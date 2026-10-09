Gonzalo García de Vitoria y la línea de crecimiento del Básquet Coruña

Gonzalo García de Vitoria gesticula en la banda durante el Zaragoza-Valencia Basket de la temporada pasada ACB Photo/Esther Casas

El historial de enfrentamientos del entrenador del Zaragoza, Gonzalo García de Vitoria, con el Básquet Coruña refleja el crecimiento experimentado en los últimos años por el club herculino.

El técnico vasco, nacido en Bilbao hace 55 años, debutó contra el conjunto naranja al frente del Melilla, el decano de la segunda categoría nacional. Fue en la temporada 2012-13, con doble revés: 81-72 en el Palacio de Riazor y 75-80 en el Javier Imbroda.

Durante los ocho años siguientes, García de Vitoria dirigió al Ourense, en esos tiempos uno de los equipos punteros de la LEB Oro (actual Primera FEB). Su balance en los derbis norte-sur fue de ocho victorias y siete derrotas.

Hizo doblete exitoso en el curso 2014-15, ganando por 63-70 en el Palacio y por 73-66 en el Paco Paz. El COB acabaría subiendo, en la pista, al superar por 3-2 al Breogán en la final de los playoffs. Pero se quedaría en Oro.

Repitió doblete en el siguiente curso, mientras que el 2016-17 registró una victoria por bando. En el 2017-18, el doblete fue naranja: 84-87 en Ourense y un milagroso 77-75 en Riazor orquestado por un Zach Monaghan mágico en los dos minutos finales. El primer derbi se disputó dos semanas después de la fecha señalada, ya que se rompió una canasta durante el calentamiento y no pudo ser reemplazada a tiempo.

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El final del ejercicio 2020-21, el de las dos fases y playoffs, supuso el adiós del técnico vasco al COB, que descendió al caer (76-79) contra el Real Murcia, con un triple de un exourensanista, Diego Kapelan, a menos de dos segundos del final.

No obstante, García de Vitoria sí que mantuvo la categoría. Fue reclutado por el Lucentum Alicante, con el que no fue capaz de superar al Leyma. Los pupilos de Sergio García vencieron por 75-61 en el Palacio de Riazor y por 66-79 en el pabellón Pedro Ferrándiz.

En la 22-23, el Básquet Coruña se anotó (79-86) el único duelo. Gonzalo García de Vitoria volvió al Melilla a mediados de enero, ocupando la plaza del herculino Óscar Lata, ex del Básquet Coruña, donde ejerció como director deportivo en la 2012-13 (curiosamente, la primera en que su sustituto en el Decano se enfrentó por primera vez al Leyma), despedido por los malos resultados.

Hasta la fecha, el preparador bilbaino, que se hizo cargo del Zaragoza el pasado 14 de mayo, tras la destitución de Joan Plaza, de quien era asistente, ha vencido al equipo naranja en ocho de los 20 duelos. Llega al de este sábado en el Coliseum con una racha de 0-6.

Su última victoria data del 10 de marzo de 2019, por 63-78 en el Palacio de los Deportes de Riazor, en partido de la jornada 25. Mirza Bulic (23 puntos) fue el máximo anotador local y Alfredo Ott (20), el visitante. De este partido sobrevive en España un jugador, el base polaco Andrzej Pluta, fichado el pasado verano por el Bàsquet Girona. Entonces jugaba en el COB cedido por el Real Betis.