Previa | El Básquet Coruña encara otro partido de 'su' liga

Dmytro Skapintsev ataca la defensa de Bastien Vautier durante el Básquet Coruña-Bilbao Basket Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña encara este sábado (18.00 horas), por segunda semana seguida como anfitrión, un nuevo partido de lo que se presupone que es su liga, la de competir por la permanencia, en esta ocasión contra un rival, el Zaragoza, de buenos y malos recuerdos.

Hace dos temporadas, el conjunto naranja se dio un festín en casa contra el equipo maño, pero en la segunda vuelta sufrió una derrota, en un partido donde naufragó en los minutos finales, que lo dejó colgando del abismo.

De aquel último duelo, en el Príncipe Felipe de la capital aragonesa, sobreviven un jugador en el Leyma, Karlis Silins, y tres en el Zaragoza, el base Trae Bell-Haynes, el alero Miguel González y el ala-pívot Jaime Fernández.

Hay un quinto elemento, que entonces vestía de rojo y ahora lo hace de naranja, Tomas Dimsa. El '3' lituano, que todavía no ha podido debutar en la ACB a las órdenes de Carles Marco, casi con total seguridad lo hará este sábado, según anunció el badalonés en la rueda de prensa previa.

Tampoco lo ha hecho a las órdenes de Gonzalo García de Vitoria el ala-pívot Jilson Bango. El angoleño, que en medio de aquella campaña dejó el Zaragoza por el Fenerbahce, donde no llegó a cuajar, regresó este verano al club maño. Pero sigue recuperándose de una lesión grave, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida en los cuartos de final del AfroBasket 2025, que Angola acabaría conquistando a pesar de su ausencia. Lleva más de un año fuera de las canchas.

Su baja hace que García de Vitoria tenga que completar el acta con el jovencísimo Matija Lucic, de solo 16 años, que todavía no se has estrenado con los mayores este curso. Lo hizo el pasado, jugando 96 segundos en la visita al Barça. Nacido en Países Bajos, es internacional con Serbia, país con el que el pasado verano se proclamó campeón del mundo sub-17. Fue incluido en el segundo mejor quinteto del torneo.

Si su técnico sigue sin darle cancha, el Zaragoza, que tiene plantilla corta al no jugar competición europea, afrontará el partido con once hombres.

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Ambos llegan a la cita con una victoria en su casillero, y con el anfitrión un –anecdótico– puesto por debajo del segundo visitante del Coliseum. El Zaragoza comenzó dando la campanada en la cancha del La Laguna Tenerife, donde se impuso por la mínima (80-81), con Bell-Haynes (19 puntos), Roberts Blumbergs (16), Caleb Homesley (13) y Justin Jaworski (15) al frente.

Este último se reencuentra con rival al que martirizó en los playoffs de la LEB Oro 2022-23, cuando militaba en el Gipuzkoa. Firmó 36 puntos en el cuarto partido, el que le dio el pase al equipo vasco a una Final Four que su estrella no disputó porque se casó el día que empezaba.

Jaworski, segundo máximo anotador de aquella temporada regular, lidera en la presente la ofensiva del Zaragoza, que en la segunda jornada perdió por 82-97 ante el Valencia Basket, con 18,5 tantos (46,1% de acirto en triples). El estadounidense es un jugador de perfil similar al de su compatriota Paul Jorgensen, tanto en el plano deportivo como en tener que trabajar duro para llegar a la ACB. El duelo promete alto voltaje.

Viejos conocidos

El equipo aragonés, que sigue en la máxima categoría prácticamente de milagro, gracias a un triple de Marco Spissu (no sigue en nómina) en el último segundo del última partido de la temporada pasada, cuenta con muchas caras nuevas. Concretamente nueve, entre las que destacan Guillem Vives (32 veces internacional con España), Caleb Homesley, Nico Brussino (ambos compañeros de George Conditt IV hace dos temporadas en el Gran Canaria) y Laurynas Birutis, gente con calidad y experiencia en la ACB, en la que debuta Blumbergs (jugó con el Palencia la Primera FEB 2021-22) y a la que retorna Sergi García, el ejercicio pasado en el Estudiantes.

El base catalán vuelve, por tanto, al escenario donde el equipo colegial dejó escapar una renta de 15 puntos a falta de menos de seis minutos antes de hincar la rodilla en la prórroga de la final de los playoffs.

Aunque todavía es pronto para poder calibrar con precisión el baloncesto del Básquet Coruña y el del Zaragoza, los pocos datos indican que el conjunto naranja tiene más puntos (ingresó el pasado domingo en un selectísimo club histórico de la competición) que el rojo, el cuarto que menos ha anotado en estas dos primeras jornadas.

Por el contrario, el plantel de Gonzalo García de Vitoria es el cuarto que menos ha encajado, 177, solo superado por el Tenerife (156), el Unicaja (169) y el líder Baskonia (175).

La corta estadística también dice que Básquet Coruña es de los mejores en rebotes ofensivos (15,5, segundo del ranking) y el Zaragoza es superior en defensivos (28,0, tercero). Y que ambos son top 5 (negativo) en balones perdidos: 14,5 los de García de Vitoria y 15,0 los de Carles Marco.

Números al margen, el Leyma tiene, sobre el papel, una buena oportunidad, al amparo de su afición, para subir a su casillero la segunda de las doce victorias que en el seno del club se han marcado como primer objetivo.