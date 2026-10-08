Dimsa y Marcos charlan durante el Teresa Herrera PATRICIA G. FRAGA

Hizo la rueda de calentamiento, le presentaron junto al resto de sus compañeros y, cuando empezó el partido, se subió a la bicicleta estática que tiene el equipo junto al banquillo. El lituano Tomas Dimsa está a punto de dejar el ciclismo y retomar el baloncesto. Una lesión muscular que se produjo en el Teresa Herrera contra el Manresa en el sóleo de la pierna derecha le impidió jugar los dos primeros partidos de liga. Carles Marco espera que pueda entrar ya este sábado en el partido del Básquet Coruña contra el Zaragoza en el Coliseum. En todo caso, son dolencias que hay que gestionar con prudencia porque no hay rotura fibrilar, pero sería nefasto que la llegase a haber: el sóleo, un músculo situado en la parte interna del gemelo tiene un papel esencial en el trabajo de los jugadores de baloncesto, vital en la amortiguación tras los saltos, en la explosividad del primer paso o para estabilizar la postura habitual en defensa. El historial de lesiones del jugador, que no se ejercitó al nivel de sus compañeros la pasada semana, anima a la prudencia.

Marco echa de menos a Dimsa, que debe aportarle al equipo algunas facetas que se echaron de menos en las dos primeras jornadas del campeonato. Una de ellas tiene que ver justamente con la defensa de tiradores poderosos como el canadiense Nate Darling, un escolta de 1,98 con el que por momentos tuvo que emparejarse Caio Pacheco el pasado sábado. “Dimsa es un jugador supercontrastado que puede jugar de 2 o de 3”, le valora Charlie Uzal, director deportivo del Básquet Coruña. Y tiene algo que buscaba el club, conocimiento de la Liga ACB.

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Dimsa, de 32 años, ha jugado 43 partidos en la liga española repartidos entre una campaña en Gran Canaria (2020-21) y poco menos de medio curso precisamente en Zaragoza (2025), periodo en el que estuvo bastante limitado tras una operación en un hombro y sufrir después una rotura muscular en un gemelo. El club maño no ejerció la opción de compra que tenía sobre él. También pasó por Alemania e Italia y el año pasado jugó en el PAOK griego. Pero su carrera está sobre todo vinculada al Zalgiris, emblema del baloncesto de su país al que llegó tras forjarse durante su infancia en el Kauno Aisciai, uno de los principales viveros del baloncesto báltico, y en su adolescencia cuatro años en la academia de Arvydas Sabonis, ahora integrada en el club de Kaunas. Desde entonces siempre ha dejado rastro en el perímetro porque es un tirador efectivo que se mueve de manera sólida sobre el 35% de acierto en el triple, para el que se activa tanto en catch and shoot como tras bote. Con todo, en esta suerte el Básquet Coruña ha empezado entonado el curso, con un 42% de acierto en el Palau y un 38% en su puesta de largo en el Coliseum.

De Dimsa se espera que asuma también un rol de microondas, capaz de salir desde el banquillo e incorporarse al ritmo de partido en esas continuas rotaciones que promueve Carles Marco. “Tiene muchos registros”, apuntaba este verano Uzal tras cerrar su incorporación, la última que completó la plantilla para el regreso a la ACB. Con su recuperación el técnico dispondrá de los doce jugadores de su plantel, una situación que apenas se ha producido desde que el equipo empezó a entrenar el pasado mes de agosto.