Los hijos de la LEB se coronan en Liga Endesa

Guillem Jou celebra una acción contra Bilbao Basket Javier Alborés

Cuando un equipo asciende a Liga Endesa siempre hay dudas sobre cuál es el número adecuado de renovaciones a la hora de dar el salto de categoría. El debate aparece temporada tras temporada, verano tras verano, y nunca se llega a una conclusión comúnmente aceptada, principalmente porque cada equipo tiene sus propias características, necesidades y particularidades.

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En el caso del Básquet Coruña, tras el primer ascenso en 2024 fueron ocho las renovaciones que acometió el club herculino. Un cúmulo de circunstancias llevaron al Leyma de vuelta a Primera FEB, categoría de la que consiguió volver a salir a la primera de cambio. Este verano el número de continuidades se ha reducido hasta las seis, priorizando asegurar los cuatro jugadores de formación local exigidos por la liga. Con respecto a la plantilla del ascenso siguen en el Leyma: Dino Radoncic, Caio Pacheco, Dídac Cuevas, Jacobo Díaz, Guillem Jou y Paul Jorgensen.

En la jornada 1 contra el Barça en el Palau estos seis jugadores se combinaron para anotar 51 de los 101 puntos que consiguió anotar el Básquet Coruña. Sin embargo, no fueron suficientes para evitar la derrota. Durante el triunfo de este domingo contra Bilbao la aportación anotadora bajó hasta los 38 de 104 puntos, pero el impacto de ‘los hijos de la LEB’ fue mucho más allá de solo meter la pelotita naranja en la cesta.

“Estoy muy contento por ellos. Por todos los que trabajamos en el club, pero inmensamente feliz porque es un poquito especial por esos jugadores que ya estaban el año pasado y me apoyan todas las decisiones. Ver que lo hacen bien cuando salen. Estoy muy contento por ellos”, dijo Carles Marco sobre los jugadores que ya estuvieron a sus órdenes durante la temporada pasada.

El que tuvo menos protagonismo fue el capitán, Guillem Jou, que no llegó a los diez minutos de juego en el partido de ayer. 2 puntos y 2 rebotes, pero siempre atento a sus ya clásicos ‘intangibles’, además de ser el primero en alentar desde el banquillo.

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Dino Radoncic una vez más, y en esta ocasión de manera demasiado literal, se partió la cara por el equipo. El montenegrino no está asumiendo tanto protagonismo a nivel ofensivo como el que tenía durante el curso pasado o en la pretemporada, pero sigue aportando como el que más. Contra Bilbao, 6 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en cerca de 22 minutos de juego. Protagonizó una de las imágenes del partido cuando, en el último cuarto, chocó cabeza con cabeza con Hlinason. Una acción que acabó con ambos jugadores en el suelo fuera de combate. Tras ser atendidos, el islandés se tuvo que marchar al vestuario, donde recibió seis puntos, y Dino se quedó en el banquillo con la cabeza vendada, aunque no volvió a salir a la pista y acabó recibiendo ocho puntos.

El otro ‘capitán intangibles’ de la temporada pasada fue Jacobo Díaz. Tras una presencia testimonial en el Palau (cuatro minutos), su papel fue clave para que el Leyma sumara su primera victoria de la temporada. Cero minutos en el primer cuarto, pero acabó por encima de los 16 debido a su buen hacer desde el primer segundo que pisó la cancha del Coliseum. La hoja estadística, que refleja 4 puntos 5 rebotes y 1 asistencia, no hace justicia al gran partido que disputó el madrileño. Intensidad, físico, defensa y una sensación de estar siempre en el lugar adecuado para llevar a cabo la acción correcta.

Dudas resueltas

Uno de los que más dudas generó sobre su adaptabilidad a la ACB fue Dídac Cuevas. Sin embargo, el base catalán ha demostrado en tan solo dos jornadas que tiene baloncesto de sobra para la liga. Parece haber recuperado la confianza en sí mismo para atacar el aro con sus características penetraciones a toda velocidad, dándole igual quién esté delante suya. Sumó 4 puntos, 6 asistencias y una dosis inagotable de energía que no dejó de contagiar y pedir a la grada en ningún momento.

Paul Jorgensen también suscitó dudas. ¿Podrá generarse sus tiros también en Liga Endesa? ¿No será pequeño para jugar de ‘2’ en la liga? Dos jornadas han bastado para responder a esas dos preguntas. Jorgensen trabajó sin descanso durante el verano y ha llegado al inicio de temporada en un punto físico y técnico envidiable, casi mejor que cuando acabó como MVP de la Final Four. Y eso es mucho decir. Además de seguir siendo una amenaza ofensiva (ahora incluso más con la generación de Alonzo), Jorgensen ha elevado su nivel defensivo una barbaridad en este tramo inicial de ACB.

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Finalmente, Caio Pacheco. El jugador que más ha tenido que modificar su juego por la lesión de Dimsa, que le está haciendo jugar muchos minutos de ‘2’. El brasileño se adapta a cualquier situación, sabe jugar con y sin balón, ser él quien organice, pero también quien ejecute. No tiene problema en ceder protagonismo a Dídac, Alonzo o Jorgensen. Está entendiendo su nuevo rol ofensivo a la perfección y en defensa está a un gran nivel, donde le ayuda su gran tono físico. Aunque sea un tipo tranquilo, el brasileño saca todo su carácter cuando sale a la pista y es otro de los que sabe exactamente cómo enganchar a la afición en los momentos necesarios y enganchar a la grada para que sea el sexto jugador del Leyma.