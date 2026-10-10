El 1x1 del rival del Básquet Coruña | Al ritmo que marca Bell-Haynes
El base internacional canadiense es el faro de un Zaragoza que presenta nueve caras nuevas después de rozar el desastre el curso pasado
El Zaragoza afrontó el pasado verano una profunda remodelación, después de estar a un segundo de caer a la Primera FEB. Sigue al frente de la nave roja Gonzalo García de Vitoria. Su proyección en la cancha es uno de los supervivientes en la plantilla, Trae Bell-Haynes, un base de lujo.
[0] Gabriel Olaseni, 2,08.
Veterano de 34 años, muy potente físicamente, lo que le convierte en un excelente reboteador, y bregadísimo en la competitiva liga turca, donde ha pasado una gran parte de su carrera profesional. Internacional con Gran Bretaña, su complexión algo voluminosa puede llevar a engaño, porque realmente es muy atlético e intimidante en defensa. No lanza desde el arco.
[2] Trae Bell-Haynes, 1,88.
El internacional canadiense, bronce con su selección en el Mundial 2023, ha echado raíces a orillas del Ebro tras debutar en España de la mano del Breogán (2021-22) y una experiencia posterior en Montenegro. Muy fino en todos los sentidos, técnico y físico, es una centella con el balón en la manos, lo que le facilita el camino al aro. Excelente pasador también y muy fiable desde larga distancia, sobre todo si no tiene que fabricarse el tiro. Es el líder del Zaragoza.
[3] Roberts Blumbergs, 2,02.
Ala-pívot moderno. Excelente muñeca y de mecánica muy rápida, es especialmente peligroso en el pick & pop. Fuerte, ágil, buen reboteador a los dos lados de la pista y capaz de anotar finalizando la transición, jugando por encima del aro y en penetración, aunque el uno contra uno no es su fuerte, así como los tiros libres.
[5] Caleb Homesley, 1,98.
Escolta con talla y envergadura de alero. Buen tirador desde el arco, tanto a pies juntos como tras bote o bloqueo. Buen penetrador, aprovechando la superioridad física con sus pares y la longitud de sus brazos, puede anotar tras contacto y en transición, ya que es ligero y veloz. Ayuda más en la dirección, gracias a una buena visión de juego, que en el rebote.
[7] Miguel González, 2,03.
El canterano del Baskonia es el prototipo de jugador de equipo. Y un especialista defensivo. Fuerte, agresivo, intenso y con capacidad para defender a jugadores de distintas posiciones exteriores. En ataque también puede actuar al '4' gracias a su fortaleza física. Tira muy poco de tres pero con buen porcentaje.
[8] Matija Lukic, 2,02.
Está cubriendo la décimo segunda ficha mientras Jilson Bango se recupera de una grave lesión. Solo 16 años de talento puro. Destacó en la Serbia sub-17 que el último verano conquistó el título mundial. Un jugador a seguir en los próximos años.
[9] Nico Brussino, 2,05.
Excelentes temporadas en el Gran Canaria, que descendió la campaña pasada. Por ello regresó al Zaragoza, donde había jugado entre 2019 y 2021. Cuenta en su CV con 58 partidos en la NBA, 54 de ellos con los Mavericks. El internacional argentino, plata en el Mundial 2019, es un '4' moderno: móvil, dinámico, atlético y con muy buena muñeca exterior.
[10] Jaime Fernández, 2,06.
Producto de la tierra y de la casa, pasó por varias cesiones a equipos de Primera FEB antes de regresar al Zaragoza en 2024. Ala-pívot puro, aunque sin amenaza exterior. Es fuerte, ayuda en el rebote y no toma tiros que no le corresponden. Es el último de la rotación interior.
[11] Justin Jaworski, 1,90.
Jugador del perfil de Paul Jorgensen o el obradoirista Alex Barcello. Escolta bajo, pero gran manejador, rápido, escurridizo, excelso tirador y decente pasador, faceta esta en la que es inferior a su par del Básquet Coruña. En su juventud tuvo que decidir entre el baloncesto y el fútbol americano, deporte en el que también destacó.
[15] Laurynas Birutis, 2,13.
Debutó en la ACB de la mano del Obradoiro en la temporada 2020-21. Con nota muy alta. Tras una segunda temporada en Compostela de sobresaliente, decidió volver a su país, Lituania, para jugar Euroliga con el Zalgiris Kaunas. Más hábil que duro, es rápido para su estatura y uno de los pocos pívots del basket actual que no lanzan desde los 6,75 metros. Tiene un talón de Aquiles importante en los tiros libres; la pasada campaña no llegó al 50% de acierto.
[16] Guillem Vives, 1,92.
Sorprendió en verano la no continuidad en su club nodriza, el Joventut. Gran defensor, muy buen organizador y tirador bastante selectivo desde el arco, una suerte que usa poco pero, en el global de su carrera, con buena puntería, especialmente a pies juntos. Experiencia en ACB para dar y tomar. Y campeón de Europa en 2015 con la selección española.
[17] Sergi García, 1,93.
La temporada pasada perdió con el Estudiantes la final de los playoffs ante el Leyma. Base fuerte, corpulento, buen pasador y algo lento. Imprevisible en el lanzamiento de larga distancia, como demuestran unos porcentajes que van desde el 24% hasta el 38% en sus temporadas completas en la dos primeras categorías españolas. En la 2019-20 jugó en el Rasta Vechta alemán, por donde también pasaron luego Alonzo Verge y Karlis Silins.