Jaworski y Homesley mantienen su idilio contra el Básquet Coruña

Justin Jaworski se prepara para lanzar un triple completamente liberado en el Coliseum ACB Photo / Mónica Arcay

Hay jugadores que parecen tener idilios especiales cuando se enfrentan contra ciertos equipos. En el caso del Básquet Coruña pueden existir diversos ejemplos, pero el partido del pasado sábado dejó dos muy claros: Justin Jaworski y Caleb Homesley, que se combinaron para anotar 32 de los 92 puntos de Zaragoza durante su victoria en el Coliseum. Pero no fueron solo números aislados, sino que una buena cantidad de los puntos de ambos jugadores llegaron en momentos clave que supusieron la ruptura total del encuentro a favor del conjunto maño.

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Jaworski empezó el partido ‘tímido’. El de Schwenksville venía siendo uno de los jugadores más destacados de las primeras jornadas, donde había anotado 15 puntos contra Tenerife (canasta ganadora incluida) y 22 contra Valencia. Sin embargo, su paso por el primer cuarto (el menos malo del Leyma en el partido) fue discreto con tan solo 2 puntos. Pero el segundo fue otra historia. A pesar de que en los primeros minutos no participó, salió en el tramo final para terminar de romper el partido con do triplazos, un robo y una asistencia que pusieron el 28-52 con el que se llegó al descanso. El bueno de Justin mantuvo su buen momento tras el paso por vestuarios y, lejos de permitir que el Leyma se acercase, amplió la renta de su equipo con dos nuevos triples sin fallo que pusieron el +30.

Finalmente, Jaworski acabó el partido con 17 puntos. Una actuación que trajo recuerdos de Vietnam a la afición naranja. Durante la temporada 2022-23, la previa al primer ascenso, el estadounidense fue uno de los grandes verdugos del Leyma. Ya en temporada regular anotó 26 puntos en el Palacio y 31 en Donostia. Pero la mayor exhibición vino en unos playoffs en los que el Básquet Coruña partía como favorito para superar los cuartos de final. Jaworski no estuvo excesivamente acertado en los dos primeros partidos (11 y 14 puntos), pero su equipo se llevó las victorias del Palacio. El Leyma ganó el tercero a domicilio a pesar de los 20 puntos de Jaworski, pero el estadounidense se puso la capa de Superman para anotar 36 (9/14 en tiros de campo y 13/13 en tiros libres) para cerrar la eliminatoria en el cuarto choque.

El otro jugador de Zaragoza que dinamitó el partido y ya había sido verdugo del Básquet Coruña con anterioridad fue Caleb Homesley. El (también) estadounidense se echó a su equipo a la espalda en el arranque del segundo cuarto con una serie de tiro inmaculada que provocó que Zaragoza se empezara a distanciar en el marcador. Una racha que se encargó de culminar poco después Jaworski.

A Homesley parecen gustarle especialmente los aros del Coliseum de A Coruña. Hace dos años, en la anterior aventura en Liga Endesa del Leyma, Caleb militaba en las filas del Gran Canaria. Durante la visita del equipo amarillo al Coliseum, que acabó en victoria visitante por 90-98, Homesley fue el jugador más destacado del encuentro con 25 puntos (8/12 en tiros de campo), a los que añadió 3 rebotes y 3 asistencias. Estuvo escoltado por un Nico Brussino que se fue hasta los 20 puntos aquel día y que este sábado regresó también al Coliseum de la mano del Zaragoza. El sábado, el argentino estuvo algo más discreto con 8 puntos, mientras que Homesley se fue hasta los 15 puntos con una serie de tiro que empañó ligeramente en la segunda parte.