Un presupuesto de 5,87 millones para afrontar el reto de la Liga Endesa

El consejo de administración del Básquet Coruña, durante la celebración este viernes de la junta de accionistas GERMÁN BARREIROS

La junta general extraordinaria de accionistas del Club Básquet Coruña SAD celebrada en la tarde de este viernes en primera convocatoria, en la víspera de la visita del Zaragoza al Coliseum en la tercera jornada de la Liga Endesa, aprobó los presupuestos de la temporada 2026-27. El presidente Pablo De Amallo afirmó que “este presupuesto refleja el compromiso y esfuerzo del club para hacer posible el crecimiento sostenible y a la vez lograr el equilibrio presupuestario, afrontando esta segunda temporada en la Liga Endesa con el objetivo no solo de incrementar nuestra capacidad deportiva, sino de consolidar una estructura económica que permita al club competir de forma estable en la máxima categoría”.

El presupuesto asciende a 5,87 millones de euros. El primer equipo y la competición en la máxima categoría del baloncesto español se lleva el 80% de este presupuesto, unos 4,7 millones de euros. El 20% restante se distribuye entre la cantera y los gastos de estructura del club.

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En la sesión se subrayó que las cuentas se han elaborado con criterios de prudencia económica y se insistió en la necesidad de seguir contando con el apoyo de aficionados, patrocinadores e instituciones, con especial reconocimiento al Ayuntamiento de A Coruña, titular del Coliseum.

Se destacó también la respuesta de la afición y su compromiso con el equipo en este ilusionante regreso a la máxima categoría, alcanzando en la actualidad los 6.854 abonados, frente a los 5.825 de la pasada temporada.

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La cantera fue otro de los temas abordados, con 711 niños y niñas en categorías de formación en la presente temporada, 39 equipos federados (430 jugadores) y 11 escuelas en diferentes colegios (225 escolares). Además, el club cuenta con 2 equipos de iniciación que suman un total de 34 y 22 niños y niñas respectivamente. La plantilla del club integra a 11 entrenadores dedicados a estas categorías y se apoya en 22 entrenadores voluntarios.

Antes de finalizar la junta se sometieron a votación por parte del accionariado presente los puntos del orden del día. Se aprobó por unanimidad, además del presupuesto, la ratificación del otorgamiento de un contrato de prenda de derecho de crédito a favor de la ACB y el nombramiento de Ruiz, Carnota, Blanco y Salgado Auditores, S.L. como entidad auditora de las cuentas anuales del Básquet Coruña.