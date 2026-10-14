Abdou Thiam se perderá más de seis meses de liga por lesión

Acción de Abdou Thiam en el Leyma Coruña-Cantabria (102-67) de la primera vuelta Carlota Blanco

El exjugador del Básquet Coruña, Abdou Thiam, ha sufrido una lesión de larga duración con su nuevo equipo, el CB Granada, con el que milita esta temporada en Primera FEB. El pívot senegalés cayó lesionado durante la jugada final del último partido de su equipo, disputado el pasado sábado contra Tizona Burgos.

El Granada emitió este miércoles el parte médico del interior, donde explicó que sufre una rotura proximal del tendón conjunto del bíceps femoral y semitendinoso de su pierna izquierda. Una lesión que le mantendrá fuera de las pistas de baloncesto durante un período de entre seis y ocho meses.

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Ante el duro pronóstico de la lesión de Thiam, Granada se ha reforzado con el serbio Dejan Kravic, que militó la temporada pasada en el Obradoiro. El club nazarí sufre una plaga de lesiones, con una enfermería en la que están Rousselle o Costa.