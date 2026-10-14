Especial Liga Endesa | Charlie Uzal y el bagaje de un auténtico hombre de club

Charlie Uzal durante una entrevista reciente con DXT Campeón Quintana

No diga Charlie Uzal, diga hombre de club. Porque este concepto clásico del deporte se ajusta cual guante al director deportivo del Básquet Coruña, un cargo al que ha llegado después de desempeñar todos los posibles que le permite su formación.

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El, como a él le gusta decir puntualmente, “único galés que ha jugado en el baloncesto español” (nació en Newport), fue soldado antes que comandante. Y en medio del trayecto que le ha llevado desde jugador a director deportivo, ha pasado por prácticamente toda la escala jerárquico-deportiva del Básquet Coruña, donde aterrizó en el año 1999 procedente del Peleteiro compostelano.

De la Poli a la ACB

No completó el primer curso con el entonces joven equipo herculino que disputaba sus partidos como local en la Polideportiva de Riazor 2. Su estupendo arranque en la campaña 1999-00 hizo que el Baskonia viniera a por él. Aunque únicamente intervino en cuatro partidos (once minutos y medio de cancha en total), también es el único galés que ha jugado en la ACB.

Volvió al Básquet Coruña en 2005. Y aquí se quedó. Tres años después puso el punto final a su carrera de corto, en la que también defendió los colores del Baloncesto Gijón, el Rosalía de Castro santiagués, el San Narciso de Marín, el CB Chantada y el Atlético San Sebastián. Y empezó la de delegado de campo.

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Fue el paso previo a dar el primer salto importante en el seno del club. En la temporada 2011-12, con el equipo en la LEB Plata (actual Segunda FEB), pasó a formar parte, como asistente, del cuerpo técnico encabezado por el ferrolano Antonio Pérez Caínzos.

El primer entrenador en el regreso a la segunda categoría nacional, Antonio Herrera, mantuvo como ayudante al también único galés entrenador asistente en la LEB Oro. Además de encargarse de las labores de scouting.

Al andaluz lo reemplazó, doce meses después, Tito Díaz. Fue en esta etapa, concretamente en el verano de 2015, cuando su buen ojo y el del lucense trajeron a A Coruña a un chico que acabaría siendo una leyenda del club, Zach Monaghan, el no español que más veces ha defendido el escudo de la naranja y la Torre de Hércules. Además de a Ben Stelzer, un tirador magnífico, que no renovó porque se retiró del baloncesto para integrarse en el cuerpo técnico de su universidad.

Después de cuatro campañas, Gustavo Aranzana tomó el testigo de Tito Díaz. Y mantuvo en su equipo a Uzal. Así como el siguiente entrenador, Sergio García.

La paternidad le hizo tomarse las cosas con más tranquilidad. Pasó a ser el máximo responsable de la cantera del club naranja. Y de la (relativa) calma de trabajar con los jóvenes (también entrenó equipos de niños) pasó a subir varios escalones: el primer ascenso a la ACB le convirtió en el primer director deportivo de la historia del club. Y, por ende, en el primer galés director deportivo de un equipo de la Asociación de Clubes de Baloncesto.

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“Lo he visto en Liga EBA, con nosotros viajando en nuestros coches particulares, y ahora lo estoy viendo ascender a la ACB. Aún no me lo creo”, contaba emocionado a este diario al regreso de Melilla, donde el Básquet Coruña había conseguido, por fin, el deseado lugar en la máxima categoría del baloncesto español.

Experiencia angoleña

Bromas al margen, Charlie Uzal también tuvo tiempo para desempolvar el traje de entrenador asistente, analista y encargado de scouting. En esta ocasión con la selección de Angola, dirigida por el catalán Pep Clarós. El combinado africano estuvo a punto de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Charlie se quedó con una experiencia única porque también estuvo con Angola en la Copa del Mundo de 2023, que se celebró conjuntamente en Filipinas, Japón e Indonesia. Después de la fase clasificatoria para la cita olímpica cedió el testigo a uno de los asistentes del primer equipo naranja, Román Gómez.

Como cualquier director deportivo, Uzal ha compaginado aciertos con errores. Es inevitable. El club naranja mantiene la confianza en su ojo clínico.