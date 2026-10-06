El Básquet Coruña accede a un club muy selecto

Gullem Jou ataca la canasta durante el duelo ante el Bilbao Basket, que con sus 101 puntos en el Coliseum ingresa en el mismo club que el Básquet Coruña Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña ingresó el pasado domingo en un club histórico de la ACB muy exclusivo, el de los equipos que han anotado más de 99 puntos en las dos primeras jornadas ligueras.

El equipo naranja, que en el estreno perdió por 119-101 en el Palau Blaugrana, no ingresó solo, ya que su víctima en la segunda fecha (104-101, tras prórroga), el Bilbao Basket, también había alcanzado los tres dígitos en la primera, cuando superó por 107-92 al Manresa.

La plantilla entrenada por Carles Marco y la gobernada por Jaume Ponsarnau (alumno y maestro respectivamente) se unen a la dirigida por Luis Casimiro, ya que el Breogán venció en el arranque del campeonato al Joventut (1104-104) y por 95-101 en el Nou Congost manresano.

El equipo del ourensano Diego Ocampo, el Barça y el Leyma son los únicos que han encajado más de 99 tantos en estas dos jornadas iniciales. El plantel azulgrana recibió una centena justa en la visita a Murcia, donde se quedó a seis de repetir tres dígitos.

Todavía podría entrar un miembro más en esta peculiar sociedad, el Joventut, ya que su segundo compromiso liguero, en el Olímpic de Badalona contra el Andorra, fue aplazado (se jugará el 14 de octubre), a causa de alerta roja por lluvias en la zona.

Fundó este club el Real Madrid. En la campaña 1985-86, cuando superó, por este orden, al Barça (104-92) y al Granollers (90-101). Y no paró ahí, puesto que en la tercera jornada ganó por 116-91 al OAR Ferrol. En la cuarta, en la pista del Fórum Filatélico Valladolid, se quedó al borde del póker (84-99).

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El siguiente socio fueron socios. El CB Zaragoza (perdido en ligas autonómicas y de la FEB desde 1996, cuando abandonó la ACB) y el Estudiantes (perdido en Primera FEB desde 2021), ingresaron en la temporada 1986-87.

El conjunto maño venció en Manresa por 83-107 y en el Príncipe Felipe de la capital aragonesa al Barça (104-99). En la tercera salida a pista se quedó a ocho unidades frente al Granada (92-89).

Por su parte, el equipo colegial superó en el estreno al Peñas Huesca (104-89) y la semana siguiente cayó derrotado por 106-102 ante el Breogán. En la tercera fecha ganó por 87-91 en Valladolid.

Hace cuatro temporadas, en la de su primer ascenso a la Asociación de Clubes de Baloncesto, el Básquet Coruña igualó, con ocho, el tope de centenas de la segunda categoría nacional, que tenía el Pineda de Mar desde la 1996-97, la primera edición de la actual Primera FEB. Sin embargo, los jugadores entrenados por Diego Epifanio no llegaron a registrar dos consecutivas.

Siete centenas en la 2025-26

La pasada, los de Carles Marco pasaron de 99 puntos en siete encuentros, y también sin ningún back-2-back. Estuvo cerca en la jornadas catorce y quince, en las que doblegó en el Coliseum al Alega Cantabria (102-67) y domicilio al Lucentum Alicante (89-96).

Los dos primeros del presente ejercicio elevan a ocho el número de partidos (son contar las dos primeras campañas en la EBA y la que militó en Primera Nacional, de las que no hay archivos) en los que el Básquet Coruña y su rival alcanzaron la centena.

La primera data de la temporada 2008-09, en la LEB Plata (actual Segunda FEB). Derrota por 107-106 en la cancha de un Cornellá donde militaba Alex Hernández, actual jefe de relaciones institucionales y de márketing del club herculino. El murciano colaboró con 10 tantos al triunfo local.

En la primera aventura ACB hubo cuatro: victorias por 101-106 en Lleida (tras prórroga) y derrotas ante el Unicaja (114-105), el Joventut (107-104, con cinco minutos extra) y Baskonia, por 101-105 en el partido de la última jornada.

Las otras dos son en Primera FEB. Triunfo por 104-103 frente al San Pablo Burgos, en la histórica campaña 2023-24, y derrota por 101-106 contra el Palencia en el cuarto encuentro de cuartos de final de los playoffs 2016-17, que el equipo entrenado por Tito Díaz encaró con 2-1 en la serie.