Un día unidos, 22 años de separación

Yoanki Mencía, que luego tendría un paso fugaz por el Leyma, durante el primer duelo oficial entre el Básquet Coruña y el Zaragoza ACB Photo/Mónica Arcay

La relación entre el Básquet Coruña y su rival de esta semana, el Zaragoza, nació a distancia. El 2 de junio 2002 se anunció de manera oficial la venta de la plaza en la entonces Liga LEB (actual Primera FEB) del entonces conocido como Sondeos del Norte al recién nacido Basket Zaragoza 2002, club que tomó el testigo del histórico Club Baloncesto Zaragoza.

El durante muchos años identificado como el CAI, que al final de la temporada 1996-97 fue expulsado, a causa de motivos económicos, de la Asociación de Clubes de Baloncesto, dejó un interesante legado de dos títulos (1983-84 y 1989-90) de la Copa del Rey, torneo del que también fue dos veces subcampeón, así como de la extinta Recopa de Europa (1990-91).

Después de cinco años sin actividad a nivel nacional, el CB Zaragoza reapareció en la Liga EBA (actual Tercera FEB) la temporada en el curso 2001-02, al final de la cual se produjo la transacción entre el Básquet Coruña y el nuevo club de la capital de Aragón.

Una venta cuyo simple rumor causó en A Coruña un revuelo nunca antes visto a causa del baloncesto. A finales de mayo, tres semanas después de que el equipo entrenado por Juan Díaz mantuviera la categoría al superar por 3-1 al CB Córdoba en el playout, más de un centenar de aficionados se manifestaron en la plaza de María Pita, pidiendo para el club una salvación que había asegurado en la pista el primer equipo.

No obstante, la venta era inevitable. Y necesaria. La entidad presidida por Quique Caruncho había adquirido una importante deuda acumulada por la renuncia/incumplimiento de varios patrocinadores e instituciones.

La operación se cerró en un buen dinero para la época, 50 millones de pesetas. Al cambio, unos 300.000 euros que a día de hoy parecen muy poco. Pero que entonces abrió dos caminos. Para el club herculino, el de la regeneración. Para el zaragozano, el del regreso al baloncesto profesional. Dos caminos que, pese a partir desde el mismo punto, tardarían muchísimo tiempo en volver a confluir.

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El Básquet Coruña transitó los siguientes años por la EBA y una temporada (2004-05) por la Primera Nacional, mientras que el Zaragoza 2002 solamente tardó seis en devolver a la ciudad maña a la ACB. Lo consiguió al final del ejercicio 2007-08, cuando el equipo herculino saltó de la fugaz LEB Bronce a la LEB Plata (actual Segunda FEB).

También fue fugaz el paso del equipo zaragozano por la cima nacional. Al igual que haría mucho tiempo después el coruñés, descendió a la conclusión de su campaña de debut. Y al igual que el Básquet Coruña, subió al final de la siguiente. Y no volvió a caer. Estuvo a la mínima expresión de hacerlo la temporada pasada. Lo evitó un triple de Marco Spissu sobre la bocina final del último partido del curso, tres puntos que derrotaron en Lugo al Breogán (94-95) y mandaron a la B al Gran Canaria, que solo estuvo en puesto de descenso después del triple del base italiano.

Un primer duelo de récord

Así, Básquet Coruña y Zaragoza 2002 no volvieron a encontrarse hasta que los naranjas aterrizaron en la ACB. El primer cara a cara oficial se produjo el 26 de octubre de 2024. Nada más y nada menos que 22,4 años; o, lo que es o mismo, 8.182 días o 268 meses después del traspaso de la plaza en la segunda categoría nacional.

En aquel partido, correspondiente la quinta jornada, el vendedor superó con holgura al comprador (110-84). Los hombres entrenados por Diego Epifanio sumaron 145 créditos de valoración, cifra que sigue siendo la más alta de la historia del Básquet Coruña en cualquier categoría. Trey Thompkins (18 puntos) y Brandon Taylor (18 y 9 asistencias) encabezaron el recital.

El duelo de la segunda vuelta también tuvo chicha. Para empezar, era de la jornada 27 pero se jugó después de la 29. El Zaragoza estaba virtualmente salvado y al Leyma, colista, le iba media vida en el envite. Entró al último cuarto por delante y llegó a mandar por media de puntos, pero se vino abajo en ataque y acabó cediendo por 84-76 tras encajar un 25-14 en los diez minutos finales. Dos partidos más tarde, las matemáticas certificarían el regreso naranja a Primera FEB.

En esos dos duelos participó Yoanki Mencía, que unos meses más tarde volvería a unir a ambos clubes, en esta ocasión de manera indirecta. El ala-pívot cubano fue despedido por el Básquet Coruña –después de tres jornadas ligueras– a raíz de salir a la luz el juicio por un caso de maltrato a una mujer durante su etapa en el club aragonés.

Una anécdota más. El máximo anotador del Zaragoza en lo que va de temporada, Justin Jaworski, lideró al Gipuzkoa en el sorprendente triunfo (3-1) en unos cuartos de final de Primera FEB en los que el Leyma tenía la ventaja de campo. Pero el escolta estadounidense –segundo máximo anotador de aquel curso– no jugó la Final Four porque tenía programada su boda para el 17 de junio de 2023, justo el día que empezaba la lucha por el segundo billete para la ACB. Su equipo cayó en semifinales ante el anfitrión San Pablo Burgos (69-64). Jaworski se estrenó la pasada campaña en la máxima categoría con la camiseta del... Bilbao.