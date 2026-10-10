El Básquet Coruña bate su récord de triples fallados en la ACB

Caio Pacheco, antes de fallar un triple al contraataque durante el tercer cuarto Javier Alborés

Los entrenadores de la ACB no se cansan de repetir que el baloncesto actual ha ganado en velocidad y, con ello, en posesiones. Y que se lanzan más triples. El partido del Coliseum entre el Básquet Coruña y el Zaragoza es un ejemplo perfecto de razón. Pese a que Gonzalo García de Vitoria, entrenador del conjunto aragonés, aseguraba en la previa que para su equipo no iba a ser tan importante marcar el rito como jugar bien al ritmo que marcase el propio juego.

El Zaragoza, menos supersónico en su baloncesto que el Leyma, se adaptó enseguida al tempo alto que, como una religión, imponen los hombres de Carles Marco. Y poco a poco fue bajando revoluciones. Triple a triple. Mucho acierto desde el primer cuarto, con una selección muy cuidada.

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La mejor manera de abrir una defensa. Los puntos exteriores del equipo maño, muy coral desde el arco de los 6,75 metros, partieron en dos el campo defensivo del anfitrión, que pasó a sufrir debajo del aro. Como le había pasado en la primera jornada liguera, ante el Barça en Palau Blaugrana, donde los dos pívots azulgranas, Olek Balcerowski y Olivier Nkamhoua, firmaron un 14 de 14 conjunto en tiros de dos puntos.

Ayer el virus letal procedió de Lituania, Laurynas Birutis. El ex del Obradoiro se benefició de los espacios generados por los francotiradores visitantes. Anotó mucho y sin oposición, también porque las ayudas llegaban tarde. O, directamente, no llegaban. Una de las escasas en toda la primera mitad frenó al siete pies del Zaragoza con un taponazo de George Conditt IV.

La amenaza exterior del Zaragoza no la tuvo el Básquet Coruña, que se fue al descanso con solo tres triples anotados de 19 intentados. Los tres, seguidos, y sin fallo, de Tomas Dimsa, que se estrenaba de naranja en partido liguero. El lituano fallaría los otros que lanzó antes del intermedio.

El resto de los hombres de Carles Marco registraron un terrible 0 de 13, con Caio Pacheco y Alonzo Verge Jr. como los más erráticos: 0 de 3 por cabeza. Los de Gonzalo García de Vitoria se fueron a vestuarios con un surrealista 8 de 9. Justin Jaworski anotó los dos últimos de la primera mitad y los dos primeros de la segunda. Sin fallo. El brazo ejecutor del Básquet Coruña en los playoffs de la LEB Oro 2022-23, cuando militaba en el Gipuzkoa, elevó el contador maño a 10 de 11 y dejó el partido visto para sentencia (30-62).

Tocando fondo

En la continuación, el anfitrión del Coliseum arregló sus problemas en la cercanía del aro. Pero no los lejanos. En ataque y en defensa. Los de Carles Marco tocaron fondo con un acumulado de cinco dianas en 33 de sus primeros lanzamientos de larga distancia. En ese momento, su rival presentaba un sideral 12 de 16. Los de Gonzalo García de Vitoria llegaron a tener mejores porcentajes de acierto desde el arco que desde los 4,60 metros. Fue con el 66-84 en el cubo: 13 de 18 en triples y 11 de 18 en libres.

Los tres anotados por Tomas Dimsa en el primer cuarto no tuvieron un compañero hasta el minuto 30, el último del tercer cuarto, cuando Jacobo Díaz acertó con la red a falta de 16 segundos para el tercer bocinazo. Los jugadores naranjas maquillaron, mínimamente, en los últimos diez minutos; si se pueden considerar maquillaje tres dianas en una decena de lanzamientos.

El Zaragoza tocó techo con un 15 de 20, después de dos triples consecutivos de Nico Brussino. El ala-pívot internacional argentino falló unos minutos después, muy cerca ya del minuto 40, completando la primera secuencia del Zaragoza en todo el encuentro de dos tiros desde el arco que no pasaron por el aro.

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El 7 de 39 final de los pupilos de Carles Marco, un 17,9% de (des)acierto, no es, sin embargo, el peor porcentaje del conjunto naranja en los 37 partidos que ha disputado en la máxima categoría nacional. Ese (des)honor le corresponde a la visita del Laguna Tenerife al Coliseum, duelo correspondiente a la séptima jornada de la temporada 2024-25, disputado el 10 de noviembre de 2024. Aquel día, la plantilla entrenada por Diego Epifanio únicamente enroscó tres triples, en 22 intentos. Ingus Jakovics, Aleix Font y Trey Thompkins fueron los autores, en un día aciago donde Yunio Barrueta firmó un 0 de 6.

Un porcentaje del 13,6%, ligeramente más bajo que el de ayer, pero contra el Zaragoza el volumen de fallos fue mucho mayor. Un volumen que, combinado con la irreal puntería del conjunto aragonés (15 de 22 al final), arroja un saldo negativo de 24 puntos anotados desde el arco de diferencia entre ambos equipos, tres menos de los que recogió el marcador final del Coliseum.

Un mal día en la oficina, puesto que los jugadores dirigidos por Carles Marco habían rondado el 40% de acierto (10 de 26) en la victoria de la segunda jornada contra el Bilbao Basket (104-101, tras una prórroga) y lo superaron (11 de 26) en la derrota en la jornada inaugural en el Palau Blaugrana.