De 145 a 60 en apenas dos años

Caio Pacheco, antes de fallar un triple al contraataque durante el tercer cuarto Javier Alborés

La polaridad en el acierto desde los 6,75 metros es la principal clave, si no la única, del mal día en la oficina del Leyma Básquet Coruña contra el Zaragoza, un duelo donde los de Carles Marco maquillaron en el cuarto y medio finales (71-92) una inferioridad manifiesta en los 20, minuto arriba, minuto abajo, precedentes.

Un mal, horripilante día que deparó un tope histórico naranja de tiros lejanos fallados desde el arco: 32 de los 39 intentados. Mientras que el equipo maño acertó 15 de sus 22 (15 de los 20 primeros; 8 de 9 en la primera mitad; 10 de 11 en los primeros minutos de la reanudación).

La enorme diferencia en el juego en el duelo de la tercera jornada no se circunscribió al (des)acierto exterior ni a un marcador que abrió un máximo margen de 32 puntos.

El equipo herculino, que en las dos jornadas anteriores había alcanzado los tres dígitos tanto en anotación como en valoración, ante el Zaragoza se quedó en 60 créditos, 49 menos que en la derrota por 119-101 en el Palau Blaugrana y 42 menos que en el triunfo por 104-101 (tras prórroga) contra el Bilbao Basket.

Es su segunda menor cosecha en los 37 partidos que ha disputado de la máxima categoría nacional. Solo la superan los 42 créditos de hace dos temporadas en el Buesa Arena, donde el Básquet Coruña sufrió ante el Baskonia la segunda derrota más amplia de sus 30 años de vida (114-66), en un partido que el plantel naranja encaró con varios jugadores mermados por un virus. Un triple de Beqa Burjanadze sobre la bocina mantuvo en el primer puesto el 47-96 contra el Breogán en la primera jornada de la Liga LEB 1998-99.

Curiosamente, hace dos campañas el Básquet Coruña ganó en el Coliseum al Zaragoza por 110-86 y registró 145 de valoración, la cifra más alta de su existencia. El encuentro se disputó el 26 de octubre de 2024.

Esta estadística combinada, aunque oficialmente no ha cambiado su baremo, desde hace unos años se antoja distinto, aunque también influye que ahora los equipos utilizan más jugadores.

Ridículos 22 créditos

La peor valoración del equipo coruñés desde su regreso, en 2012, a la segunda categoría, data de la temporada 2016-17, cuando se quedó en 22 créditos en la derrota por 63-47 en Melilla. La sigue, con 23, el KO en la pista del Palencia por 64-46 en el curso 2014-15. Completa el deshonroso podio 31 en el 92-52 de la 2012-13 en Burgos.

En el mencionado cataclismo ante el Breogán con que debutó en la segunda categoría, la estadística oficial concede 27 créditos al equipo que entrenaba Javier Castroverde.

Tres veces se ha quedado el Leyma por debajo de 60 créditos en dos ocasiones ante un equipo en la misma temporada: Força Lleida (2019-20), Bilbao Basket (2018-19) y CB Prat (2017-18). Contra el Lleida fueron sus dos únicos sub-60 en todo ese curso, que a causa de la pandemia de covid-19 se interrumpió después de 24 jornadas.

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Desde 2012, en tres campañas (2018-19, 2017-18 y 2012-13) sumó media docena de encuentros sin alcanzar las seis decenas.

En el otro lado de la balanza se sitúa la campaña pasada, sin ningún partido por debajo de esa cifra. La cantidad mínima fueron 75 créditos en la polémica derrota por 75-74 en Fuenlabrada, donde no se validó el palmeo sobre la bocina de Guillem Jou. En la 2016-17 y en la 2015-16 hubo un único sub-60 en cada una de ellas

Más/menos

En la temporada 2018-19 se implementó a la estadística el más/menos del equipo con cada jugador en pista. Y más recientemente, el conteo colectivo. Ante el Zaragoza, a pesar de la clara derrota, el del Leyma fue de -105 tantos, muy lejos del peor, que también ocurrió en la máxima categoría. En la citada visita al Baskonia, nada más y nada menos que -240. Esa misma campaña 24-25, los de Diego Epifanio se fueron a un -230 en la cancha del Valencia Basket (127-81).

Dmytro Skapintsev fue uno de los dos jugadores del Básquet Coruña con más/menos positivo ante el Zaragoza ACB Photo/Mónica Arcay

Fuera de la Asociación de Clubes de Baloncesto, el mayor déficit data de la LEB Oro 2018-19, cuando en la derrota por 93-59 en Granada la cuenta alcanzó el -160, seis más que en el 92-62 ante el Bàsquet Girona en el segundo duelo de cuartos de final de los playoffs 2020-21, donde los doce jugadores naranjas sumaron en negativo. Hay dos partidos más sin ninguno en números verdes. Uno de ellos en la temporada del primer ascenso a la ACB. En casa contra el Gipuzkoa. Derrota por 67-84 en un duelo donde Epi usó diez jugadores. El otro fue en la 2020-21, en la derrota por 85-60 en la cancha del Lucentum Alicante, donde Sergio García puso en juego a diez elementos.

El sábado, contra el Zaragoza, solo Dmytro Skapintsev (7) y Tomas Dimsa (1) tuvieron un más/menos positivo. El tope negativo lo registró George Conditt (-26), seguido de Alonzo Verge y Lukas Uleckas, ambos con -23. El alero lituano y Caio Pacheco (-1) fueron los jugadores que Carles Marco tuvo más tiempo en pista, 22:45 cada uno.