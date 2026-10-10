El 1x1 del Básquet Coruña en la derrota ante el Zaragoza: apenas tres jugadores logran el aprobado

Caio Pacheco, en el partido ante el Zaragoza ACB Photo / Mónica Arcay

Casi todos los jugadores del Básquet Coruña naufragaron en un mal partido ante el Zaragoza. Estas son las calificaciones y el detalle de la actuación en el uno por uno

Cuevas (4). El entrenador apenas contó con él durante el nudo del partido y le alistó para ver si podía cambiar el desenlace con su descaro y efervescencia habitual. Fue justo lo que trató de aportar en los minutos finales de partido, pero ya era todo demasiado precipitado y no fue capaz de oficiar el milagro. Anotó un triple en dos intentos y forzó dos faltas.

Verge (4). No fue el de la semana pasada. Empezó fuerte, con pujanza en las penetraciones a canasta, pero cuando Zaragoza acertó a cerrarle los caminos buscó alternativas en el tiro y ahí no tuvo acierto. 1 de 6 desde el triple y fallos tambien en la media distancia. Quiso hacer jugar a los compañeros y dejó algún destello.

Jorgensen (4). Se cargó de faltas y desapareció de la rotación. Apenas estuvo 9 minutos en pista. El equipo le necesita, pero en una versión mejorada. Mal en los pocos tiros que intentó, tampoco se impuso atrás y el resultado fue pasar muchos minutos en el banquillo.

Jou (4). Otro que tampoco tuvo dictado en el partido, sin llegar a los cinco minutos en cancha y sin peso en el tiempo que jugó. Marco le relegó al banquillo y no reparó en él como alternativa para ser revulsivo.

Radoncic (6). Hizo un trabajo aceptable, sólido y con carácter para darle vigor al equipo cuando lo necesitaba. Fue de los mejores peones en un mal partido a nivel colectivo. 4 de 6 en tiros de dos. Falló el único triple que intentó.

Pacheco (3). Se desesperó por momentos porque nada le salía. Todo fue una cruz para el base brasileño, que necesito seis intentos para anotar su único triple y se fue con un pírrico 1 de 7 en esa suerte. Tampoco encontró el pase y perdió tres balones. Lo mejor es que nunca bajó los brazos ni dejó de pedir el balón. Vendrán días mejores.

Uleckas (4). Desapercibido con balón, se aplico en el rebote y fue el jugador con más capturas del equipo (seis, tres en cada aro). Firmó un catastrófico 0 de 5 en triples. Paso atrás después de las excelentes sensaciones de sus primeros partidos de naranja.

Conditt (3). Tiene que dar mucho más a ambos lados de la pista. Se fue con el peor más menos del equipo (-26), una alerta de que con él en cancha no se funcionó. Mal en defensa, sin soluciones en ataque. Por momentos descentrado. Debe mejorar su rendimiento.

Silins (3). Sigue sin encontrar su sitio. De hecho pasó de puntillas por el partido, con una escasa producción en casi 18 minutos de juego. Sin apenas rebotear, maquilló la estadística con alguna canasta sencilla.

Dimsa (5). Apareció en el partido, y en la temporada, como un ciclón, con tres triples consecutivas que le retratan como el tirador que se aguarda. Luego dejaron de entrarle los tiros, falló los cinco triples restantes que intento, y cayó en barrena como el resto del equipo. Al menos se atisba lo que puede dar.

Skapintsev (4). Mejor por sensaciones en la pista que por números. Se fajó en el rebote, pero no tuvo buena mano. También, como Conditt y Silins, debe darle mucho más al equipo.

Jacobo Díaz (6). Fue el último en entrar al partido y una vez más el que más herramientas tenía para jugarlo. 3 de 4 en tiros de dos, 1 de 3 en triples y un más-menos con él en pista de diez puntos favorables para el Básquet Coruña. Resuelve en los malos momentos a base de inteligencia porque es un jugador cabal.