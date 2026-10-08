Europa como ausencia y oportunidad para el Básquet Coruña

Leyma Básquet Coruña-Bilbao Basket Javier Alborés

El Básquet Coruña recibirá en el Coliseum el sábado a uno de los cinco rivales en la ACB que no juegan además competición europea, un detalle que este verano desde el club naranja se ha valorado como clave a la hora de optar a refuerzos de nivel, pero que para algunos planteles es también un condicionante porque obliga a hacer desplazamientos muchas veces tortuosos y disminuye de manera sensible el tiempo de calidad para entrenar. Zaragoza, que salvó la categoría el último curso con una canasta en el último segundo en Lugo, no juega en Europa. Lo hizo el año pasado, cuando tras jugar doce partidos no logró acceder a los cuartos de final de la competición, eliminado en la segunda fase de grupos.

Básquet Coruña, Zaragoza, Andorra, Lleida y Obradoiro son los cinco equipos ACB que no juegan competición europea. A ellos se les suma el Breogán, eliminado en la fase previa de la Basketball Champions League (BCL).

Cuatro peldaños

El escalafón continental es el siguiente, con 12 de los 18 equipos que juegan ACB atribulados entre semana en otra competición, no todos, eso sí, con el mismo nivel de exigencia en el calendario:

Cuatro equipos al máximo nivel. Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Valencia disputan Euroleague, donde les aguardan como poco 38 partidos de la fase regular y si les va bien playoffs al mejor de cinco antes de la Final Four. Los tres primeros están dentro del grupo de trece equipos que anunciaron este martes que inician un proceso para transformar sus licencias actuales de diez años en franquicias permanentes. Todo mientras se lidia con la oferta de la NBA para fusionarse y gestionar una competición con apenas 16 equipos de los que habría 12 fijos y las otras cuatro plazas se obtendrían por méritos deportivos.

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Tres escuadras a un alto listón de exigencia. La Eurocup (organizada por Euroliga Basketball) integra a este año a La Laguna Tenerife, que ha obtenido una licencia por cinco años en esta competición, Manresa y San Pablo Burgos, que solo tienen garantizada este campaña. La competición ha crecido y pasa de 20 a 32 equipos y como poco tendrán que jugar catorce partidos. Luego es necesario ganar cuatro eliminatorias al mejor de tres para ser campeón, de manera que el número de encuentros a disputar puede dispararse hasta los 26.

Un póker en un formato más asumible. La Basketball Champions League está gestionado por la FIBA y la juegan este curso Joventut, Unicaja, UCAM Murcia y Bilbao Basket. El Breogán lo intentó, pero se vio abocado a disputar un torneo en formato de eliminatorias entre 16 equipos a partido único en una sede búlgara. Superó a dos rivales, pero cayó ante el tercero (el Dziki Varsovia polaco) y quedó apeado. El campeón fue el Rasta Vechta alemán, la escuadra en la que jugaba la pasada temporada Alonzo Verge Jr.

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El formato de competición es más llevadero y exige seis partidos en dos meses y medio (del 6 de octubre al 23 de diciembre). En el mejor de los casos habría seis partidos más en una nueva fase de grupos y un playoff con cuartos de final al mejor de tres partidos y un formato Final Four para decantar al ganador, que como mucho habrá disputado 17 encuentros.

Un representante más. La FIBA Eurocup 2025-26 la ganó Bilbao Basket. Este año solo la juega el Girona, que empezó este martes con victoria ante el Dinamo Bucarest (87-75). La fase regular amplió cupo y acoge a 48 equipos distribuidos en ocho grupos con seis equipos cada uno. Así que como poco, de aquí a diciembre, hay que jugar diez jornadas. Los dos primeros pasan a la siguiente fase en la que habrá seis partidos más. Y aún habría que ganar tres eliminatorias a ida y vuelta para ser campeón. En total serían 22 partidos para los equipos que jueguen la final.

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Ilusión por un lado por competir en el escaparate continental, desventaja por el otro por el esfuerzo que supone para las plantillas. Europa puede ser un caramelo dulce o envenenado que en todo caso equipos como Básquet Coruña o Zaragoza no degustan y que puede llegar a favorecerles. Por ejemplo Girona jugará el sábado 10 en Lugo, el martes 13 en Bélgica, en la matinal del domingo 18 recibe al Básquet Coruña, el martes 20 repite en su pabellón con el Zielona Góra polaco y el sábado 24 con el Joventut.