente, sexta clasificada.

Tomas Dimsa es un escolta alto, o un alero bajo. Su principal característica es su capacidad para tirar, tanto desde la larga como la media distancia. También tiene el manejo suficiente como par poner el balón en el suelo cuando es necesario. No destaca por su faceta reboteadora, aunque no va mal en el aro rival, ni por la de asistente, a pesar de que en ocasiones puntuales pueda actuar de base.

Se trata de un jugador con experiencia contrastada en el máximo nivel y que conoce la liga. En defensa también aportará con un buen tamaño y físico. En el Básquet Coruña comparte vestuario con su compatriota Lukas Uleckas con quien, aunque ambos han jugado tanto en Zalgiris como en Juventus Utena, nunca había coincidido como compañero.

“Jugador contrastado, su mayor arma una capacidad brutal de tiro: tras directos, tras indirectos, a pies juntos... En esta posición buscábamos gente que pueda jugar el directo, y en este caso tiene más capacidad que Paul [Jorgensen]. Puede jugar tanto al ‘2’ como al ‘3’. Incluso al ‘1’. Tiene muchos registros y puede defender, aunque creo que nos va aportar el potencial anotador que esperamos de los exteriores”, afirma sobre él Charlie Uzal, director deportivo del conjunto naranja.

Lukas Uleckas

Acción de Lukas Uleckas en el primer partido de pretemporada, ante el Obradoiro en Vilagarcía de Arousa Mónica Ferreirós

Una gratísima sorpresa en la pretemporada, mostrando una versatilidad y variedad de recursos que no se le conocían, fundamentalmente porque debuta en nuestro país. Lukas Uleckas es capaz de ocupar dos posiciones y media. “El año pasado jugó de ‘4’, pero nuestra idea es que juegue de ‘3’; lo hemos fichado sobre todo por su polivalencia. Creo que es un alero perfecto para lo que buscábamos”, afirma del lituano su nuevo director deportivo, Charlie Uzal.

Puede rendir satisfactoriamente como alero, seguramente el puesto natural por su físico, como ala-pívot, porque es más fuerte de lo que a simple vista aparenta y está dotado para postear, e incluso, en situaciones concretas de partido, como escolta.

Es un jugador con un spacing excelente, tanto en ataque como en defensa, donde está muy atento a las ayudas. Tiene capacidad para echar el balón al suelo, posee una mecánica de tiro muy rápida, tanto en catch & shoot como a la salida de bloqueo, tanto directo como indirecto, y juega muy bien la puerta atrás, sobre todo de izquierda a derecha. También puede anotar en uno contra uno, por talento y fuerza.

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Su ocupación de los espacios atrás le lleva a ser un buen reboteador, sin renunciar a cargar el ofensivo. La estupenda visión de juego y la muñeca le convierten en medio base más en pista. Ha mostrado una adaptación rapidísima a la propuesta de juego de Carles Marco. Si logra hacer lo mismo con una liga tan exigente como la ACB, en la puesta de largo fuera de su país, será un jugador muy importante.

Uleckas ha tenido que trabajar mucho y muy duro para poder acceder a una competición puntera de Europa como es la ACB. Porque sus sueños de juventud no tuvieron correspondencia inmediata en cuanto traspasó la frontera hacia la edad adulta.

El alero natural de Marijampole, ciudad de algo menos de 40.000 habitantes, empezó a destacar desde el día que cogió un balón de baloncesto. Un talento precoz que lo llevó al prestigioso Arvydas Sabonis Basketball Center, centro de formación ubicado en Kaunas, la capital baloncestística de Lituania.

Se situó más cerca de la mirada del gigante del país, el histórico Zalgiris (campeón de la Euroliga en 1999), que no tardó en fijarse en sus cualidades para incorporarlo. Lo hizo mientras Uleckas disputaba el Campeonato del Mundo sub-17, en el que promedió 11,8 puntos (39% de acierto en tiros de campo), 3,0 rebotes, 1,2 asistencias y 1,5 robos en apenas 21 minutos de juego por encuentro. Unas medias bastante similares a la que había registrado con el equipo juvenil de la escuela bautizada con el nombre de uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia: 11,7 tantos, 2,7 rechaces y 2,0 pases de canasta en 26 en cancha.

Durante ese Campeonato del Mundo se anunció que el Zalgiris había firmado con el ahora jugador del Básquet Coruña un contrato de 2+2 años. O lo que es igual, los dos primeros jugaría en segundo equipo del club verde, que milita a caballo entre la NKL-2, el equivalente lituano a la Segunda FEB española, y la NKL, parangonable a Primera FEB. Acabaría haciéndolo las tres primeras, con una incursión el primer equipo.

El 14 de octubre de 2018 debutó contra el Neptunas Klaipeda (conjunto con el que su actual compañero Karlis Silins jugó 18 partidos este mismo año) con el escudo que hicieron grande hombres como Rimas Kurtinaitis, Valdemaras Homicius, Sergey Iovaisha o el propio Arvydas Sabonis. Fue el primero de 16 partidos de liga regular que disputaría. Más dos de playoffs. Así que se puede considerar campeón liguero de pleno derecho con el histórico club de Kaunas.

Al finalizar el curso, el Zalgiris le cedió al CBet Prienai, también de la LKL, la primera división lituana. Fue su último año de vinculación con la entidad de Kaunas.

Doblete en Rytas

En el verano de 2020 firmó por el Rytas Vilnius, otro de los clubes punteros de su país natal. Aquí encontró su sitio, aunque como jugador de rotación. Y el éxito, puesto que el Rytas frenó, por dos veces, la hegemonía del Zalgiris, proclamándose campeón liguero en las temporadas 2021-22 y 2023-24; las únicas desde 2010 que no conquistó el conjunto de la capital.

En la primera de ellas, Uleckas estuvo especialmente inspirado en los playoffs, donde promedió 8,0 puntos (38,9% de acierto en triples y 90,9% en libres) y 1.8 rebotes en doce partidos en los que estuvo en pista una media de quince minutos.

Su aportación al segundo título fue mucho más jugosa en la fase regular (7,6 tantos, 3,8 rechaces y 1,4 asistencias) que en la postemporada (2,0, 2,3 y 1,1). Y cambió de aires. En el Siauliai, asimismo de la LKL, dio un nuevo impulso a su carrera: 12,1 puntos, 6, 0 rebotes y 2,1 asistencias, cifras que mejoró (11,8, 6,4 y 3,1 en la regular y 13,7, 6,0 y 3,3 en playoffs) en la campaña 2025-26 con el Juventus Utena.

Ese fue el pasaporte para una liga superior como es la ACB. Con 27 años, Uleckas tiene una edad ideal para dar el salto y ha empezado a demostrarlo.

Jacobo Díaz

El exnaranja Ale Galán, Jacobo Díaz y Alex Barcello, en un lance del Leyma Coruña-Obradoiro de semifinales de la Copa Galicia Patricia G. Fraga

"No es un jugador que suela restar o que tenga partidos malos”. Esto decía hace poco más de un año de Jacobo Díaz el hombre que le entrenó en el Marín Peixegalego durante la temporada 2019-20, Javi Llorente. Es una descripción tan breve como acertada de uno de los seis artífices que siguen en el equipo que logró el segundo ascenso del Básquet Coruña a la ACB.

“Es el típico jugador que a todos los entrenadores nos gusta tener”, ampliaba Llorente. “Es un chico muy listo; sabe aprovechar muy bien sus virtudes, sabe tapar su defectos y lee muy bien los partidos”. Y con una ética de trabajo, además, fuera de toda duda. Por ello el madrileño trabajó duro durante el verano para fortalecer su cuerpo. Un cuerpo con tamaño de ala-pívot pero cerebro de alero.

En la ACB, que ya conoce, pues jugó la campaña 2022-23 al completo con el Fundación CB Granada –no llegó a debutar en la 2020-21 con la camiseta del La Laguna Tenerife, club que lo cedió a uno de LEB Oro, el Palma–, tendrá que desempeñar ambos roles, aunque apunta a jugar más tiempo al ‘3’ que al ‘4’.

Porque es un jugador de talento, no de choque, y en la máxima categoría hay ala-pívots muy potentes y poderosos. “En primera FEB iba alguna vez al poste bajo, pero creo que en ACB no va a poder hacerlo”, subraya su director deportivo, Charlie Uzal.

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Buen reboteador en ataque, por intuición y colocación, en defensa es más hábil a la hora de cerrarlo, toda vez que no es un jugador muy atlético, por lo que necesita impulso, carrerilla, para llegar alto. Esa falta de ‘atleticismo’ se le nota en los desplazamientos laterales cuando tiene delante a aleros más bajos y rápidos.

En ataque se mueve bien por todos lados. Sigue usando la media distancia, ese rango que parecía extinguido, sobre todo de frente y a la altura de la línea de tiros libres.

Tiene una excelente muñeca desde el arco (la pasada temporada firmó un 44,4% de acierto en la fase regular, el cuarto mejor porcentaje de Primera FEB), sobre todo a pies juntos y desde las bandas. Le cuesta más tras bote, ya que no es un jugador excesivamente veloz. No obstante, es un muy buen finalizador de contraataques. Se mueve con habilidad por la línea de fondo y no toma un solo tiro que no le corresponda. Siempre suele ser cabal en todas las facetas del juego

Carlos Noguerol, jugador del Básquet Coruña entre 2012 y 2014, también compartió vestuario con Jacobo Díaz en la villa pontevedresa. “Él se adaptaba a lo que hiciera falta para ganar o para ayudar a ganar. Es muy inteligente, y esa es otra de sus virtudes, sabe en cada momento lo que puede aportar”, subraya el exbase, retirado recientemente.

Consistencia

“Creo que ahora es mucho mejor jugador [que en sus tiempos en Marín], mucho más consistente en todo y que sabe cuándo atacar”, añade Llorente. “Es un tío bastante móvil y ese estilo de juego [el que impone Carles Marco] le va muy bien”, remata Noguerol.

Jacobo Díaz ha tenido buenas cunas antes de afianzarse en el baloncesto profesional. Nació y creció en la cantera del Estudiantes, con cuyo primer equipo no llegó a debutar. La pasada temporada, en el duelo en Madrid, en ‘su’ Magariños, fue el jugador naranja encargado de aplicarle el descabello a su equipo nodriza.

Tras abandonar el colegio se comprometió con el centro de alto rendimiento Canarias Basketball Academy, cuyo primer equipo militaba en la LEB Plata (actual Segunda FEB).

Completó su formación en la NCAA II, con la universidad de Indiana of Pennsylvania, en la que completó los cuatro cursos, subiendo el nivel en cada uno hasta alcanzar los 18 puntos, 9,1 rebotes y 2,7 asistencias en su año senior (el último). Números que le reportaron el galardón de mejor jugador de su conferencia, además de la inclusión en el primer equipo All-American (quinteto ideal) de la Asociación Estadounidense de Entrenadores de Baloncesto.

Como un emigrante de tiempos pretéritos, el madrileño regresó a su país vía Galicia. El Marín fue su primer club como profesional. Debutó en la LEB Oro con nota: 10,5 rebotes, 6,3 rebotes, 1,0 asistencias, 1,3 robos y 11,5 créditos de valoración. El club pontevedrés renunció a seguir en la liga y él se mudó a Tenerife, para viajar rápidamente a otra isla, la de Mallorca.

En Granada dio otro salto y logró su primer ascenso a la ACB, donde debutó con el conjunto nazarí. Luego pasó dos campañas en Burgos, donde coincidió con otros cuatro héroes del segundo ascenso naranja: Joe Cremo, Abdou Thiam, Dídac Cuevas y Caio Pacheco. Junto a los dos últimos afronta una nueva misión: conseguir que el Básquet Coruña se mantenga entre los mejores. Jacobo sabrá en todo momento qué aportar a ella.

Guillem Jou

El perfil de Guillem Jou en este especial se llevó a cabo en forma de entrevista, que puedes leer completa en este enlace.