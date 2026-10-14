Especial Liga Endesa | Cinco expertos diseccionan al Básquet Coruña

La plantilla del Básquet Coruña durante su presentación en Marineda City Carlota Blanco

El ascenso a Liga Endesa dota al Básquet Coruña de una mayor repercusión mediática y cada vez es más gente la que conoce el club.

Un expresidente y un exentrenador del club, dos periodistas a nivel nacional especializados en baloncesto y un exjugador de la temporada pasada analizan el futuro más inmediato del Básquet Coruña en la Liga Endesa, además de dar sus predicciones sobre la posición y el número de victorias con las que acabará el equipo la temporada. Las preguntas de un cuestionario único son las siguientes:

¿Qué le parece la plantilla? ¿Harán falta más fichajes? Claves para la salvación ¿Cómo puede afectar pasar de ganar mucho a poco? Predicción

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Francisco José Delgado 'Pacojó' (Cadena SER)

Pacojó @pacojoser

“Hacer del Coliseum un fortín es básico para la permanencia”

1- Me gusta, aunque me genera alguna duda el tridente de fichajes interiores (no por su calidad sino por el posible acople de los tres a la competición desde el principio).

2- Si no me equivoco, se han fichado seis jugadores. No son pocos, pero de cómo resulte el experimento interior podría depender la llegada de alguno más.

3- Parece una obviedad, pero hacer del Coliseum un fortín es básico para la permanencia.

4- Al principio no será fácil pasar de poder ser cabeza de ratón a cola de león, pero… la experiencia de Carles Marco en el banquillo va a ayudar, seguro.

5- Apostaría a un decimocuarto puesto y creo que sería una dignísima temporada.

Julio Flores (Expresidente)

Julio Flores, expresidente del Básquet Coruña, posa ante una de las canastas del Parque Europa PATRICIA G. FRAGA

“Dídac será el microondas que caliente al equipo en los momentos clave”

1- Es un equipo diseñado para desarrollar el estilo de juego de Carles Marco, con una base de seis jugadores de la temporada pasada y seis incorporaciones muy versátiles. Son una escuadra de espartanos donde prevalece el colectivo y donde no hay figuras de postín.

2- Eso lo marcarán las posibles lesiones y la situación en la tabla. Enero será el momento de decidir y el director deportivo ha demostrado su agilidad si le dejan trabajar y le dan recursos. Sería ideal incorporar a otro jugón que acompañe a Verge.

3- Mantener siempre la identidad frente a todos los equipos (defensa, rebote, correr y posesiones cortas), unión en los malos momentos, que la Marea Naranja blinde el Coliseum y agilidad para incorporar refuerzos en caso de ser necesarios.

4- Son la base del equipo y tendrán que crecer para dar el nivel ACB, donde hay jugadores muy físicos. Caio va a progresar al lado de Verge, Jorgensen está muy enchufado, Guillem aportará experiencia, Jacobo será un pilar en rebote y en ataque, Radoncic va a demostrar su gran calidad y Dídac será el microondas que caliente al equipo en momentos clave.

5- Lo iremos viendo partido a partido. Es importante sumar alguna victoria en el primer tramo ante equipos de la parte de arriba para la moral de jugadores y afición. Como recién ascendidos vamos a sufrir, pero eso es algo que ya sabe hacer el equipo. Me vale hasta salvarnos en la última jornada

Carlos Varela (Exjugador)

Carlos Varela, durante la final de la Copa Galicia contra el Breogán Germán Barreiros

“Se conseguirán más victorias de lo que la gente espera y el Leyma será la revelación de la temporada”

1- Creo que ha quedado una plantilla de un nivel altísimo y que se ajusta a la perfección a lo que necesitan para hacer el juego que quiere Carles. Además, muchos de los jugadores ya estaban el año pasado y creo que eso es un plus, ya que están acostumbrados a la perfección a esta dinámica.

2- Sin duda alguna será suficiente. Es verdad que siempre tienes que estar abierto a las posibilidades que haya en el mercado, ya que una temporada es muy larga y puede haber cualquier imprevisto, pero creo que se ha mantenido una muy buena base con muchos jugadores del año pasado, a los cuales se han añadido fichajes de un grandísimo nivel que estoy seguro que ayudarán a que el Básquet Coruña realice una gran temporada y, por supuesto, acaben consiguiendo la permanencia.

3- Yo pienso que es simple: ser fieles al estilo de juego que propone Carles e ir todos a una. El año pasado, a pesar de ser dos ligas distintas, se demostró que siguiendo lo que el entrenador dictaba, estando todos unidos y yendo a muerte con ello conseguimos todos los objetivos que nos propusimos, esa es la principal clave.

4- Creo que son jugadores con muchísima experiencia, que saben que la ACB y la Primera FEB son dos ligas completamente distintas y que no todo es ganar, ganar y ganar. Estoy seguro de que sabrán sobreponerse a las derrotas que puedan venir y creo que este año se conseguirán muchas más victorias de lo que la gente espera y el Básquet Coruña acabará siendo la revelación de la temporada.

5- Mi predicción de la temporada es 16-18 acabando como 10º clasificado

Gerard Solé (DAZN)

Gerard Solé @gsole14

“El Básquet Coruña no debe cambiar su estilo para poder ser más competitivo”

1- Creo que es una plantilla con muchos recursos y que encaja muy bien en la identidad que ha creado ya Carles. La llegada de un generador de élite como Alonzo Verge debe, incluso, potenciar al resto del equipo, ya que es mucho más que un gran anotador. En el juego interior, creo que la dupla que forman Conditt y Skapintsev es muy sólida y de calidad. Será importante la evolución de Uleckas, que creo que puede ser un jugador que acabe siendo muy trascendental con su amenaza exterior.

2- Es difícil pronunciarse al respecto. Dependerá de la salud que tenga el equipo y también de la evolución e integración de piezas como Uleckas, Silins o Dimsa. Y, lógicamente, también de los movimientos que puedan hacer tus principales rivales. A priori, sin lesiones, te diría que es una plantilla que podría necesitar muy pocos cambios durante el curso, pero también aparecen oportunidades de mercado que, muchas veces, no puedes dejar escapar.

3- Creo que, por este orden, salud y mantenerse fiel a la identidad. Evitar lesiones importantes, especialmente en los jugadores más trascendentes dentro de la plantilla, y mantener un punto alto de creencia en la identidad que ha creado Carles. Leyma Coruña debe seguir siendo un equipo que juegue a su ritmo, con mucha capacidad para generar ofensivamente y de gran amenaza desde el triple. Es clave, en mi opinión, no dudar sobre esa idea. Porque tiene los argumentos para ello y no debe cambiar para poder ser más competitivo.

4- Mentalmente nunca es fácil. Y puede llevarte al límite de creer, ya sea como club o como entrenador, que no eres capaz de replicar lo que estabas haciendo en Primera FEB en una competición como la Liga Endesa. Ya le pasó a Savignani la pasada temporada en Burgos, por ejemplo. Ahí es dónde más importante es la figura del entrenador. De hacerles entender que viven una situación muy distinta, pero que, independientemente del rival y del marcador, deben mantener esa identidad de juego. Y creo que en el Palau ya vimos una muy buena muestra de ello, con los primeros cien puntos de la temporada. Para mí, es fundamental no salirse de ese guion y mantener la cabeza fría en este inicio de curso. Las sensaciones en Barcelona fueron muy buenas contra un rival de una realidad completamente contraria a la del Leyma.

5- Creo que estará algo por encima de las 12 habituales para salvarse, así que podría decir unas 14/15 victorias.

Javier Codesido (exentrenador)

Javier Codesido con el Santo Domingo Betanzos Cedida

“Puede que ese sea su principal defecto también, si será capaz de jugar a otra cosa”

1- La plantilla de Básquet Coruña tiene como principal virtud el bloque y la idea de juego, que parece clara. Y puede que ese sea su principal defecto también, si será capaz de jugar ‘a otra cosa’.

2- La sensación que tengo es que falta aún algo. Que el mejor anotador sea el base indiscutible y también uno de los que tienen más problemas defensivos parece algo de difícil solución. De la misma manera, la tripleta Sillins/Conditt/Skapintsev, de momento, se antoja insuficiente.

3- La clave para salvarse es no caer en una dinámica destructiva. Esas dinámicas , esas situaciones inesperadas, llevan a la toma de decisiones aún peores.

4- Quizá esta sea la mejor virtud del equipo. No creo que el cambio de categoría y perder como se perdió en el Palau sea mucho peor que el palo llevado con la derrota en casa ante Obradoiro, cómo se produjo y de que forma. Si se supieron reponer a eso, podrán reponerse a una racha de cuatro derrotas, si se compite como es debido. Ahora bien, una cosa es una racha de cuatro, y otra una de nueve...

5- La actual normativa de faltas de tiro establece claramente que no se considerará como acción de tiro una acción donde el jugador lance, al recibir una falta, a canasta desde su propia pista, a menos que sea en el final de un cuarto o final de partido. Con todo lo escrito antes, dar ese dato sería una acción de tiro no contemplada. Pero sí que creo que no podemos pensar en “nuestra liga”. Creo que habrá invitados al baile del descenso con los que ahora no se cuenta y que nadie habla de ellos.