Crónica | Batacazo en el Coliseum (71-92)

Tomas Dimsa, durante un instante del partido Carlota Blanco

La frase es futbolera, pero vale para la vida y por supuesto para el baloncesto. Se pronunció además en A Coruña cuando el fallecido entrenador Manolo Preciado cortó una racha de malos resultados. El deporte profesional de alto rendimiento siempre depara retorcido recovecos incontrolables, así que el técnico cántabro lo dejó bien claro. “Ni ahora somos el Bayer Leverkusen, ni antes éramos la última mierda que cagó Pilatos”. Cabe retomar la sentencia y reinterpretarla para este Básquet Coruña que tan buen sabor de boca dejó la semana pasada y regresaba al Coliseum para recibir ante un rival que a priori se consideraba más accesible que el Bilbao Basket. Llegó el batacazo. Zaragoza ganó bien (71-92), sin apuros en el marcador durante bastante más de medio partido y castigó a un equipo que mal haría en dudar, pero sí debe corregir. Y creer. Hay días que las cosas salen torcidas y no hay manera de enderezarlas.

El equipo se desplomó de manera inopinada, sin previo aviso porque el inicio había tenido hasta momentos de magia, un par de requiebros de Verge y Jorgensen para iniciar el partido con ventajas en el marcador, sendos tapones de Conditt y Skapintsev y, sobre todo, tres triples consecutivos de Tomas Dimsa en su estreno en la liga después de perderse los dos primeros partidos por lesión. El Zaragoza estaba ahí porque encontró puntos a través de Bell-Hynes y Homesley a la espera de sus pivots, pero a poco más de tres minutos para el final mandaba el Básquet Coruña en el marcador (17-14) y el Coliseum había lanzado un rugido de admiración después de que Dimsa embocase su tercer triple. Al descanso esos tres intentos fueron los únicos que habían tenido puntería tras 19 lanzamientos. Una sangría porque además un parcial de 11-38 llevó el marcador a un doloroso 28-52 que dejaba la liza casi resuelta para el cuadro aragonés. Realmente era así.

El caso es que el aro se cerró y el carrusel de cambios de Carles Marco, que tantas veces ha servido para rearmar al equipo, no fue esta vez un alivio. Zaragoza tapó las penetraciones de Verge y le abocó a buscar opciones desde el tiro exterior, mala cosa. Jorgensen desapareció, Pacheco no encontró ritmo de partido y Dimsa perdió la puntería. Conditt y Skapintsev no mandaron en la zona propia, donde Birutis no paró de sacar frutos en la continuaciones. Nadie le mandó al tiro libre, donde a la vista de su historial podría obtenerse algún rédito. Le faltó dureza atrás al Básquet Coruña, que se anclaba a alguna faceta para mantener un hilo de vida: por ejemplo al rebote ofensivo (ocho antes del descanso, los mismos que bajo el aro propio). Encontró por ahí segunda, tercera y hasta cuartas opciones, pero no hubo caso. Nadie atinaba en un desacostumbrada concatenación de errores.

El Coliseum quiso levantar al equipo. Le ovacionó tras los fallos más groseros, le alentó para que nadie bajase los brazos cuando el Zaragoza era un martillo pilon (30-62), en el inicio del tercer cuarto después de que el tirador Jaworski se uniese a la fiesta. Marco se desesperó en la banda hasta el punto de que hubo un momento mientras los árbitros consultaban el monitor una falta del rival en el que renunció a dirigirse a sus jugadores. Lo hizo uno de sus asistentes mientras Silins se preparaba para fallar dos tiros libres más y el equipo seguía coleccionando borrones desde el triple a la espera de un par de acciones que le levantasen el ánimo. Pareció hacerlo mediado el tercer cuarto con un parcial de 7-1, con un tiempo muerto visitante tras dos puntos de Dimsa, que no había anotado desde su eclosión inicial.

A esa altura los naranjas buscaban soluciones desde la casta. Subieron la defensa, apretaron y rescataron algún balón para ilusionarse y descontar la ventaja visitante. El Coliseum celebró como un triunfo verse veinte abajo (43-63 en un parcial que se elevó hasta el 13-1), pero la distancia era tan sideral que a Zaragoza le bastó con aplicarse en defensa y esperar los errores naranjas para guardar la victoria. Pacheco necesitó seis triples para embocar el primero y saludó esa anotación entre la sorna, el enojo y la desesperanza. Fueron sus únicos puntos de un jugador tantas veces faro del equipo. Un triple de Jacobo Díaz, uno de esos tipos que mantienen el nivel incluso en los peores días del colectivo llevó el marcador a un 50-67 para acabar el tercer cuarto con una defensa en la que Marco se metió incluso en la pista.

¿Para un equipo que cree que son 17 puntos en un cuarto? Pero a veces hace falta algo más. El acierto no acompañó. El banquillo local reparó a falta de seis minutos en Dídac Cuevas, que apenas había jugado un par de minutos hasta entonces. Era algo así como la última bala, agarrarse a MotoGP para adelantar por la derecha al rival, pero todo lo más que se consiguió fue recortar hasta un menos 15 a falta de cinco minutos para el bocinazo final. Fue ahí cuando Zaragoza encontró a Brussino, que embocó dos triples seguidos que acabaron de firmar la sentencia.