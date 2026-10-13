Guillem Jou: "Jugar en casa con 7.000 personas es algo que tenemos que aprovechar"

Guillem Jou (Llagostera, 1997) atendió a DXT Campeón en una entrevista realizada el miércoles 28 de septiembre, antes de la disputa del partido ante el Bilbao Basket. Una pieza que forma parte del especial del inicio de temporada de la Liga Endesa.

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¿Cómo ha pasado el verano? ¿Se le ha hecho largo tanto tiempo sin competir?

No, corto. Terminamos la Final Four y entre recoger el piso, ir a casa, terminar de organizar la boda, la propia boda... Todo ha pasado rápido, pero ha estado bien.

Han sido más de 110 días entre partidos oficiales.

Al final necesitas descansar, sobre todo después de una temporada con bastante presión por parte del propio equipo para intentar ascender. Todo el año estás un poco tenso de pensar que tenemos que hacerlo, que estamos en buena posición. Cuando perdemos con el Obradoiro en casa creo que se nos escapa un poco el ascenso directo, tienes que estar un mes más muy concentrado para lograr el objetivo y, cuando al final lo consigues con dos días seguidos de mucha tensión, te viene un bajonazo de todo. Encima ganas, que con la celebración y los actos también son unos días intensos. Después intentas recuperarte un poco de todo y valorar lo que ha pasado. Luego ya empiezas a entrenar por tu cuenta, pretemporada y ahora a competir, que es donde importa ganar de verdad. Cada cosa tiene su tiempo.

La manera que tenemos de jugar es como muy sencilla, que no simple, pero muy difícil a la vez

¿Ha sido una pretemporada rara con la ventana FIBA?

Es complicado. Empezamos un poco antes para poder entrenar todos, pero llegaron algunos más tarde y después algunas selecciones pedían que los jugadores fueran antes para entrenar más. Fue un poco raro porque nos quedamos sin pívots para algunos amistosos, pero creo que a todos los equipos nos pasó lo mismo. Intentamos entrenar de la mejor manera posible y prepararnos para el inicio.

¿Esa circunstancia hizo más difícil la adaptación para todos?

Sí, un poco. La manera que tenemos de jugar es como muy sencilla, que no simple, pero muy difícil a la vez porque tienes que hacer los pequeños detalles muy bien para poder jugar así, con las cosas muy marcadas. Al final eran tres nuevos en una posición como la de '5', que tiene muchos conceptos, pero hemos tenido varias semanas para estar todos juntos. Ahora durante la competición tenemos que seguir creciendo para llegar a nuestra mejor forma.

¿Qué importancia le dan a los resultados de pretemporada?

El ganar viene bien porque te hace ver que estás haciendo bien las cosas y siempre en la vida es mejor ganar, pero al final estos amistosos no sirven de nada en el sentido de que todos empezamos la liga a cero. Pero eso demuestra que, si hacemos las cosas bien, podemos competir contra cualquier equipo, pero tenemos que estar concentrados los 40 minutos.

Tenemos que ser mucho más exigentes y estrictos, más conscientes de esos momentos malos

¿Cómo se sintió el día de Manresa? ¿Fue raro vestir la camiseta del rival?

La verdad es que no. Era un partido de pretemporada, en Coruña... Supongo que cuando sea liga será distinto y cuando vaya allí sí que será un poco raro estar en el vestuario visitante, en el otro banquillo... Será la primera vez que vuelva a Manresa y estaré en sitios que no he estado nunca. Pero seguro que será bonito.

¿Qué conclusiones saca, tanto para bien como para mal, del partido contra el Barça?

Empezamos por lo malo. Somos un equipo que intenta correr mucho y eso hace que haya más posesiones y más altibajos durante el partido. Cuando sea el 'bajo' tenemos que saber controlarlo y pararlo antes. También hacer mejor los detalles, porque muchas veces son momentos que estás cansado y ellos te castigan. Tenemos que ser mucho más exigentes y estrictos, más conscientes de esos momentos malos y, a lo mejor, aflojar un poco para jugar más largo, mantener el balón y conseguir un buen tiro para conseguir un poco de aire y volver a ser duros en defensa. Con duros me refiero a llegar un poco antes, hacer faltas cuando tocan, buenas posiciones o tener una anticipación.

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La parte buena es que se vio que podemos jugar, correr rápido, fallar, intentar ir al rebote, volver a defender... sin importar qué está pasando y seguir, seguir, seguir y eso creo que es muy bueno. Contra un equipo como el Barça, jugando en su campo, sin nuestra gente, en el primer partido de liga, siendo todo un poco nuevo. Creo que se vio un equipo que, a pesar de que tuvo esos momentos bajos, no tiró la toalla e intentó luchar hasta el final. Los últimos diez minutos se notó un poco la diferencia física, nos costó un poco más aguantar sus tirones y se nos fueron un poco. Pero lo bueno es que estuvimos ahí unos 32 minutos compitiéndole muy bien al Barça, que es un equipo Euroliga.

¿Cree que este año pueden cambiar las tornas en el aspecto físico con respecto a la temporada pasada?

Al final estás jugando contra equipos de Euroliga. Sí que es cierto que con estos equipos juegan a un ritmo muy alto y te terminan desgastando, más en su campo, y te terminan ganando, como hacíamos nosotros el año pasado. Pero tenemos que ser conscientes de ello y jugar los 40 minutos. Cuando llegamos al último cuarto y estamos más cansados es cuando mejor tenemos que hacer las cosas para que no pase esto.

¿Es el físico una de las principales diferencias entre Primera FEB y Liga Endesa?

El tema físico se nota mucho porque todos los jugadores son más grandes, más fuertes, más rápidos, tiran mejor...

¿Qué tiene este equipo que no tuviera el del año pasado?

El cambio ha sido buscando tener más físico un poco por las diferencias que hay entre ligas. Hemos hecho esos cambios para intentar tener ese punto extra de físico, de movilidad y de fuerza que creo que nos van a ayudar. Son muy buenos los que han llegado, así que nos tienen que dar ese punto extra de físico y de talento.

Tenemos que intentar hacer siempre el mejor partido posible y competir los 40 minutos, porque si no va a ser muy difícil ganar

De su estilo de juego como equipo, ¿hay algún aspecto que sirviera en Primera FEB y no sirva para ACB?

No, nada. Todo el mundo dudaba mucho de este estilo de juego que hacen, salvando las distancias, Pedro Martínez y Diego Ocampo con sus equipos. Con Diego en Manresa todo el mundo decía que podía jugar a ese ritmo porque era Manresa. Cuando estaba Pedro, porque es el Manresa, 'cuando vaya a un equipo mejor...' Fue a Valencia y ganó la Liga y lo llevó a la Final Four de la Euroliga jugando a ese ritmo. Ahora en el Madrid ya ha ganado la Supercopa de Europa. Creo que es simplemente algo a lo que los jugadores se tienen que adaptar y hacer las cosas bien. Nosotros intentamos hacer también un juego bastante dinámico, con diferentes matices porque el entrenador es distinto, pero creo que la identidad es jugar posesiones rápidas, que el jugador se sienta libre de correr, tirar, fallar y volver. Creo que en eso es parecido.

¿Cómo cree que será la gestión mental de pasar de ganar mucho a, a priori, ganar poco?

Tienes que estar mentalizado. Yo venía de un club como Manresa, que los dos últimos años no perdimos mucho. Simplemente hay que analizarlo y sacarlo un poco de contexto. Hemos perdido, sí, es jodido, pero hemos perdido en el Palau contra el Barça y ahora tenemos que ir a por el siguiente objetivo. Tenemos que intentar hacer siempre el mejor partido posible y competir los 40 minutos, porque si no va a ser muy difícil ganar.

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Hay que intentar sacar cosas positivas de las derrotas y evaluar lo que hemos hecho mal para intentar modificarlo. Mejorar para obtener más victorias, diría que la conclusión es: valorar las derrotas con las cosas que hemos hecho bien para poder competir. Porque si no compites es cuando de verdad te tienes que preocupar. Te frustras y empiezas a pensar en qué estás haciendo mal. Pero creo que el día del Barça competimos bastante bien, menos los minutos finales. Hay que crecer dentro de la derrota y ser muy conscientes de que tenemos que ganar, pero también de que de las derrotas se pueden sacar muchas cosas positivas. Y las negativas intentar minimizarlas al máximo.

Usted estaba en la liga en la 2024-25, ¿cuáles son las claves para que el Leyma no entre este año en un bucle de derrotas similar al de aquella vez?

Sobre todo conseguir victorias en casa que te den un poco de aire y después, cuando vayas a campos de equipos de 'tu liga', competir al máximo para sacar victorias de esas que te dan la salvación a final de temporada. Si te haces fuerte en casa ya tiene un poco de salvavidas y cuando vas fuera puedes intentar rascar esas victorias haciéndote fuerte en los minutos finales. Eso te da la vida, te da aire para afrontar los siguientes partidos.

Cuando haya momentos malos, ser el primero que esté ahí para animar y ver las partes positivas. Cuando haya momentos buenos, ser el primero en disfrutarlo

¿Tienen ganas de volver al Coliseum y reencontrarse con su gente?

Sí. El partido de presentación, aunque fuera el Teresa Herrera, fue en el Palacio y vino gente, pero no se puede comparar con la que viene al Coliseum. Si el año pasado ya venía gente en Primera FEB, este año jugar aquí con alrededor de 7.000 personas es algo que tenemos que aprovechar y salir a morir.

¿Qué expectativas tiene a nivel personal?

Un poco como el año pasado: intentar, siempre que pueda, ayudar al máximo al equipo tanto dentro de la pista como en el vestuario. Cuando esté en la pista, intentar aportar el máximo que pueda, estar lo más intenso posible y ayudar al equipo a ganar. Fuera ayudar a los nuevos a adaptarse, ayudarlos con esos detalles que quiere Carles. Sobre todo, sentirme bien físicamente, poder ayudar y disfrutar.

¿Van por ahí sus funciones como capitán?

Sí, un poco de eso. Pero sobre todo, como el año pasado, disfrutar cuando esté en la pista, intentar jugar lo mejor posible para que el equipo pueda sumar victorias y conseguir el objetivo, que es la permanencia. Fuera de la pista ayudar a todos a que, cuando haya momentos malos, ser el primero que esté ahí para animar y ver las partes positivas. Cuando haya momentos buenos, ser el primero en disfrutarlo.

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¿Se siente a gusto en la ciudad?

Mucho. Es una ciudad que el año pasado me sorprendió muchísimo y tanto mi mujer como yo estamos enamorados de ella. Creo que se vive muy bien. La lluvia me costó un poco más, porque me gusta mucho el sol y el buen tiempo, pero estamos encantados. Poder salir a pasear, tener la playa al lado, el centro es muy bonito y muy cómodo para pasear... Esta semana ya se está empezando a ver que asoma el mal tiempo, pero ya me estoy acostumbrando a, como los coruñeses, coger un paraguas y salir a dar un paseo igual, que se tiene que vivir igual.

¿Tiene algún sitio predilecto para desconectar?

Sí. Suelo coger un café, que soy muy cafetero, e ir paseando por todo lo que es la playa de Orzán, Riazor y esa zona, me encanta. Incluso por el puerto. Sobre todo cuando tengo día libre, que es cuando más puedo pasear, intento ir por la marina, dar la vuelta a la Torre de Hércules y bajar por las playas de Orzán y Riazor. Si tengo menos tiempo, salir a ver el mar, que siempre relaja un poco. Es muy bonito, ves mucha gente paseando, corriendo o incluso, a la mínima que hay algo de sol, en la playa, que me sorprendió un poco.