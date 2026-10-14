Especial Liga Endesa | El pulso de la afición

La zona de la grada de animación del Básquet Coruña durante la semifinal de la Final Four de la temporada pasada contra Palencia Carlota Blanco

El pulso de seguidores y especialistas en el deporte de la canasta muestra una mesurada confianza en las opciones del Básquet Coruña para mantenerse en la máxima categoría del baloncesto español.

Estas son las respuestas de seis aficionados y aficionadas a un cuestionario único planteado en el inicio de la temporada 2026-27. Las preguntas eran las siguientes:

¿Qué le parece la plantilla? ¿Harán falta más fichajes? Claves para la salvación ¿Cómo puede afectar pasar de ganar mucho a poco? Predicción

Especial Liga Endesa | Cinco expertos diseccionan al Básquet Coruña Más información

Manuel Rey (Sanedrín do Forno)

Manuel Rey y otros integrantes del Sanedrín en Girona-d209-4302-a7cd-5b359727 Cedida

“El esfuerzo defensivo es el aspecto sobre el que ha de reposar la consecución de los objetivos”

1- Equilibrada y adecuada para el estilo de juego de Carles Marco. Los seis jugadores que continúan ya tienen la idea de juego bien interiorizada. Los tres jugadores bálticos y el ucraniano están formados en un baloncesto colectivo, leen bien el juego y ponen el interés del equipo por encima del individual. Los dos americanos aportarán, sin duda. Alonzo potencia ofensiva y Conditt rebote e intimidación. Además, por lo visto, el pick&roll entre ambos puede ser muy interesante. Como carencia, me falta un jugador de referencia, el que pueda echarse el equipo a la espalda en los momentos complicados. También creo que el equipo carece del “atleticismo” que muchos equipos tienen en esta ACB.

2- Es previsible, porque todos los equipos lo hacen, que se produzcan cambios en la plantilla para solventar imponderables como lesiones, “fugas” o situaciones de bajo rendimiento; o para mejorar aspectos del equipo que no funcionen como se esperaba. La salida y entrada de nuevos jugadores es una dinámica generalizada en esta competición. La directiva y el cuerpo técnico tendrán que estar rápidos y acertados a la hora de resolver necesidades del equipo. La mala experiencia de hace dos años habrá servido de lección.

3- La capacidad de directiva y cuerpo técnico de tomar las decisiones más adecuadas, pertinentes y oportunas en cada momento. La cohesión del grupo. Especialmente en los malos momentos o malas rachas, el grupo de jugadores, los técnicos y la afición deben ser capaces de no perder el rumbo y mantener la motivación y el nivel de esfuerzo necesarios. El esfuerzo defensivo es el aspecto del juego sobre el que ha de reposar la consecución de los objetivos.

4- Todos tienen experiencia suficiente y conocimiento de la competición para comprender lo que supone el cambio. Así que, ninguna sorpresa. Tendrán que evolucionar y adaptar su juego a las mayores exigencias que plantea la ACB. Son un grupo competitivo, cohesionado y que son capaces de apoyarse unos a otros.

5- Espero que alcancemos las 13 o 14 victorias, al menos. Deberíamos aspirar a estar entre el puesto 10 o 12 de la clasificación.

Ales Tejera (Nordés Naranja)

“Me preocupa más la reacción de la afición si se dan malos resultados”

El Nordés Naranja en el Coliseum Cedida

1- Es una plantilla que me gusta, una plantilla con hambre y con jugadores con ganas de reivindicarse y dar un paso adelante en su carrera, con físico y muy ajustada al estilo nuestro de juego.

2- Eso lo van a ir dictando las sensaciones y los resultados, pero creo que sí, esta es una liga con muchos cambios. Solo espero que, si hay que hacer cambios, se hagan en el momento preciso, igual que se hizo el año pasado.

3- Ganar un partido más que los dos últimos. En serio, creo que somos un equipo que necesita competir los 40 minutos para ser competitivos.

4- No creo que afecte demasiado, son jugadores que ya han estado en este tipo de situaciones. Me preocupa más la reacción de la afición si se dan estos malos resultados.

5- Firmo quedar antepenúltimos con un 12-22.

Marc Castro (Espíritu 23)

Marc Castro (d), uno de los cinco expertos que participaron en este cuestionario, con otros dos aficionados naranjas antes del partido de la pasada temporada en el Coliseum contra el Obradoiro Quintana

“Sobre el papel, con los fichajes parece que llegará para competir”

1- Es una plantilla bien balanceada entre experiencia y hambre. Las piezas parece que encajan y se entienden en la idea de Carles. El único “pero” puede ser el ‘4’. Pero confiamos en que, si hace falta, se aprenda de los errores del pasado.

2- Sobre el papel, con los fichajes parece que llegará para competir (veremos si para competir con garantías). Confío en que así sea y, como mencioné previamente, que se trabaje en traer a alguien si es necesario.

3- Saber competir cada partido (sin desconexiones, con defensa...), ser fuertes mentalmente (porque vendrán mal dadas) y salir a ganar esos duelos clave, sin miedo. Sobre todo en casa.

4- El bloque de Primera FEB que logró el ascenso debe ser el que transmita a los nuevos lo que es el Básquet Coruña y lo que duele perder, para que eso no suceda. Aunque el año pasado perdimos poco, lo que se perdió dolió. Y ellos lo saben como para tener la cabeza fría si vienen muy mal dadas. Están capacitados para sobreponerse y ayudar mentalmente cuándo vengan esas derrotas.

5- 12-22. Aunque me vale 1 victoria si con eso nos salvamos.

Sofía Suárez (Espíritu 23)

Sofía Suárez durante el recibimiento del día del derbi contra el Obradoiro la temporada pasada Quintana

“Sabemos que esta va a ser una categoría mucho más exigente”

1- Creo que este año tenemos una plantilla más competitiva, con más ritmo de juego y más recursos para afrontar la temporada.

2- Creo que los fichajes que se han hecho este verano aportan mucho al equipo, pero seguramente necesitaremos algún refuerzo más a lo largo de la temporada. Con el ritmo tan intenso de partidos, es normal que en algún momento puedan aparecer lesiones, y tener una plantilla amplia puede ser importante para afrontarlo.

3- Creo que la clave va a estar en ser muy intensos en defensa, mantener la concentración durante los 40 minutos y jugar con velocidad. Si conseguimos mantener esas tres cosas, tendremos muchas opciones de competir bien.

4- Creo que es algo para lo que tienen que estar mentalizados desde el principio. Sabemos que esta va a ser una categoría mucho más exigente y que probablemente habrá más derrotas, pero el grupo que consiguió el ascenso demostró que nunca baja los brazos, independientemente de cómo fuese el partido. Esa actitud va a ser muy importante para afrontar esta temporada. (Believe).

5- 10/24, 15° posición.

Stella Maris (Nordés)

Integrantes de Nordés y Trebón durante un partido en el Palacio de Riazor Archivo El Ideal Gallego

“Tienen una aptitud de lucha, de no darse por vencidos, que es lo que enamora al público”

1- Me parece una plantilla bastante ajustada al presupuesto que, asumo, puede manejar el club. No somos un Barcelona o un Madrid, evidentemente. Confío en las personas encargadas de su selección y creo que pueden darnos partidos divertidos en el Coliseum.

Siempre teniendo en cuenta que venimos a mantenernos, me gusta. Sobre todo dan sensación de equipo, que para mí es lo esencial en una plantilla. El resto con trabajo y dedicación irá saliendo.

2- Habrá que ver rodar el equipo en la liga para poder hacer una valoración más correcta de ello. Considero que con los que tenemos podemos hacerlo pero si algo no funciona, habrá que cambiarlo. Teniendo en cuenta también que nos respeten las lesiones, claro está.

3- Supongo que plantear cada partido como un objetivo crucial. Defender y rebotear, que tenemos ahí un mantra con los rebotes. Y anotar, sin obcecarnos con el tiro exterior

4- Considero que precisamente parte de esos jugadores tienen la capacidad suficiente para poner cabeza en caso de que las cosas se tuerzan. Tienen una aptitud de lucha, de no darse por vencidos, que es lo que enamora al público, pero también espero que tengan presente que esto no va a ser como la temporada pasada y que vendrán mal dadas, y que eso no es malo. Simplemente no va a ser tan fácil. Y ahí tendremos que poner todos de nuestra parte.

5- Veo una temporada ajustada, diría unas 12 victorias/22 derrotas y puesto 14.

Pablo Alonso (Nordés)

Aficionados de Leyma y Obradoiro en la previa del derbi en Fontes do Sar ADRIAN BAULDE

“Creo que la experiencia pasada nos ha dejado claro que hay que ser rápidos tomando decisiones”

1- Me parece más adecuada al nivel físico que exige la liga que la de hace dos temporadas. Con jugadores en quizá su mejor edad y con potencial de crecimiento. Evidentemente hay apuestas, pero que por lo visto en pretemporada pueden rendir más que bien. Lógicamente hay carencias, pero entiendo que el presupuesto se ha exprimido al máximo. Me gustan mucho los cincos que hemos fichado.

2- Ojalá sea suficiente. No hacer cambios es buen síntoma. Primero de que no ha habido lesiones, y segundo de que todo funciona bien. Pero en la ACB lo de tener que fichar en mitad de temporada está a la orden del día y es más que probable que lo tengamos que hacer. Espero que tengamos músculo económico para hacerlo si se necesita y que no dudemos si hay que hacerlo. Creo que la experiencia pasada nos ha dejado claro que hay que ser lo más rápidos posible tomando decisiones.

3- En los partidos tener un buen nivel defensivo y consistencia los 40 minutos (en ataque tenemos recursos). En la temporada ser un vestuario unido y seguir confiando en los momentos duros de las derrotas. Y, por supuesto, saber (y poder) reaccionar bien en caso de necesidad de cambios. También creo que es clave hacer del Coliseum un fortín, porque la salvación pasa por sacar la mitad de los partidos de casa..

4- Lógicamente el año pasado ganando tanto era más fácil que el ambiente fuese bueno, creer en el estilo, remar todos en la misma dirección. Este año va a ser importante que los veteranos sepan crear un grupo unido con los nuevos y ser un vestuario fuerte. Porque las derrotas pueden generar duda, descontento, malas caras. Sería importante empezar la temporada lo mejor posible para ir sentando esas bases.

5- Apuesto por 11/23 y quedar en la posición 16 (sí, vamos a sufrir...)