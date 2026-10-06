La 'celebración' arbitral del triple de Hilliard sorprende a la afición naranja

El árbitro Antonio Conde, junto a Carles Marco, entrenador del Básquet Coruña, durante el partido ante el Bilbao Basket en el Coliseum JAVIER ALBORÉS

La afición del Leyma Básquet Coruña celebró con algarabía la primera victoria tras su regreso a la división de honor nacional. El Bilbao Basket fue la víctima en el retorno del Coliseum a la ACB, en un partido que necesitó una prórroga para encontrar ganador. Precisamente la acción que forzó el tiempo extra está dando mucho que hablar en los círculos cestísticos coruñeses.

La hinchada naranja ha reaccionado con estupor, sorpresa e indignación al gesto realizado por uno de los colegiados para señalizar la canasta de tres puntos que Darrun Hilliard anotó sobre la bocina para llevar el encuentro a los cinco minutos suplementarios. Ese colegiado es Antonio Conde, árbitro andaluz que el pasado sábado celebraba nada menos que 25 años dirigiendo partidos en la mejor liga del basket FIBA.

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Conde, cordobés de 53 años y adscrito al colegio andaluz, levantó su mano derecha para señalizar el lanzamiento de tres en el momento en que el alero de los 'hombres de negro' inició su salto. En el instante en que la pelota entró por el aro, el árbitro inclinó su cuerpo hacia atrás y levantó con energía ambos brazos para marcar la validez de la canasta.

El movimiento de Conde, ingeniero agrónomo de profesión, ha llamado la atención de buena parte de la afición naranja, que ha destacado el hecho con numerosos mensajes en redes sociales. Aficionados de otras latitudes han respondido con menosprecio, con textos en los que afirman que en A Coruña se ha descubierto el baloncesto hace muy poco tiempo.

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Más allá de la polémica, la trayectoria de Antonio Conde es una de las mejores de la historia del arbitraje español. El cordobés, que hace poco menos de un año alcanzó los 800 partidos en la ACB, es uno de los tres españoles que ha dirigido una final olímpica, junto a Miguel Ángel Betancor y Juan Carlos García González. El canario pitó, junto al mexicano José Jeremías Reyes, el encuentro por la medalla de oro en los Juegos de Atlanta, en 1996, con triunfo de Estados Unidos sobre Yugoslavia (95-69). El bilbaíno siguió sus pasos veinte años después. JC arbitró el duelo entre norteamericanos y serbios en Río 2016 (96-66), un partido en el que repitió el mexicano –único colegiado con tres finales olímpicas en su currículum– y el ucraniano Borys Ryzhyk completó el trío. Conde se convirtió en el tercer español hace dos años en París, en una final en la que la selección estadounidense se impuso a los anfitriones (98-87) y que codirigió con el panameño Julio Anaya y el polaco Wojciech Liszka.

La efusividad del gesto de Conde no ha dejado indiferentes a los aficionados. La duda está en si un árbitro debe enfatizar sus señalizaciones, por mucho que las mismas se produzcan en una jugada sobre la bocina, por el riesgo de provocar interpretaciones, erróneas o no, de terceros. Sea como sea, el gesto de Conde ya queda unido para siempre a la trayectoria del Leyma Básquet Coruña en la Liga Endesa.