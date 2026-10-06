Alonzo Verge Jr, el solista y el coro

Hubo un tiempo en el que los partidos de baloncesto en la liga española los jugaban diez jugadores, los entrenadores establecían quintetos y la mirada al banquillo no existía. Cincos iniciales que los seguidores recitaban de carrerilla y una aportación de los reservas que apenas tenía que ver con las faltas personales. Era otro baloncesto, desde luego, con otra exigencia física. Hoy las rotaciones se han establecido y en A Coruña desde hace un año se les ha dado incluso una vuelta de tuerca más: la campaña pasada en Primera FEB el jugador que más tiempo acumuló en pista fue Paul Jorgensen, que se quedó en un promedio de 22 minutos y 51 segundos. Siete compañeros más (Cremo, Cuevas, Pacheco, Jacobo, Diop, Jou y Radoncic) no llegaron a esa cota, pero no bajaron de los 18 minutos en cancha. Un detalle sucedido el pasado sábado en el Coliseum alertó de donde nos encontramos: a los cuatro minutos y cuatro segundos de partido los dos entrenadores retiraron del campo a los cinco jugadores que lo habían empezado e introdujeron a cinco reemplazos.

Esa rotación duró también poco más de cuatro minutos. A falta de 1:36 para el final del primer cuarto, Carles Marco hizo cuatro cambios y Jaume Ponsarnau, que fue jefe del técnico naranja en Manresa, tres. Entre las piezas que regresaron a la pista estaba Alonzo Verge Jr., que sin embargo acabó el partido al margen de la norma, con más de treinta minutos en cancha (tres de ellos en la prórroga hasta salir eliminado por faltas) y un peso muy evidente en el juego ofensivo del Básquet Coruña. El base americano lanzó, sin contar las veces que acudió al tiro libre, 26 veces a canasta, nueve de ellas en el último cuarto, periodo en el que jugó los diez minutos sin tomarse un respiro. En ese tiempo ejecutó ejecutó tantos lanzamientos como el resto de sus compañeros juntos. En la prórroga hizo cinco de los seis que intentó el equipo antes de que cometiese la quinta personal con poco menos de dos minutos por jugar.

“No me dio la sensación de que jugase solo”, valoró Carles Marco al final. Pero el peso de Verge fue evidente y llamativo porque llegó en un combo que hace bandera de su carácter coral. “Es la gracia de este equipo”, recordó el entrenador también en la sala de prensa. Verge lanzó 26 veces a canasta, algo excepcional si se considera que tras él quien más miró el aro fue Pacheco, en nueve ocasiones. La temporada pasada el jugador con más intentos en un partido fue Paul Jorgensen con 16 en la visita a Cartagena. En la final contra Estudiantes, memorable prórroga incluida, el mago de Nueva Jersey se quedó en quince lanzamientos. La jornada anterior en Barcelona, Alonzo Verge hizo once.

Hijo de una leyenda de las high school del área metropolitana de Chicago, Alonzo Verge Jr. Siguió el mismo camino que su progenitor, estrellas de instituto con dificultades para seguir un camino recto hacia la élite. Al menos él si que ha llegado al profesionalismo. Lo consiguió tras pasar por tres institutos y otras tantas universidades. A punto de cumplir los 28 años su pasaporte delata que jugó también en las ligas de Polonia, Grecia, Qatar, Kosovo, la segunda división turca y la Bundesliga alemana, donde llegó tras su breve primera estancia en A Coruña y de donde regresa como segundo máximo anotador y líder en asistencias. El pasado sábado ante Bilbao estuvo involucrado en el 46% de las posesiones del equipo que acabaron en asistencia. Él mismo firmó seis.

Alonzo Verge Jr. firma la anotación más alta de un jugador del Básquet Coruña en 22 meses Más información

Verge mira a la canasta y también genera porque es un excelente pasador. Además es notorio su esfuerzo en aplicarse en labores defensivas más de lo que cabría pedirle a un jugador de sus características. “Tiene fisico y rapidez para defender”, sostiene el director deportivo Charlie Uzal. Parece evidente, por su trayectoria, que sabe lo que es picar piedra porque no solo se ha tenido que remangar bastante para establecerse en la ACB sino que lo tuvo que hacer antes tras emigrar a un modesto college de Missouri. Allí convenció a los reticentes scouts de la NCAA que no le habían dado una oportunidad en la primera división universitaria. Ya en ella, como sexto hombre en Arizona State, donde todavía mantiene un récord como máximo anotador (43 puntos de los 56 de su equipo) en un partido tras salir del banquillo.

En 2017 fue premiado por el diario Chicago Sun-Times como mejor jugador de high school de su área y engrosó un palmarés en el que también se anotan los nombres de Kevin Garnett, Derrick Rose, Jabari Parker, Jahlil Okafor o el reciente campeón y MVP de las finales de la NBA, Jalen Brunson. El segundo Alonzo Verge tiene un talento innato. La cuestión es si el colectivista Básquet Coruña tiene montado un andamiaje para admitir un jugador que acapare el juego y como va a afectar ese hecho en el rendimiento del equipo.

Tendrá un impacto positivo, evidentemente, si la pelota entra. Y ahí Verge ofreció contra Bilbao algunas pistas sobre sus fortalezas y puntos de mejora. 20 de sus 29 puntos los anotó desde debajo de la canasta rival, la mayoría tras penetraciones. Apenas dos de sus diez intentos (cuatro de ellos triples) desde fuera de la zona defendida por Bilbao Basket terminaron en anotación. Terminó el partido como el jugador que sumó más créditos de valoración en el Basquet Coruña, empatado con Skapintsev.

En todo caso, cualquier lectura sobre su juego en ese último partido debe reparar de inicio en una evidencia: se echó el equipo a la espalda. Y también en una esperanza, la de su capacidad de adaptación a cualquier entorno y una ética de trabajo indiscutible. Así que si hay que ir a la guerra por la permanencia en la ACB no parece mala decisión hacerlo con el soldado Verge en las filas naranjas. Y que el general Marco se encargue de darle los galones que considere.