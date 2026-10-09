Carles Marco: "Espero que tengamos las máximas ganas cada día en esta liga"

Carles Marco, durante la rueda de presa previa al partido contra el Zaragoza Carlota Blanco

Carles Marco, entrenador del Leyma Básquet Coruña, comentó, en la rueda de prensa previa al partido de la tercera jornada liguera, que se enfrentan a un muy buen rival, el Zaragoza, y anticipó que, salvo que pase algo malo en las horas previas al compromiso de la tercera jornada, Tomas Dimsa por fin podrá estrenarse de naranja en liga.

Tomas Dimsa. "Mejor. Ha podido entrenar toda la semana; los dos primeros días no al cien por cien, como todos, pero ayer y anteayer ya un poquito mejor. Esperamos poder contar con él si hoy entrena normal y mañana no pasa nada. Contamos con todos, Tomas incluido, no como el otro día [calentó con el equipo pero no jugó], ya para jugar".

Motivación extra de cara a un partido de 'su' liga. "Zaragoza tiene un equipazo, jugador por jugador, y nosotros, pues como la semana pasada y la anterior: intentar que este partido sea como el último, como vamos a hacer durante toda la temporada, sin pensar mucho en cuál es el rival y sí en que tenemos que hacer muy bien las cosas, tener una buena mentalidad, actitud máxima en todos los balones, en todo el campo los 40 minutos. Y más jugando en casa, delante de nuestra afición. No mucha más [motivación] que otro partido, porque espero que tengamos las máximas ganas cada día en esta liga, intentar competir y llegar al final con posibilidades de ganar. Mañana es un buen horario y espero que venga aún más gente a animarnos, apoyarnos y darnos lo que nos falte de energía para poder llegar al final con opciones de ganar".

Ausencia de Jilson Bango. "Me gustaría que estuviera todo el mundo, que no hubiera lesiones. Román [Gómez] y Charlie [Uzal] conocen bien a Bango [ambos fueron técnicos asistentes en la selección de Angola] y seguro que le desean lo mejor. A nivel deportivo, seguramente, pero ellos ya sabían que estas primeras jornadas no iba a jugar. Están con Olaseni y con Birutis, en el '4' con Blumbergs y con Jaime Fernández, Brussino, Jaworski, Homesley, Vives, Bell-Haynes, Miguel González, Sergi García... Les falta Bango, sí, pero nosotros estamos focalizados en todos los que tienen, que son muy buenos jugadores y están muy bien entrenados. Vamos a jugar contra un muy buen equipo, como lo son todos en esta liga. Jugar cada partido de esta competición para nosotros tiene que ser un disfrute y darlo todo. No nos podemos dejar nada ni en los entrenamientos ni en los partidos, cada acción tiene que ser al 200%, y eso es lo que intentaremos también mañana".

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El Leyma rebotea mucho en ataque, el Zaragoza rebotea mucho en defensa. "Será clave. Por nuestra filosofía de juego tenemos que rebotear bien, no dar segundas opciones y que podamos correr. Siempre estar atentos a ir al rebote ofensivo para tener más opciones y estar defendiendo ya su balance ofensivo. Para nosotros siempre es clave. ¿Qué lo será más? Bueno. Ellos tienen a gente que es muy grande y cierra muy bien el rebote, pero vamos a intentar ganar diferentes batallas para poder competir y llegar al final con posibilidades de ganar".

Las cuentas de la temporada. "No pienso en cuál es nuestra liga y qué partidos son de nuestra liga. Todos son de nuestra liga. Llevamos dos jornadas y vamos a intentar ganar en la tercera. Luego ya vendrá la cuarta, la quinta, la sexta... No he pensado en ningún momento que sería un drama haber perdido contra el Bilbao o perder contra el Zaragoza. Y no es que esté todo hecho porque la semana pasada ganamos al Bilbao. Hay que ir con el siguiente y el siguiente y el siguiente... Un partido cada semana que para nosotros sea un reto diferente, pero sin pensar mucho en si es muy importante o no, porque al final todos lo son, y más en este inicio".

Detalles que limar. "Creo que le punto competitivo lo tenemos, pero sí que falta mejorar muchas cosas para ser más competitivos o para jugar con más regularidad los 40 minutos. También estamos en una fase importante de aprendizaje, porque muchos de nosotros recién hemos aterrizado en esta liga. Aprendiendo con una prórroga y ganándola, lo firmo ahora mismo. Somos conscientes de cada entrenamiento es un buen día y un buen momento, y cada partido es para seguir mejorando como equipo, cogiendo mecanismos y sigamos conociéndonos para no cometer algunos errores, ser más más constantes en nuestros esfuerzos, para pasar donde tengamos que pasar, para no perder el balón o para no llegar a situaciones como la que llegamos contra el Bilbao; pero muchas veces también es mérito de los rivales, que son muy buenos".