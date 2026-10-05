Alonzo Verge Jr. firma la anotación más alta de un jugador del Básquet Coruña en 22 meses

Alonzo Verge Jr. trata de irse de tres rivales en el Básquet Coruña-Bilbao Basket Javier Alborés

Alonzo Verge Jr. firmó 29 puntos en el triunfo del Básquet Coruña contra el Bilbao Basket, la anotación más alta de un jugador del equipo herculino en los últimos 22 meses.

Concretamente desde que Trey Thompkins registrase 32 en la victoria en el pabellón foráneo talismán del equipo herculino, el Barris Nord de Lleida, por 101-106, tras una prórroga, en la novena jornada de la ACB 2024-25, disputado el 1 de diciembre de 2024.

El base estadounidense, segundo máximo anotador de la incompleta (falta el Joventut-Andorra) segunda jornada, con un punto menos que su compatriota Timmy Allen (Manresa), se quedó a la misma distancia de convertirse en el décimo jugador de la historia del primer equipo herculino que alcanza la triple decena en un partido de ACB o las dos principales ligas de la Federación Española de Baloncesto (se excluye la EBA desde que pasó a ser la cuarta –donde Borja Pérez hizo numerosos partidos por encima de 29 tantos– y entre 1996 y 1998, por ausencia de archivos).

Lidera este ranking, en calidad y cantidad, Jason Maile. El escolta estadounidense tiene el tope, con 37 puntos, desde el derbi contra el Ferrol en la jornada 18 de la Liga LEB 98-99.

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Esa misma campaña, en el cuarto partido —y último— del playout ante el Inca mallorquín, Lolo Castro firmó 34 tantos, la misma cifra que Robert Joseph (2008-09), Barrueta (2023-24) y el propio Maile, en la 1999-00, donde además alcanzó una treintena justa.

Barrueta (31 en Valladolid y 34 al San Pablo Burgos, ambos en la 2023-24) y Beqa Burjanadze (33 y 31 en la 2015-16) son los otros repetidores el club del +29, que completan Manu Pereira, con 32 en la 2001-02, los 32 mencionados de Thompkins; Kim Adams, con 30 en la 2010-11, y Dago Peña, con 30 en la 2016-17.

Los 29 de Verge los registraron también Sean Ogirri (2013-14), Malik Evans (1999-00) y el fallecido Nathan Miller (2009-10).

La máxima anotación naranja de la última temporada la firmaron, con 25 puntos por barba, Paul Jorgensen, en la visita al Cartagena, y Caio Pacheco, ante el Palencia en la segunda semifinal de la Final Four que acogió el Coliseum. Solamente otras siete veces más superó los 19 un jugador de Carles Marco.