El 1x1 del rival del Básquet Coruña

Darrun Hilliard entra a canasta en el partido de la primera jornada contra el Manresa ACB Photo/Aitor Arrizabalaga

El Bilbao Basket, campeón de las dos últimas ediciones de la FIBA Europe Cup y que la pasada temporada disputó los playoffs de la ACB, cuenta con siete jugadores renovados en una plantilla donde brilla con especial fuerza el escolta Darrun Hilliard.

2. Margiris Normantas, 1,94.

Escolta de mano no demasiado fiable, irregular, desde el arco de 6,75 metros pero con un poderío físico que le facilita anotar en penetración, incluso después de contacto. Fue compañero del naranja Lukas UIeckas durante tres temporadas en el Rytas Vilnius, con el que conquistaron, en la 2021-22 y la 2023-24, las dos únicas ligas lituanas que no ganó el Zalgiris en los últimos 16 años.

3. Harald Frey, 1,88.

Base no excesivamente alto para lo que se estila, pero muy fuerte y que se ha adaptado mejor de lo esperado a la ACB tras pasar por Primera FEB. Muy peligroso en tiro lejano, especialmente cuando entra en racha, ya que sus porcentajes de acierto no son buenos.

7. Dan Duscak, 1,85.

Jugó la temporada pasada en el Oviedo. En su momento fue unas de las joyas de la cantera del Real Madrid, aunque no llegó a debutar con el primer equipo. Se estrenó en la ACB en el curso 2022-23, jugando 28 segundos con el Gran Canaria. Su condición de cupo le ha ayudado a regresar. Base ordenado, mejor pasador que lanzador.

8. Nate Darling, 1,98.

El canadiense es un escolta muy fuerte, con muchos centímetros y variedad de recursos. Aporta puntos, rebote, asistencias y fortaleza defensiva. Sobre el papel uno de los fichajes más relevantes de los equipos fuera de la aristocracia de la liga.

9. Manex Ansorregi, 2,00.

Un equipo vizcaino le ha dado la oportunidad de debutar en la ACB después de crecer como jugador, sobre todo en las dos campañas precedentes, en el Gipuzkoa. Alero con buen físico, muy efectivo tanto desde el arco como en penetración. También ayuda en rebote y es aplicado atrás.

10. Martin Krampelj, 2,06.

El internacional esloveno, uno de los siete jugadores que sigue en nómina, puede jugar en tres posiciones: alero, ala-pívot y pívot, aunque su natural es la de '4'. Posee buena muñeca desde la larga distancia (42,6% de acierto el curso pasado) y carga habitualmente el rebote de ataque, gracias a su poderío atlético y sus largos brazos.

11. Darrun Hilliard, 1,98.

La estrella de los 'hombres de negro'. Escolta de gran talento, finísima muñeca, enorme movilidad y capaz de crearse sus tiros, de anotar tras bloqueo, a pies juntos e incluso a una pierna. Sin ser un gran defensor, su fortaleza física le ayuda a tapar en parte las carencias.

17. Ondrej Hustak, 2,12.

El tercer pívot jugó seis partidos la pasada temporada en el Manresa, con presencia meramente testimonial. Al igual que Duscak, la condición de cupo le facilita un hueco en la ACB. Rocoso y poco dotado en ataque, la defensa es su principal cualidad, pese a ser bastante lento de desplazamiento lateral.

18. Luke Petrasek, 2,08.

Formado en Columbia, una universidad de la élite académica estadounidense, pasó después por la G-League de la NBA, Alemania, Rusia y Polonia, país este del que tiene pasaporte. Jugador más de choque que fino, tiene, no obstante, buena mano desde la larga distancia. La última temporada aportó unos interesantes 7,3 puntos y 3,1 rebotes al equipo dirigido por Jaume Ponsarnau.

22. Aleix Font, 1,94.

El escolta barcelonés se está acercando a la madurez plena como jugador. Algo que intuyó la dirección técnica del Bilbao Basket después de tres temporadas seguidas en el Básquet Coruña. Excelente tirador lejano, especialmente en catch and shoot, colabora en la buena circulación de balón del equipo. En defensa puede tener problemas contra pares más fuertes.

30. Adam Somogyi, 1,93.

El base húngaro regresa a la ACB con los títulos de máximo pasador de la liga de su país y de la BCL bajo el brazo. Antes de Bilbao pasó por las filas del Andorra y del Breogán, firmando buenos números en ambos. Buena talla, fortaleza física y gran visión de juego, su talón de Aquiles está en el triple, recurso que usa casi únicamente cuando se ve obligado.

32. Tryggvi Hlinason, 2,15.

El gigante islandés no ha dejado de crecer en la pista desde que debutó en la ACB en la temporada 2017-18. La pasada, también como 'hombre de negro', registró su tope anotador en la liga (12,0 puntos), además de poner 1,3 tapones y capturar 4,7 rebotes, una cifra algo baja para alguien tan grande. Otro de sus puntos débiles está en los 4,60 metros: 57,7% de acierto de media en sus nueve campañas en la liga. Muy corpulento e intimidador, carece por completo de tiro de tres.

34. Bastien Vautier, 2,10.

El 'center' francés es una de las caras nuevas más interesantes de la ACB 2026-27. Experimentado y bregado en la Euroliga con el ASVEL Villeurbanne (la pasada temporada fue el MVP de la jornada 18), es lo contrario, en casi todo, a Hlinason. Mucho más rápido y atlético que el islandés, está capacitado para finalizar transiciones y para anotar por encima del aro.