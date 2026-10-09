Gonzalo García de Vitoria apuesta por bajar de revoluciones el juego del Básquet Coruña

Gonzalo García de Vitoria gesticula en la banda durante el Zaragoza-Valencia Basket de la temporada pasada ACB Photo/Esther Casas

Gonzalo García de Vitoria, técnico del Zaragoza, aboga por tratar de bajar las revoluciones al Básquet Coruña para poder optar a ganar este sábado (18.00 horas) en el Coliseum.

“En ritmo [el Básquet Coruña] es muy parecido al del Valencia. Juega a posesiones muy cortas, están metiendo 102 puntos por partido. Ya el año pasado la filosofía de Carles Marco fue de posesiones muy rápidas, tiros rápidos, jugar arriba y abajo, pudiendo gastar tiros en los primeros ocho segundos. Así hicieron una gran temporada. Mantienen el bloque, con buenas incorporaciones, y mantienen la filosofía. Creo que va a ser más estilo valencia que estilo Tenerife”.

Respecto al ritmo que le conviene a su equipo, el preparador vasco dijo que “hay batallas que te marcan eso. Contra el Valencia conseguimos que no nos hiciera mucho daño a campo abierto, pero luego cometimos unos errores en el último cuarto que nos condenaron. Por ahí va un poco el partido. Ellos rebotean muy bien; están haciendo quince ofensivos por partido. Es el quinto equipo de la liga con más posesiones; este año se está jugando más rápido. Y por ahí pasa la idea: no tanto es marcar el ritmo como los ocho primeros segundos ser consistentes en defensa”.

García de Vitoria es consciente de que el Zaragoza todavía tiene mucho margen de mejora. “Estamos muy satisfechos con cosas como ser solidarios, en cómo nos pasamos el balón, en el juego colectivo... La parte de más descontento son los errores que cometemos. Por ejemplo, el día de Tenerife, al final del tercer cuarto enganchamos seis pérdidas seguidas. Y con Valencia fue casi igual. Llevábamos el partido bien, dentro de lo que queríamos, y ahí fueron errores defensivos, cinco seguidos, que nos condenan. Ahí es donde debemos mejorar. Es cierto que somos un equipo nuevo y el proceso nos lleva más tiempo”, subrayó el técnico bilbaino.

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De la posibilidad de dejar al Básquet Coruña por debajo de los tres dígitos en anotación, García de Vitoria especificó que “no somos un equipo que pueda jugar a ese ritmo de posesiones, pero sí podemos meter puntos. Contra el Valencia estábamos eligiendo donde nos podían anotar, el veneno con el que quieres que te maten, pero la diferencia la dispara cosas que no queríamos que ocurrieran. Este es un buen test para saber si somos capaces de bajarle el nivel anotador a equipos que tienen esa virtud”.

La importancia del partido a nivel mental: Importancia del partido a nivel mental: “Me gustó ver al equipo jodido durante toda la semana porque los jugadores pensaron que el partido de Valencia se podía haber sacado. No se fueron con la sensación de que era normal que perdiéramos jugando contra un equipo top. He visto al equipo muy bien, conectado, con ganas, responsabilizado. Creo que va a estar bien, luego veremos qué factores podemos controlar y los que no. Es un buen test para ver si seguimos compitiendo bien fuera de casa y que seguimos en la línea de lo que queremos”, concluyó García de Vitoria.