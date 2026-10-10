Previa | El Breogán reta a la historia y a Moncho Fernández

Dominik Mavra ataca la defensa de Lukasz Kolenda durante el Manresa-Breogán ACB Photo/Joaquim Alberch

La primera tanda de partidos de la tercera jornada de la ACB 2026-27 cuenta con un duelo de equipos que todavía no han ganado y con un peculiar derbi en el Pazo Provincial de Lugo.

Unicaja Málaga (0-2)-Andorra (0-1), Martín Carpena, 19.30.

El Unicaja, que todavía no conoce la victoria, recibe a un renovado Andorra, un rival dirigido por un exjugador del equipo cajista, el croata Zan Tabak, y que tiene pendiente el partido de la segunda jornada, en la pista del Joventut.

Un duelo de reencuentros, porque, a los de Tabak y Luka Bottiroli hay que añadir a Paco Vázquez, entrenador ayudante del Andorra y que estuvo en el Unicaja entre 2000 y 2002. El local Amine Noua se volverá a medir al conjunto que le trajo a la ACB en el curso 2021-22.

El conjunto malagueño, que rozó la proeza de ganar al Real Madrid a domicilio en la primera jornada, perdió seguidamente ante el equipo tinerfeño en su debut en el Martín Carpena, que devolvió a la realidad a la plantilla cajista, por lo que el triunfo frente al Andorra es imprescindible para conseguir el primer objetivo de la temporada, que no es otro que la clasificación para la Copa del Rey.

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Breogán (2-0)-Girona (1-1), Pazo Provincial, 21.00.

El Breogán, con la duda de Tevin Brown, busca ante el Girona de Moncho Fernández su tercer triunfo consecutivo, un registro que jamás ha conseguido en la ACB.

El prometedor inicio de curso que ha firmado, con victorias convincentes ante Joventut y Manresa, hace soñar a la afición lucense con romper esa barrera con la que su equipo ya chocó cinco veces, la última de ellas en el curso 2022-23.

El potencial ofensivo del equipo celeste supone un enorme desafío para el Girona y la pizarra del compostelano Moncho Fernández, un técnico no demasiado querido en el Pazo Provincial de Lugo, ya que fue ayudante de Moncho López en las convulsas temporadas 2004-05 y 2005-06, que además llevaron al Breogán a la segunda categoría. No puede contar para hoy con Isaac Vázquez y Maxi Fjellerup.

La relación entre Moncho Fernández y la afición lucense aún se deterioró más tras un partido, el 19 de mayo de 2009, de playoffs en LEB Oro cuando dirigía al Los Barrios. Después llegaron los derbis con el Obradoiro, donde su figura y la del actual presidente obradoirista, Raúl López, centraban la ira de la afición breoganista.

El ‘Alquimista de Pontepedriña’ debutó como entrenador del Girona con una derrota precisamente en Lugo, donde en diciembre de 2023 celebró el histórico triunfo del Obradoiro en el Pazo Provincial, apenas cinco meses antes de que se consumase el descenso del equipo santiagués a la LEB Oro pese a ganar al Joventut en el Fontes do Sar.