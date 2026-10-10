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Básquet Coruña

Gonzalo García de Vitoria: "Ha habido un momento de estrés, pero todo salió según lo trabajado"

El técnico vasco se mostró satisfecho con la actuación de su equipo a los dos lados del campo

Dani Fernández
Dani Fernández
10/10/2026 21:25
Gonzalo García da instrucciones durante el partido
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Con un pañuelo sobre los hombros y una sonrisa reluciente en el rostro, Carlos García de Vitoria se sentó en la sala de prensa del Coliseum con la felicidad de quien ha hecho un partido sobresaliente. El Zaragoza, a base de triples, sacó de la pista al Básquet Coruña y firmó su segunda victoria de la temporada. "Hubo un momento de estrés", fue la única frase negativa que hizo en su lectura del encuentro.

Valoración. “Muy contento de estar en Galicia. Es siempre una alegría venir, visitar este sitio, nunca había estado. Hemos empezado bien, pero con dos gallos bajo el aro. Hemos empezado a crecer y seguir el plan que queríamos. Pusimos el balón donde queríamos. Atacamos el bloqueo directo y entendimos cómo defenderlo, es lo que habíamos trabajado. Sabíamos que querías tapar y hacer, y lo hemos hecho francamente bien. Me dicen que hemos batido el récord de triples en ACB. Vienen de saber moverse y pasar según lo estudiado. En el tercer cuarto notamos que tenían otra energía y hemos entrado un poco en estrés. Cometíamos errores de baloncesto formativo. Perdimos saques de fondo y tirábamos el balón al aire. La entrada de los dos bases juntos nos ha dado ese poso necesario y hemos vuelto a manejar el partido. Así volvimos al nivel de la primera parte. Estoy muy contento”.

Partido estudiado. “Teníamos dos puntos claves. Detectamos  y lo llevamos a cabo. En defensa queríamos frenarles el ritmo y quitarles el rebote. En esa parte contento, un poquito menos en el rebote”.

Vives. “No os voy a enseñar su currículum. La virtud de este equipo es que cada uno tiene muy claro qué tiene que hacer. Tomamos muy pocas decisiones malas. Pero sí, da gusto nuestra pareja de bases. Hoy ha destacado”.

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Cambio de guion. “Preveíamos otro tipo de defensa en el tercer cuarto. Han tenido otra idea, que nos ha sorprendido un poco, pero más bien nos costó por tres errores propios. Luego hemos vuelto a controlar el ritmo de partido y a coger de nuevo ventaja”.

Ambiente. “Muy bien. Me ha encantado. En Galicia hay buen baloncesto y ahora se ve con tres equipo en Liga Endesa que practican buen baloncesto. Una cancha grande y llena, da gusto”.

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