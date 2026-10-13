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Básquet Coruña

Las puertas abiertas de los héroes cercanos 

La Familia Naranja disfrutó de un entrenamiento del equipo y lo más esperado por los pequeños aficionados: una ronda de autógrafos y fotos de sus ídolos

Sergio Baltar
13/10/2026 18:48
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
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Lunes. Día festivo. Niños sin colegio. ¿Qué mejor plan que pasar la mañana en el Coliseum? El Básquet Coruña abrió ayer las puertas de su casa a la afición en su primer entrenamiento de la semana y la Familia Naranja aprovechó la ocasión para ver de primera mano cómo se preparan sus ídolos para visitar el domingo al Girona en la cuarta jornada de la Liga Endesa. Después de la sesión, en la que la plantilla se esmeró para ofrecer el mejor espectáculo, hubo sorpresas y lo que esperaban los más pequeños, ronda de fotos y firmas de sus héroes cercanos. Una recarga de energía después de la dura derrota del sábado y una comunión con la grada no solo innegociable sino también necesaria. 

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Todas las imágenes del entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña en el Coliseum

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La afición fue la primera en responder a la llamada sin importar el último partido perdido ni sus consecuencias. En cuanto los jugadores pisaron la pista, la zona acotada para el público ya estaba abarrotada y se llenaba de aplausos. El entrenamiento constó de sus habituales ritos, como la parte física, el trabajo específico por puestos y después ya el trabajo táctico para el que Carles Marco tomó la batuta. La sesión de tiro final, esta vez, fue especial, porque los jugadores estuvieron acompañados de cuatro de los niños seleccionados al azar y que pudieron compartir pista con las estrellas naranjas. 

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Fue el prólogo de lo más esperado, el momento en el que uno a uno los miembros de la plantilla se sacaron fotos y firmaron autógrafos en libretas, camisetas y hasta calzado de los aficionados, los verdaderos protagonistas de una jornada de aplausos, sonrisas e ilusión, pero sobre todo para que el sentimiento naranja siga creciendo. Grada y pista de la mano como la combinación ganadora. 

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