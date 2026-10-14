Galbiati y Howard no siguen en un Baskonia al que regresa Perasovic

Galbiati y Howard se abrazan tras un partido contra Unicaja en diciembre de 2025 acb Photo / Mariano Pozo

El de ayer fue un día de despedidas en Vitoria. Baskonia anunció las salidas tanto de su entrenador, Paolo Galbiati, como del que ha sido su jugador estrella durante las últimas temporadas, Markus Howard.

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La entidad vasca tomó la decisión de rescindir el contrato del técnico italiano tras un inicio de temporada en el que cayó en semifinales de Supercopa de España contra el Joventut, ha ganado sus tres compromisos de Liga Endesa y ha cedido en cuatro de los cinco partidos de Euroliga. Galbiati llevó a Baskonia a ganar la Copa del Rey el pasado mes de febrero.

Su sustituto será Velimir Perasović, que ya sabe lo que es ganar títulos en el club. El entrenador croata jugó en el entonces Taugrés entre 1993 y 1997, etapa en la que levantó una Copa del Rey. Como entrenador, repitió título en 2006, año en el que se quedó a las puertas de ganar la ACB. Unos meses más tarde levantó la Supercopa. Esa primera etapa fue entre 2005 y 2007, a la que le siguieron otras dos en las temporadas 2015-16 y 2018-19. Desde 2021 había entrenado al Unics Kazán.

En el caso de Markus Howard, la salida se produce de mutuo acuerdo entre jugador y club. El base estadounidense sale de Vitoria tras más de cuatro temporadas y pone rumbo al Zenit ruso.