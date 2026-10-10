Pablo de Amallo: "Me arrepiento todos los días de ser presidente del Básquet Coruña, pero siempre encuentro un motivo para seguir"

Va camino de los dos años en la presidencia del Básquet Coruña, un tiempo en el que vivió un descenso y un ascenso. Ahora brega por la permanencia Pablo de Amallo Corral (Ferrol, 1971), propietario de una compañía de ingeniería y montaje de instalaciones. Quizás presidir el Básquet Coruña también tenga que ver con el ingenio, pero para empezar la entrevista se lanza a un clásico: “Tenemos que animar a la gente a que se haga socia del club”, apunta.

El partido ante Estudiantes y el ascenso, además tal y como se produjo, fue un pico de excitación, pero el verano ha sido largo. ¿Ha bajado el suflé?

Bueno… en cuanto a abonados estamos en torno a los 7.000, que son más o menos los mismos que teníamos en la temporada anterior en ACB. Pero ha habido cosas que nos han hecho un poco de pupa, por decirlo de alguna manera, y es que ahora tenemos al Deportivo en Primera y además con una subida importante del precio de los abonos. Yo creo que eso influye.

¿Tienen constancia de cuantas personas eran hace dos años socias de los dos equipos y cuanto lo son ahora?

No tenemos el dato, pero sabemos que existen y de hecho modificamos horarios de partidos para que no haya coincidencias y se pueda hacer doblete. Insisto en que por ahí puede que haya venido alguna baja porque al final la economía manda y si tienes una cantidad para gastar en ocio, pues no se puede estirar.

En todo caso la gente puede reengancharse si el equipo juega con el alma que mostró la pasada campaña y que ante Bilbao volvió a percibirse.

Y eso fue lo que enganchó a la gente. Aquí hay mucho abonado que es del baloncesto de toda la vida y luego está el que se apunta a la ola del éxito, como sucede con tantas cosas. Y estoy convencido de que si en diciembre o enero estamos en puestos de, por ejemplo, pelear por entrar en Copa del Rey, aumentaremos el número de abonados.

¿Admiten muchos más?

Estamos reservando ahora mismo unas 2.700 entradas para venta en taquilla, así que aún hay margen. Nos poníamos el techo de los 7.300, pero si hay demanda podríamos ir hasta los 7.900 largos. El formato del Coliseum para el baloncesto ACB es de un aforo de 9.100 espectadores. Por eso animo a la gente a que se haga abonada. Pero para nosotros también es importante reservar una cierta cantidad de entradas para apoyar el presupuesto con su venta en ciertos partidos que podemos calificar de importantes.

¿Han firmado ya el convenio de uso del Coliseum para esta temporada?

No. Estamos negociando para tener un acuerdo un poco a más largo plazo, al menos tres años.

¿Es un objetivo poder disponer de libertad para gestionar zonas VIP o de hospitality y captar así nuevos ingresos?

Bueno… El Coliseum es una instalación curiosa, como todo recinto multiusos. Cuando piensas en algo que tiene que dar servicio a muchos, generalmente te quedas cojo en casi todo lo que ofreces. Ahora mismo abrir zonas de hospitality es complicado. Estamos utilizando la conocida como Sala Túnel para algo similar a eso. Otra zona cedida de la que disponemos se destina al gimnasio, debajo del palco de autoridades, y luego tenemos la sala de prensa y su entorno, que es donde está el despacho que usa nuestro staff técnico en el día a día. Ahora esperamos asumir la gestión de palco de autoridades. Mientras tanto funcionamos con acuerdos provisionales.

El Coliseum para muchas cosas puede ser incómodo, pero para otras es una bendición que esté ahí, ¿no cree?

Sin duda. Sin Coliseum no hubiéramos podido jugar ACB en A Coruña. Y todo lo que se ha preparado y se ve es espectacular, pero necesita retoques y por eso también queremos un convenio que recoja que sucede su el Ayuntamiento tiene que llevar a cabo alguna reforma.

¿Cuál es su sentimiento ante la temporada? Nervioso, ilusionado, expectante…

Si tengo que elegir una de esas tres palabras me quedo con expectante.Hemos construido un equipo con mucha ilusión y creemos que está muy equilibrado. Me lo decían el otro día en el descanso los directivos del Barcelona… Yo les dije que había que esperar al final… Ellos son el Barça y tampoco era un partido de nuestra Liga, que ojo porque también esos partidos nos van a hacer falta para llegar a esas doce victorias que ansiamos. Creo que tenemos un equipo para competir en todos los partidos y ahora hay que ir rodándolo para ver dónde llegamos, así que me quedo con expectación e ilusión. También con el deseo de que no nos asalten los fantasmas del año anterior en ACB. Y los principios de temporada nunca dicen demasiado: nosotros le ganamos al Madrid en aquella primera jornada… Será una campaña muy exigente para muchos equipos que además tienen competición europea.

El Barcelona jugó el jueves Euroliga, el sábado con ustedes, el martes en Dubai, el viernes en Estambul, el domingo en Murcia. Y ahora en una semana recibe a Zalgiris, Valencia, Maccabi y Olympiacos. Es una salvajada

Ese es un debate que está encima de la mesa porque no hay descanso para los jugadores. Hay una preocupación generalizada con ello.

¿También se debate sobre la televisión? Durante años la ACB fue de pago y se fomentó una sensación de competición casi clandestina, o como muy de nicho, lejos de lo que antaño era un deporte de masas… Este año al menos hay más partidos en abierto.

Entiendo que eso tiene su parte positiva, sí, pero también es un arma de doble filo para los clubes porque se propicia que haya menos gente en las canchas y además hay adaptar los horarios a las televisiones. Por ejemplo, nosotros este año…

Jugarán mucho el domingo por la mañana.

En efecto.

Y no les gusta.

No nos gusta, Creemos que no es un buen horario porque somos un club que atrae a la pista a muchas familias. Si juegas el sábado a las siete de la tarde tienes en la cancha a un montón de niños de la cantera viendo el partido, pero si juegas el domingo por la mañana lo más factible es que coincida con sus competiciones. Pero la televisión paga y manda.

¿Cuanto paga?

Se define al final según la clasificación y no hay tanta diferencia entre el primero y el último como en el fútbol. Tenemos presupuestado un ingreso de 800.000 euros de derechos de televisión.

¿Cual es el presupuesto del club para esta temporada?

Unos 5.800.000 euros, de los que poco más de cuatro son para el primer equipo. Un poco más que la otra vez en ACB

Es un año importante. Si el equipo se queda en la Liga, ¿no hay opciones de crecimiento?

Evidentemente mantener la categoría es un reto y es el objetivo que nos hemos puesto. Si eso va a servir como revulsivo para una consolidación pues no lo sé. Eso te lo va a ir diciendo el tiempo. Al final llegar a algo en el baloncesto, en el deporte profesional, es una cuestión económica y estamos en una competición con clubes como Barcelona o Real Madrid que tienen unos presupuestos bestiales y no miran si ganan o pierden dinero.

Hay ejemplos de entidades que han crecido y se estabilizaron bajo criterios de sostenibilidad.

Sí, pero de los que no estamos en la cuerda floja, ¿cuáles son esos clubes? Y no voy por esa idea tan recurrente de que las administraciones públicas apoyen aquí como lo hacen en otros sitios. Es más, yo pienso que más allá de las infraestructuras ese dinero no debería de ser el que sostenga a los clubes. Es mi opinión personal. Pero el Básquet Coruña empieza a estar en un volumen presupuestario importante y aún así no podemos compararnos con los equipos de mitad de la tabla. No podemos jugar en la liga que juega no ya el Valencia o Baskonia, sino Tenerife o UCAM Murcia. No tenemos su nivel presupuestario.

¿Entonces es complicado aspirar a llegar a esa altura?

Esto es como todo. Coruña es una ciudad pequeña. Esto tiene un tope de crecimiento. Aquí patrocinadores y apoyos son los que son y aportan una gran parte del presupuesto. Luego hay mucho pequeñito y todo suma, evidentemente. Pero yo no veo la manera de dar un salto a un presupuesto brutal, salvo que hagas dos temporadas fantásticas con lo que tenemos y nos metamos en Copa del Rey o en playoff…

¿El crecimiento del club depende entonces de un milagro deportivo?

Si enganchas esas dos temporadas buenas, que puede ser, igual las cosas cambian. Entre los patrocinios estamos los que lo hacemos por amor al arte y los que tienen un objetivo publicitario. La Liga ACB está muy bien, sale en televisión todos los días, pero si al mismo tiempo que el Coruña-Bilbao se juega el Valencia-Real Madrid la gente va a ver el Valencia-Real Madrid.

En Coruña no.

Evidentemente, pero a los grandes patrocinadores no les vale Coruña, buscan visibilidad. Si quieres dar el salto presupuestario hay que combinar éxito deportivo y gestión de club e incrementar el presupuesto actual del club es muy complicado. O tenemos una ola de abonados o llenamos el pabellón todos los partidos hasta la bandera…

¿Ayudaría una ampliación de capital e involucrar en ella a ocho, nueve o diez empresas de la ciudad y su área de influencia y que el club ganase músculo económico?

¿Pero qué interés puede tener una empresa en una sociedad deportiva del tamaño del Básquet Coruña? Aquí cuando se habla de una ampliación de capital se hizo pensando en otras cuestiones, no en dar un salto presupuestario. Nosotros ahora estamos destinando una parte del presupuesto muy importante a pagar el valor de la plaza en ACB, en torno a un 10% anual se va en eso. La idea de la ampliación iba por intentar recaudar esos poco más de dos millones de euros que tendríamos que abonar. Pero completar esa ampliación es complicado. Otra cosa es que venga una Administración o alguien de fuera que tenga un interés por la plaza en ACB, pero aquí en A Coruña, un club que sea de todos y suscribamos 2,5 millones de euros en una ampliación de capital no es fácil. No lo es en una sociedad que al final depende de unos éxitos deportivos. Esto no es tan sencillo.

Pablo de Amallo, presidente del Básquet Coruña JAVIER ALBORÉS

¿Han hecho un equipo con hambre?

Tenemos confianza. Con Carles [Marco] teníamos un compromiso. Lo hizo muy bien el año pasado y es el entrenador perfecto para el club. Aunque no hubiese tenido contrato para este año, hubiésemos peleado por hacérselo.

¿Tuvieron miedo de que este verano el entrenador atendiese alguna oferta?

Eso siempre está ahí. El tenía contrato si el equipo entraba en la ACB, dio su palabra y aquí está. Tener esos miedos no sirve de mucho. ¿Qué te puede pasar, que te encuentres con que en julio tienes que buscar un entrenador? Bueno, ya nos pasó la temporada anterior tras la salida de Epi y se encontró. Todas las piezas, aunque sean valiosas, son intercambiables. Nadie es imprescindible, aunque con Carles estoy encantado.

¿Qué valora de él?

Su honestidad, su dedicación, la forma de afrontar los problemas siempre en positivo. Es una persona íntegra y como entrenador creo que es muy bueno.

¿Y usted que clase de directivo es?

Eso se lo tiene que preguntar a los empleados… Mis preocupaciones como máximo representante de la directiva son dos: en una parto de que yo de baloncesto no tengo ni idea, pero mi labor es mantener un equilibrio presupuestario que es fundamental y que no es nada fácil lograr porque los ingresos no crecen en la misma proporción que los precios en el mercado de jugadores. Entiendo que esto es vital porque lo que queremos es que esto siga muchos años adelante, sea en ACB, Primera FEB o LEB Bronce, por decir algo. Lo que no podemos es tener un club endeudado o que no cumpla sus compromisos de pago. Nuestra imagen a día de hoy es la de un club serio que cumple sus compromisos puntualmente. Y luego hay otra pata, la deportiva, que está más en manos de Miguel Valín, el vicepresidente.

¿Usted no tiene voz y voto en la parte deportiva?

Se me consulta todo, claro. Intervenimos. Miguel Valín, Carles y Charlie [Uzal, el director deportivo] hacen un equipo. Miguel me plantea opciones y vemos si pueden encajar.

¿Se les escapó algún objetivo este verano?

Alguno que otro, sí. Hubo quien no quiso venir porque éramos los últimos en llegar a la categoría, una especie de patito feo o el que tiene más boletos para bajar. Y otros fichajes no se hicieron por dinero, directamente. Pero, bueno, hay una pata económica, otra deportiva y una tercera que es al social, que realmente es el objetivo de ser del club. El equipo profesional es importante para mantener esa pata social porque los niños ven objetivos y referentes, pero lo que queremos es hacer el bien en nuestra sociedad, construir una cantera que enseñe unos valores, el compañerismo, al amistad, el esfuerzo…

Es el ADN de un club que durante muchos años privilegió el trabajo de cantera sobre los objetivos del primer equipo.

Exactamente.

¿Se plantean el objetivo de gestionar la base para que llegue a nutrir al primer equipo?

Estamos estudiando el proyecto de un equipo U22 si seguimos en ACB. Queremos potenciar los equipos superiores de la cantera, llegar a acuerdos con otros clubes y con agencias para poder llegar a ese objetivo. Pero somos un club humilde, en el momento que destaque un jugador vendrá un Madrid, un Barça o un Unicaja le pagarán los estudios, le plantearán un proyecto personal y profesional y se lo llevarán. No puedes competir con eso. Mi punto de vista es que al mismo tiempo que vas desarrollando el club hay que hacer lo mismo con la infraestructura para mantener el talento. Porque al final no es una cuestión solo económica de poner más dinero que los otros. El objetivo no es desarrollar máquinas de jugar al baloncesto sino transmitir unos valores, una educación. Eso lo hace, por ejemplo, la Fundación Unicaja. Ofrecen planes de desarrollo personales y profesionales que hoy el Básquet Coruña no puede ofrecer. Nos falta eso. Y no se consigue de la noche a la mañana. Tendremos que crecer hacía ahí.

Hablaba de la parte social. Ahora el club bordea los 7.000 abonados, pero hace tres años tenía 1.000. ¿Qué se debe de hacer para que esto no sea una moda y pueda pervivir en el tiempo?

Lo fundamental es el éxito deportivo, estar en una competición de nivel, ofrecer un espectáculo amable, que la gente se lo pasé muy bien. Ganar, claro, porque sino se quedarán solo los incondicionales. El año pasado bajamos los abonados y este año han vuelto a subir: hay un sector de aficionados que va al Coliseum que lo que busca es ACB. Así que el primer objetivo es la permanencia.

¿Qué error cometido hace dos años en ACB no quiere repetir ahora? ¿Qué aprendió?

Que hay que reaccionar antes. Lo digo por las lesiones y los fichajes y por lo que aprendí personalmente. Lo que no podemos es atender a los cantos de sirena que hay alrededor. En el momento que hay una lesión o un problema hay que afrontarlo. Y da igual lo que se diga y quien lo diga. Hay que tomar decisiones. Y no voy a hablar más, a buen entendedor...

¿Pagaron la novatada?

Sí. Entras en algo que no conoces… El aprendizaje vale para el baloncesto o para una empresa: no puedes escuchar a todo el mundo. Y hay que tomar decisiones porque si no lo haces es perjudicial para el club.

Dicen que la peor decisión de un dirigente es no tomar decisiones.

Eso es así. No tomarlas o tomarlas tarde también. El año pasado ya no cometimos esos errores. Cuando sucedió lo de Mencía tuvimos una reacción rápida y anunciamos el relevo en el mismo momento de la salida para evitar especulaciones.

¿Se ha arrepentido alguna vez de haber dado el paso para ser presidente?

Todos los días.

Y sin embargo…

Aquí sigo.

¿Por qué se arrepiente?

Esa pregunta… Yo cuando empecé a hablar de este proyecto con el anterior presidente, Roberto Cibeira, siempre dije que tenía miedo a una cosa que era la exposición social. No me gustan nada las entrevistas. Pero entré en agosto de 2024 como vocal, no conocía el club a nivel económico ni por dentro. Cuando doy el paso me encuentro que es necesario dedicarle muchas horas porque la estructura que tenemos es muy reducida. Debería de crecer y profesionalizarse cada vez más. No me refiero a que venga gente de fuera sino a que de los que estamos aquí nadie tenía experiencia en un equipo en una liga profesional, todos estamos aprendiendo a golpe de bofetada. Y conste que la ACB ayuda en todo lo que puede. Yo no vivo de esto y me supone un montón de horas todos los días.

Y por el salario emocional, decía Tino Fernández en el Deportivo.

Exactamente. Que eso lo sabes cuando entras. Pero en mi empresa soy el presidente del consejo de administración y no estoy todo el día detrás del de contabilidad o del otro que tal… Un club tiene que funcionar igual por eso necesitamos ir rodando, ir aprendiendo. Cada vez estamos más rodados, pero a mí me mata el tiempo que hay que dedicarle. Y es una labor poco agradecida.

Bueno, si gana sí que lo es.

Si ganan son los jugadores y el staff. Yo no gano nada. Lo único que gano son problemas cuando subes de categoría, hay que fichar más caro, hay que juntar más presupuesto (risas). Quiero ganar, pero lo cierto es que en el deporte para los dirigentes si ganas llegan los problemas. En el mundo empresarial si ganas tienes un reporte económico. En el deporte si pierdes la culpa siempre es de la directiva.

Para la historia quedará que el Básquet Coruña subió a la ACB con Pablo de Amallo como presidente.

¿Y usted cree que me compensa lo que sufrí durante todo el año? (risas) Aparte un tío como yo que no tiene ganas de figurar... A ver, todos los días me arrepiento de haber dado el paso para ser presidente, pero también todos los días encuentro un motivo para seguir. Al final estamos en un proyecto que ilusiona, estás construyendo algo en la ciudad, tienes detrás un equipo de trabajadores fantástico que ayuda a seguir. Ahora, reconozco claramente que estoy cansado.

¿El mandato es por cinco años?

Lo dicen así los estatutos del club. Pero no pienso en ello. Mejor vamos día a día y paso a paso