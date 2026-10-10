La afición del Básquet Coruña disfrutó con la lectura del suplemento especial sobre el equipo publicado por DXT Campeón

Había algo de contracultural en toda aquella gente con el periódico en las manos, en ver a tantos pequeños que ya son unos caimanes con los móviles pasando páginas para encontrarse con sus ídolos. “¡Andaaa, que chulo!”, le exclamó uno de ellos a su padre cuando empezó a pasar las páginas del Especial Básquet Coruña 2026-27 que publicó ayer DXT Campeón. El esfuerzo editorial tuvo continuidad con un reparto de ejemplares a las puertas del Coliseum antes del partido contra el Zaragoza. “Yo ya lo tengo, que lo compré por la mañana, pero si puedo me llevo otro”, pidió un seguidor ataviado con la camiseta del ascenso. “Es un ejemplar para guardar”, agregó. No lejos de allí un pequeño aficionado estaba sentado sobre un bordillo absorto en la lectura.

Imágenes, texto, maquetación, entrevistas, datos, opinión, plantillas o calendarios, todo en cuarenta páginas trabajadas con atención a los detalles. La parroquia naranja lo supo valorar y ya en la cancha, antes del partido o en el descanso, se podía comprobar como muchos seguidores estaban enfrascados en la lectura. Otros explicaban que preferían saborearlo en casa. “Es para leer con detenimiento”, apuntaba un aficionado al salir. El periódico bajo el brazo, como en los viejos tiempos. Con todo, hay que atender también a los nuevos. Desde este lunes el suplemento estará en la web de DXT Campeón a la disposición de todos los que quieran descargarlo en formato pdf, en Coruña o en Vladivostok.

Más se atragantó el partido que la lectura. “A mí hubo un momento en el que hasta me dieron pena nuestros jugadores”, comentaba una aficionada tras el partido cerca de la zona reservada a la prensa. Allí los más pequeños pugnaban por un recuerdo de Leymita o una foto con Tomas Dimsa, que se prestó paciente. El final del partido fue agridulce, con un equipo que quiso levantarse, pero al que no acompañó el acierto en una tarde en la que todo se torció sobre el parqué del Coliseum. En la grada, poco más de 6.000 espectadores en un fin de semana de puente, para algunos incluso acueducto.

Con todo, la gente estuvo con el equipo. Le alentó en los peores momentos, con ovaciones incluso tras fallos desde el tiro libre. También hubo, obviamente, cierta desesperanza ante los errores, sobre todo en el triple. Todo es cuestión de aprender de los errores y mejorar. Lo hicieron esta vez la gran mayoría de los inquilinos de las sillas de pista, que regresaron a tiempo para ver el inicio del tercer cuarto. Esta vez no se cantó aquello de “menos jamón y más animación”. Pero el marcador contribuyó a que los decibelios no fuesen esta vez los habituales en el Coliseum. Rictus de decepción en los jugadores, también en los técnicos, que fueron animados por varios directivos y ejecutivos del club incluso sobre la pista. Y un olvido que uno de los capitanes, Dídac Cuevas no pasó por alto un par de horas después en redes sociales: "Afición, primero de todo pedir disculpas por el partido de hoy, seguiremos trabajando! Y pedir perdón porque no hemos hecho el ritual final y eso no lo podemos permitir como equipo, no volverá a pasar sois el corazon de todo esto! Seguimos!".

Habrá tardes mejores. Y ahí estará el periódico para contarlo.