DXT Campeón ofrece este sábado un suplemento de 40 páginas sobre el Básquet Coruña 

Portada del Suplemento Básquet Coruña 2026-27 DXT

Pocos amantes del deporte en la ciudad pueden permanecer indiferentes a la epopeya del Básquet Coruña, que está de regreso en la ACB con la ilusión de convertirse en un clásico de la máxima categoría del baloncesto español. No será sencillo. A Coruña durante las últimas décadas ha dejado claro que es una ciudad de baloncesto, pero hasta ahora no había logrado poner pie en la élite más que en un breve paréntesis del extinto Bosco a finales de los años sesenta. Lo hizo de vuelta hace dos campañas con un descenso inmediato, lo vuelve a hacer ahora tras una temporada excepcional coronada en una memorable jornada en el Coliseum ante Estudiantes.

DXT Campeón no permanece indiferente ante todos estos sucesos. Durante los últimos meses ha realizado la mejor cobertura sobre los avatares del equipo. Y la redobla ahora en la ACB. Para ello lanzará este sábado un suplemento especial Básquet Coruña 2026-27 con 40 páginas con el mejor contenido sobre el equipo, entrevistas, perfiles, calendarios, planteles y todos los datos imprescindibles para seguir desde un prisma naranja la temporada que nace en la ACB.

El producto periodístico que se ofrece de manera gratuita este sábado con la edición en papel de DXT Campeón ofrece perfiles de todos los integrantes del plantel y sendas entrevistas con el presidente Pablo de Amallo y el capitán del equipo, Guillem Jou. También el uno por uno de los 18 equipos de la competición. Habrá un espacio también para la opinión tanto de la afición como de personajes imprescindibles en la historia de un club que cumple tres décadas de trayectoria, también artículos de opinión de varios de los actores que han acompañado al club en su trayecto.