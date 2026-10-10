Directo | Sigue el partido entre Básquet Coruña y Zaragoza
El conjunto coruñés busca esta tarde su segunda victoria consecutiva después de vencer al Bilbao
9-9
Falta de Skapinstev, tercera de equipo
9-7
Canasta de Olaseni tras rebote ofensivo
9-5
Primer balón que toca Dimsa en su debut y triple
6-4
Segunda falta de Jorgensen, que sale de la pista
6-2
Falló los dos tiros libres Conditt
6-2
De dos Jaworski, responde rápido Conditt
2-0
Abre el marcador Verge
Inicio
Empieza el partido en el Coliseum! La primera posesión es para el Zaragoza
Himno
Suena el 'Forza e coraxe' en el Coliseum. Jugadores a banquillos, todo listo para que empiece el segundo partido de ACB en el Coliseum
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales. El Leyma empezará con Alonzo Verge, Jorgensen, Uleckas, Silins y Conditt. Por su parte, Zaragoza saldrá con Bell-Haynes, Jaworski, Miguel González, Blumbergs y Olaseni.
Entrevista con el presidente el Básquet Coruña, Pablo Amallo
Camino de los dos años al frente de club, Pablo Amallo atiende a la llamada d e DXT Campeón
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 3 de Liga Endesa entre Básquet Coruña y Casademont Zaragoza