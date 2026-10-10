El 1x1 del rival del Básquet Coruña | Al ritmo que marca Bell-Haynes

Trae Bell-Haynes entra a canasta en el Zaragoza-Valencia Basket de la segunda jornada ACB Photo/Esther Casas

El Zaragoza afrontó el pasado verano una profunda remodelación, después de estar a un segundo de caer a la Primera FEB. Sigue al frente de la nave roja Gonzalo García de Vitoria. Su proyección en la cancha es uno de los supervivientes en la plantilla, Trae Bell-Haynes, un base de lujo.

[0] Gabriel Olaseni, 2,08.

Veterano de 34 años, muy potente físicamente, lo que le convierte en un excelente reboteador, y bregadísimo en la competitiva liga turca, donde ha pasado una gran parte de su carrera profesional. Internacional con Gran Bretaña, su complexión algo voluminosa puede llevar a engaño, porque realmente es muy atlético e intimidante en defensa. No lanza desde el arco.

[2] Trae Bell-Haynes, 1,88.

El internacional canadiense, bronce con su selección en el Mundial 2023, ha echado raíces a orillas del Ebro tras debutar en España de la mano del Breogán (2021-22) y una experiencia posterior en Montenegro. Muy fino en todos los sentidos, técnico y físico, es una centella con el balón en la manos, lo que le facilita el camino al aro. Excelente pasador también y muy fiable desde larga distancia, sobre todo si no tiene que fabricarse el tiro. Es el líder del Zaragoza.

[3] Roberts Blumbergs, 2,02.

Ala-pívot moderno. Excelente muñeca y de mecánica muy rápida, es especialmente peligroso en el pick & pop. Fuerte, ágil, buen reboteador a los dos lados de la pista y capaz de anotar finalizando la transición, jugando por encima del aro y en penetración, aunque el uno contra uno no es su fuerte, así como los tiros libres.

[5] Caleb Homesley, 1,98.

Escolta con talla y envergadura de alero. Buen tirador desde el arco, tanto a pies juntos como tras bote o bloqueo. Buen penetrador, aprovechando la superioridad física con sus pares y la longitud de sus brazos, puede anotar tras contacto y en transición, ya que es ligero y veloz. Ayuda más en la dirección, gracias a una buena visión de juego, que en el rebote.

[7] Miguel González, 2,03.

El canterano del Baskonia es el prototipo de jugador de equipo. Y un especialista defensivo. Fuerte, agresivo, intenso y con capacidad para defender a jugadores de distintas posiciones exteriores. En ataque también puede actuar al '4' gracias a su fortaleza física. Tira muy poco de tres pero con buen porcentaje.

[8] Matija Lukic, 2,02.

Está cubriendo la décimo segunda ficha mientras Jilson Bango se recupera de una grave lesión. Solo 16 años de talento puro. Destacó en la Serbia sub-17 que el último verano conquistó el título mundial. Un jugador a seguir en los próximos años.

[9] Nico Brussino, 2,05.

Excelentes temporadas en el Gran Canaria, que descendió la campaña pasada. Por ello regresó al Zaragoza, donde había jugado entre 2019 y 2021. Cuenta en su CV con 58 partidos en la NBA, 54 de ellos con los Mavericks. El internacional argentino, plata en el Mundial 2019, es un '4' moderno: móvil, dinámico, atlético y con muy buena muñeca exterior.

[10] Jaime Fernández, 2,06.

Producto de la tierra y de la casa, pasó por varias cesiones a equipos de Primera FEB antes de regresar al Zaragoza en 2024. Ala-pívot puro, aunque sin amenaza exterior. Es fuerte, ayuda en el rebote y no toma tiros que no le corresponden. Es el último de la rotación interior.

[11] Justin Jaworski, 1,90.

Jugador del perfil de Paul Jorgensen o el obradoirista Alex Barcello. Escolta bajo, pero gran manejador, rápido, escurridizo, excelso tirador y decente pasador, faceta esta en la que es inferior a su par del Básquet Coruña. En su juventud tuvo que decidir entre el baloncesto y el fútbol americano, deporte en el que también destacó.

[15] Laurynas Birutis, 2,13.

Debutó en la ACB de la mano del Obradoiro en la temporada 2020-21. Con nota muy alta. Tras una segunda temporada en Compostela de sobresaliente, decidió volver a su país, Lituania, para jugar Euroliga con el Zalgiris Kaunas. Más hábil que duro, es rápido para su estatura y uno de los pocos pívots del basket actual que no lanzan desde los 6,75 metros. Tiene un talón de Aquiles importante en los tiros libres; la pasada campaña no llegó al 50% de acierto.

[16] Guillem Vives, 1,92.

Sorprendió en verano la no continuidad en su club nodriza, el Joventut. Gran defensor, muy buen organizador y tirador bastante selectivo desde el arco, una suerte que usa poco pero, en el global de su carrera, con buena puntería, especialmente a pies juntos. Experiencia en ACB para dar y tomar. Y campeón de Europa en 2015 con la selección española.

[17] Sergi García, 1,93.

La temporada pasada perdió con el Estudiantes la final de los playoffs ante el Leyma. Base fuerte, corpulento, buen pasador y algo lento. Imprevisible en el lanzamiento de larga distancia, como demuestran unos porcentajes que van desde el 24% hasta el 38% en sus temporadas completas en la dos primeras categorías españolas. En la 2019-20 jugó en el Rasta Vechta alemán, por donde también pasaron luego Alonzo Verge y Karlis Silins.