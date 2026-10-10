Carles Marco: "Me he equivocado en el planteamiento, no podemos jugar de tú a tú contra nadie"
El técnico catalán señala la "falta de competitividad" del equipo. “Se puede perder, pero no jugando como en el primer y segundo cuarto”
Carles Marco fue autocrítico a más no poder en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Zaragoza (71-92). El técnico naranja lamentó la falta de actitud del equipo, que bajó los brazos antes de tiempo y luego, cuando quiso volver a engancharse, ya era demasiado tarde. "Se puede perder, pero no jugando como en los primeros 20 minutos", indicó.
Valoración. “Hay que felicitar al Zaragoza por su partido y también dar las gracias a la afición por el apoyo. Ha habido poca historia. Los primeros 20 minutos son de muy poca consistencia. Un segundo tarde en todo y asumo la culpa de haberme equivocado en el planteamiento. No podemos jugar de tú a tú contra nadie y hemos salido a verlas venir. No hemos creído. Han ido llevando frustraciones y eso ha significado que hayan jugado a placer. No hemos estado nada bien, esa es la realidad, sobre todo en defensa. En ataque tampoco hemos estado acertados, pero era por la frustración de la defensa. Hay que volver a focalizarse en lo que tiene que hacer cada uno. Me ha gustado algo más la energía y la mentalidad de la segunda parte. Cada día tenemos una oportunidad de estar en Liga Endesa y no podemos desaprovechar nada”.
Capacidad de reacción. “Me quedo con el equipo del tercer y último cuarto. Esos somos nosotros, no los primeros 20 minutos. Asumo parte de culpa, pero no la del juego”.
Pequeña reacción. “Ha sido por coraje, no por creer que podíamos ganar. Lo he pensado en muy pocos momentos”.
Vestuario. “El descanso tan largo ha sido porque hablo en inglés y con mal humor cuesta más. Ha sido para ponerse las pilas. Tenemos que saber qué equipo somos y contra quién jugamos. Hay que dar el máximo en cada acción y eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Lo he repetido en el descanso. No procede no dar todo lo que tenemos. Es lo que he intentado transmitir en el descanso y, en el tercer y último cuarto, a nivel actitudinal, hemos estado mejor”.
Falta de actitud. “Mi sensación es que no hemos salido con la mentalidad adecuada. Me ha faltado competitividad y hemos bajado los brazos, pero no hay que quitarle mérito a todo lo que han hecho. Nosotros tampoco hemos hecho la mejor defensa posible contra eso. No gusta perder así, pero esto acaba de empezar”.
Mal ataque, peor defensa. "No hemos estado acertados. Hemos tenido tiros solos, pero no hemos metido. La diferencia ha sido que no nos frustramos y seguíamos trabajando. No podemos bajar los brazos, y menos en casa. Esto no se puede permitir. Se pueden perder partidos, pero no como hemos jugado en 20 minutos”.
Sin el grito final. “Si no se ha hecho, pido disculpas. Eso es insustituible. Espero que no se vuelva a repetir, lo diré en el vestuario. Esas actitudes no van con el espíritu del club. No me gusta”.