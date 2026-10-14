Especial Liga Endesa | Un staff que ya conoce el éxito

Román Gómez, Carles Marco y Carlos Penedo acb Photo - Xosé Durán

No suele suceder que un tipo que después de ser jugador se hace entrenador se convierta en los banquillos en lo contrario a lo fue vestido de corto. Carles Marco es una de las excepciones. Base de estatura modesta, formado en una cantera antaño muy pródiga, la del San Josep de su Badalona natal, el técnico del Básquet Coruña, empezó su carrera profesional en la misma categoría donde inauguró su currículum como jefe desde la banda. Cuando jugaba se llama Liga LEB, cuando entrenó al Oviedo había cambiado a LEB Oro.

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Del Gijón Baloncesto saltó a la ACB, donde debutó con el desaparecido (en 2015) CB Valladolid, el popular Fórum Filatélico o Fórum a secas.

Mientras impartía cátedra a orillas del Pisuerga, la selección española llamó a su puerta. Debutó en partido oficial a lo grande, en un Mundial, el celebrado en Indianápolis. Y a lo grande también en la cancha: 15 puntos en 16 minutos contra Canadá. Completó su carrera con la nacional con 31 caps y una medalla, de plata, en el Eurobasket de Suecia 2003. La final ante Lituania (84-93) fue su último encuentro oficial con la selección absoluta.

Veintitrés años después volvería a colgarse un metal al cuello, esta vez como entrenador de la sub-20 que el pasado agosto finalizó en la tercera plaza del Eurobasket celebrado en Eslovenia.

Con este grupo de jóvenes talentos implementó la misma filosofía que se trajo del París Basketball, donde ejerció como asistente de Tiago Splitter, al Básquet Coruña. Mucha velocidad. En las rotaciones, en el juego, intensidad máxima en toda la cancha... Son los (únicos) capítulos imborrables de su libro de estilo.

Un libro de estilo bastante alejado de lo que fue como jugador. Un director de juego de los que ya quedan pocos, de los que no se precipitan, no viven por sumar puntos a su casillero personal sino al del equipo. El equipo lo es todo y cada pieza tiene unas funciones específicas. Y no más. Así entiende el baloncesto Carles Marco. Pero también como un deporte donde el orden no implica la ausencia de libertad individual si la ocasión lo requiere.

“Me gusta tener jugadores que jueguen para el equipo, que seamos un equipo y que todos ataquen y defiendan. Eso sí, mejor hacer un tiro bueno a los cuatro segundos que no uno no tan bueno a los catorce”. Un breve resumen de su filosofía que hizo en una entrevista con este diario al poco de llegar hace dos veranos. “Yo soy superoptimista y superpositivo. Y a los once con que hemos hecho la plantilla [de la campaña pasada; luego llegaría el duodécimo, Mus Barro], les doy un diez. Pienso siempre en que vamos a hacerlo muy bien”, apuntaba en esa charla.

Trabajo en equipo

Junto a Carles Marco continúan dos productos de la casa, Carlos Penedo y Román Gómez, que también escoltaron a Diego Epifanio en la primera aventura en la ACB.

Carlos Penedo está viviendo su segunda temporada como entrenador ayudante en ACB con el club de su vida, el Básquet Coruña. Nacido en A Coruña, ha estado ligado al baloncesto en general y al club herculino en particular desde sus primeros años. Cuando la entidad se mudó a la ciudad, Carlos formó parte del equipo alevín como jugador y, varios años después, ya con 22, volvió al club como entrenador.

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Dio sus primeros pasos como monitor en el Campus Milenium y ha pasado por categorías de formación desde las escuelas hasta hacerse un hueco en el primer equipo como delegado de Antonio Pérez Caínzos en 2011. Tras una breve escapada de dos años a Barcelona, decidió volver a su ciudad natal y al club de su vida. Poco después de su regreso se le volvieron a abrir las puertas del primer equipo, ya en LEB Oro y como entrenador ayudante, un cargo en el que se mantiene desde hace siete temporadas.

“Yo hasta fui jugador del club. Mi familia está toda ligada al baloncesto y al baloncesto dentro de Coruña, que es el Básquet Coruña, aunque antes tenía otro nombre. Mi padre fue entrenador de formación durante muchos años. Cuando el equipo estaba en Arteixo, mi padre era el entrenador ayudante de Javier Castroverde”, recordó en una entrevista con este diario.

También herculino de nacimiento, Román Gómez fue entrenador del Maristas, en Primera Nacional Femenina entre 2012 y 2016, año en el que le llegó la llamada de Pérez Caínzos para ser su ayudante en el Oviedo de LEB Oro durante dos temporadas. En el verano de 2018, la llamada llegó desde su ciudad natal, donde Gustavo Aranzana lo incorporó a un equipo de trabajo que ya contaba con Charlie Uzal como segundo entrenador y Gustavo como preparador físico Gago.

Desde entonces ha formado parte del cuerpo técnico del primer equipo del Básquet Coruña, que ha cambiando tres veces al entrenador principal, pero no al resto de los integrantes del banquillo. Durante este periodo ha tenido otras aventuras, pero siempre de manera paralela a la principal con el Leyma, como la que le llevó a proclamarse campeón del Afrobasket con la selección de Angola hace dos años.

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“Nunca me había planteado la posibilidad de estar en una selección. Tampoco me he planteado cosas más allá de entrenar a equipos de formación cuando estaba en Maristas, nunca he pensado más que en lo que estoy haciendo en el momento. A veces hay casualidades, como esta. Me llega la oportunidad porque Charlie [Uzal] no va a seguir con Angola y me propone esa opción. A la federación de Angola le encaja y a Pep [Clarós, el seleccionador], también, y por eso acabo allí”, expresó en una entrevista con este diario tras colgarse el oro en el verano de 2025.

Penedo y Gómez completan un staff con un tipo tranquilo al volante, aunque alguna vez ha reconocido que en sus tiempos de jugador “era un poco cabroncete con los árbitros; estaba todo el partido hablándoles, pero sin malos rollos”. Generalmente se suele ver muy tranquilo en la banda.

Carles no siguió la tradición familiar. Al menos por una parte. Su padre, Lluis, es uno de los actores catalanes más reconocidos de su generación. Un camino, el de la interpretación, que también tomó su hermana Marta. Tal vez le tiró más la influencia de su tío, el exjugador y exentrenador Agustín Cuesta. O el hecho de que su Badalona natal respira baloncesto por los cuatro costados.

A la conclusión de su larga carrera de corto, Marco sintió el gusanillo de la dirección; a fin de cuentas era algo que se le daba muy bien dentro del rectángulo. Empezó la aventura con cuatro años (2011-2015) como técnico asistente en el Manresa, el último de ellos con Pedro Martínez como jefe. En 2015 debutó como principal, con el Oviedo. Y después de ocho jornadas de la LEB Oro 2020-21, el Bàsquet Girona le mandó al paro tras perder en casa contra el... Básquet Coruña.

A partir de ahí fue asistente de Dusko Ivanovic en el Partizan, de Roger Grimau en el Barcelona y de Tiago Splitter en aquel París Basketball 24-25 que enamoró a Europa con un baloncesto de dibujos animados. Un juego que a Carles Marco le ha dado resultado. Eso sí, no sin trabajo ni sufrimiento.