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Básquet Coruña

Directo | Sigue el partido entre Básquet Coruña y Zaragoza

El conjunto coruñés busca esta tarde su segunda victoria consecutiva después de vencer al Bilbao 

Dani Fernández
Dani Fernández
10/10/2026 17:44
DirectoBasquet
DirectoBasquet
Básquet Coruña
9-9
Casademont Zaragoza

9-9

Falta de Skapinstev, tercera de equipo

9-7

Canasta de Olaseni tras rebote ofensivo

9-5

Primer balón que toca Dimsa en su debut y triple

6-4

Segunda falta de Jorgensen, que sale de la pista

6-2

Falló los dos tiros libres Conditt

6-2

De dos Jaworski, responde rápido Conditt

2-0

Abre el marcador Verge

1Q

Inicio

Empieza el partido en el Coliseum! La primera posesión es para el Zaragoza

La previa

Himno

Suena el 'Forza e coraxe' en el Coliseum. Jugadores a banquillos, todo listo para que empiece el segundo partido de ACB en el Coliseum

La previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales. El Leyma empezará con Alonzo Verge, Jorgensen, Uleckas, Silins y Conditt. Por su parte, Zaragoza saldrá con Bell-Haynes, Jaworski, Miguel González, Blumbergs y Olaseni.

La previa

Entrevista con el presidente el Básquet Coruña, Pablo Amallo

Camino de los dos años al frente de club, Pablo Amallo atiende a la llamada d e DXT Campeón

Pablo de Amallo, presidente del Básquet CoruñaPablo de Amallo, presidente del Básquet Coruña
Pablo de Amallo, presidente del Básquet CoruñaPablo de Amallo, presidente del Básquet Coruña
JAVIER ALBORÉS
La previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 3 de Liga Endesa entre Básquet Coruña y Casademont Zaragoza

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